Выпускники нашли ошибку в задании на ЕГЭ по литературе

На неточность в КИМах сдающие ЕГЭ пожаловались в соцсетях Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

После ЕГЭ по литературе выпускники и учителя подают жалобы в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), который отвечает за составление экзаменационных материалов. В одном из вариантов заданий не нашлось реплики героя «Отцов и детей». Теперь ребята могут потерять до шести баллов.

Возможную ошибку на ЕГЭ по литературе выпускники начали обсуждать в соцсетях. Мнениями делились в разных пабликах, посвященных подготовке к государственному экзамену. ФИПИ не публикует КИМы, поэтому спорный момент ребята восстановили по памяти.

Речь идет о втором задании одного из вариантов. Оно посвящено роману Тургенева «Отцы и дети». Необходимо было сопоставить персонажей и их реплики.

Итак, персонажи:

Аркадий Кирсанов; Павел Петрович Кирсанов; Николай Петрович Кирсанов.

И реплики:

Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал; Вы все разрушаете… да ведь надобно же и строить; Я человек мягкий, слабый; Исправьте общество, и болезней не будет.

Внимательно прочитавшие роман выпускники сразу поняли, что реплики Павла Петровича в задании нет. Одно высказывание принадлежит Аркадию, одно — Базарову и два — Николаю Петровичу.

«Какие варианты ответа в таком случае будут засчитаны как верные?» — спрашивали выпускники.

На этот казус обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Мне кажется, некорректно давать варианты с ошибками, так как кто-то мог потратить больше времени и начать переживать, если не нашел правильный ответ. Эта тревога может также повысить шанс на ошибку в других заданиях», — приводит слова выпускников Мизулина.

Создательница онлайн-проекта «КНИЖЕЧКА. ЕГЭ. Литература» Елизавета Прокофьева отправила жалобу в ФИПИ и получила ответ.

«Сказали, что проведут внутреннее расследование и примут соответствующие меры. Когда я спросила: „Когда результаты расследования будут обнародованы?“ — ответили: „Дождитесь результатов экзамена“. И тогда я задала им наводящий вопрос: „Подтверждаете ли вы наличие ошибки в КИМе?“ Теперь мне не отвечают», — рассказала Елизавета Прокофьева нашим коллегам из «Фонтанки».

Балл на ЕГЭ формируется из двух шкал: первичной и вторичной. Сначала выставляются баллы за каждое задание, потом они переводятся в окончательный результат. Выпускник из-за одного тестового задания может потерять от одного до шести баллов.

«Каждый балл, который приближает ученика к ста, дороже. Например, ученик мог бы набрать 54 балла. Ошибся в тесте и заработал 53 балла. Но если ученик мог бы набрать сто, но у него есть единственная ошибка в тестовом задании, то он наберёт 94 балла», — объяснила Прокофьева.

Учитель русского языка и литературы из 323-й школы Невского района Евгения Гудковская также сообщила «Фонтанке», что выпускники говорили ей о некорректном задании.

«Тут очень сложно говорить, потому что дети могут неправильно интерпретировать. Поскольку это пришло уже из нескольких детских уст, то это похоже на правду. Сейчас мы ждем ответ от ФИПИ», — отметила Гудковская.

Тестовая часть ЕГЭ не разбирается конфликтной комиссией, на нее не подают апелляции. Поэтому пока что у выпускников один выход — ждать результатов. В соцсетях разбиралось еще одно задание по рассказу Чехова «Ионыч». Выпускники также написали в ФИПИ и оперативно получили ответ: задание составлено верно, ошибка не подтвердилась.

Образовательный эксперт Арсений Филин в своем телеграм-канале Grand Exam напоминает, что фотографировать и выносить с экзамена сами КИМы и черновики нельзя. Следовательно, все замечания к заданиям на ЕГЭ строятся на воспоминаниях, которые не имеют юридической силы. И ссылаться на вариант с сайта онлайн-школы (который тоже составлен по воспоминаниям выпускников) — такое себе. С юридической точки зрения.

Непрозрачность в системе публикации заданий с ЕГЭ рождает тревогу среди выпускников и теории заговора. Некоторые переживают, что если подадут апелляцию, то на разборе в конфликтной комиссии им покажут не вариант с ошибкой, а уже исправленный. Тогда доказать свою правоту будет невозможно.

В Рособрнадзоре, который является учредителем ФИПИ, «Фонтанке» подтвердили, что получили «ряд обращений» по поводу некорректной формулировки задания на ЕГЭ по литературе.

«Обращения переданы в Федеральный институт педагогических измерений, который проводит детальный анализ проблемы и результатов выполнения данного задания участниками экзамена. В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты оперативные решения, которые позволят защитить интересы выпускников и при проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ, которым попалось данное задание, начислить за него соответствующие баллы», — рассказали в пресс-службе ведомства.