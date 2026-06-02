А вы могли бы сдать ЕГЭ по русскому языку? Сложный тест для самых грамотных

Думаете, что правила русского языка со школьной скамьи зазубрены назубок, а ловушки составителей экзаменов вам не страшны? Реальные задания ЕГЭ — это не просто проверка грамотности, а настоящая проверка на внимательность, где спотыкаются даже отличники.
В ближайшее время выпускников ждет та еще проверка — на носу ЕГЭ по русскому языку. А что насчет вас? Пройдите наш тест из 10 каверзных вопросов, проверьте свои силы прямо сейчас и узнайте, на какой балл вы можете рассчитывать: от обидного «порога» до заветной сотки.
В одном из приведенных ниже примеров допущена ошибка в образовании формы слова. Найдете ее?
Пара носков
Около пятисот рублей
Опытные инженеры
Едь быстрее
Укажите вариант (или варианты) ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква:
1. З..рница, пл..вучий, предл..гать
2. К..мпонент, р..сток, п..лисадник
3. Зам..рать, п..рила, соб..ру
4. Разг..раться, тв..рение, ск..кать
5. Ув..дать (от старости), ч..стота (пульса), разв..вать (ум)
5
2
1
1, 2
1, 5
3, 4
Укажите варианты ответов, в которых «не» со словом пишется слитно:
1. (Не)смотря на сильный дождь, мы пошли гулять.
2. Задача (не)решена в срок.
3. Это был далеко (не)легкий путь.
4. Книга была (не)прочитана, а лишь пролистана.
5. Нас ждал (не)большой, но уютный домик
2, 3
1, 5
3, 5
1, 3
2, 4
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН:
Окна стари(1)ого дома были украше(2)ы деревя(3)ыми резными наличниками, а на краше(4)ом полу лежал тка(5)ый мастерицей ковер.
2, 4, 5
2, 3, 4
1, 2, 3, 5
1, 3, 5
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений (или один номер), где нужно поставить одну запятую:
1. Ветер срывал листья с деревьев и кружил их в воздухе.
2. Взошло солнце и осветило верхушки сосен и берез.
3. На столе лежали как учебники так и тетради.
4. К вечеру на небе сгустились тучи и пошел сильный ливень.
5. Мы долго бродили по лесу и собирали грибы и ягоды.
1
4
1, 2
3
2, 4
3, 5
В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. В каком?
1. Спортсмен надеялся на дипломатический ответ судейской коллегии.
2. В магазине был представлен богатый выбор глиняной посуды.
3. Этот поступок нанес сильный удар по его гордости.
4. В заповеднике произрастают редкие вековые дубы.
5. Нас ждал сытный и питательный завтрак.
2
4
1
3
5
Укажите вариант (или варианты) ответов, где все выделенные слова пишутся слитно:
1. (По)этому пути мы ходили часто, (по)этому город знали отлично.
2. Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть, причем думать (на)счет улова заранее.
3. Брат учился (так)же хорошо, как и сестра, (в)продолжение всего года.
4. Мы продвигались (в)глубь леса, (в)следствие чего сильно устали.
5. (В)последствии он поступил (так)же, как его отец.
4
4, 5
1, 4
5
1, 3
2
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Старик (1) сидевший на скамейке (2) тихо читал книгу (3) изданную еще в прошлом веке (4) и бережно перелистывал пожелтевшие страницы.
4
1, 4
1, 3, 4
2
1, 2, 3, 4
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
В начале июня месяца на курортах Черного моря традиционно возрастает поток туристов, планирующих свой летний отпуск.
Июня
Месяца
Летний
Поток
Традиционно
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1. Москва — столица Российской Федерации.
2. «Я обязательно вернусь», — тихо проговорил юноша.
3. На горизонте показались горы — величественные вершины Кавказа.
4. Июнь — первый месяц лета.
3, 4
2, 4
1, 4
1, 3