А вы могли бы сдать ЕГЭ по русскому языку? Сложный тест для самых грамотных

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений (или один номер), где нужно поставить одну запятую:

1. Ветер срывал листья с деревьев и кружил их в воздухе.

2. Взошло солнце и осветило верхушки сосен и берез.

3. На столе лежали как учебники так и тетради.

4. К вечеру на небе сгустились тучи и пошел сильный ливень.

5. Мы долго бродили по лесу и собирали грибы и ягоды.