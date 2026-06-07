Самые популярные ошибки на ЕГЭ по математике: список

Участникам рекомендуют не писать все промежуточные действия на экзамене Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

ЕГЭ по математике школьники будут сдавать 8 июня. Разработчик Единого государственного экзамена по этой дисциплине, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко перечислил самые популярные ошибки на экзамене.

Для успешной сдачи ЕГЭ по математике эксперт советует школьникам хорошо выспаться и грамотно спланировать выполнение работы, а также сохранять уверенность в своих силах.

«Экзамен по математике на все сто — это экзамен не на сто баллов, это экзамен на сто процентов», — заявил он.

Как подготовиться к экзамену

Чтобы успешно сдать ЕГЭ по математике, школьникам лучше освежить память и потренироваться накануне. Однако перегружать себя тоже не стоит.

«Что касается подготовки по математике, мой вам совет: поверьте моему опыту, решайте совсем немного в последний день задачи первой части, причем в первую очередь задачи, которые у вас получаются, и не переходите на задачи, которые решаете с трудом. Тогда вы будете больше уверены в своих силах и не потеряете обидных баллов. И решение таких задач — это и хорошая зарядка в воскресенье утром, ну, конечно, не надо решать задачи в день экзамена», — поделился Ященко.

На самом экзамене участникам советуют не писать все промежуточные действия, это считается одной из главных ошибок. Ученикам рекомендуют настроить себя «на тот результат, который соответствует вашему уровню знаний».

«Самая популярная ошибка на экзамене — это неправильно прочитанные условия, на втором месте — арифметические ошибки, в большинстве случаев связанные с действиями в уме. Когда вы уже четко видите, что осталось доделать, буквально одна строчка, делаете в уме, пишете ответ, а потом оказывается, что вы случайно ошиблись там, что у вас всегда получалось», — отметил он в разговоре с РБК.