Образование Тест А вы могли бы сдать ЕГЭ по русскому языку? Сложный тест для самых грамотных

Проверьте свои силы и узнайте, на какой балл могли бы рассчитывать на экзамене

186
Кое для кого это могут быть самые страшные три буквы. А для вас? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКое для кого это могут быть самые страшные три буквы. А для вас? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Думаете, что правила русского языка со школьной скамьи зазубрены назубок, а ловушки составителей экзаменов вам не страшны? Реальные задания ЕГЭ — это не просто проверка грамотности, а настоящая проверка на внимательность, где спотыкаются даже отличники.

В ближайшее время выпускников ждет та еще проверка — на носу ЕГЭ по русскому языку. А что насчет вас? Пройдите наш тест из 10 каверзных вопросов, проверьте свои силы прямо сейчас и узнайте, на какой балл вы можете рассчитывать: от обидного «порога» до заветной сотки.

1 / 10

В одном из приведенных ниже примеров допущена ошибка в образовании формы слова. Найдете ее?

  • Пара носков

  • Около пятисот рублей

  • Опытные инженеры

  • Едь быстрее

2 / 10

Укажите вариант (или варианты) ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква:

1. З..рница, пл..вучий, предл..гать

2. К..мпонент, р..сток, п..лисадник

3. Зам..рать, п..рила, соб..ру

4. Разг..раться, тв..рение, ск..кать

5. Ув..дать (от старости), ч..стота (пульса), разв..вать (ум)

  • 5

  • 2

  • 1

  • 1, 2

  • 1, 5

  • 3, 4

3 / 10

Укажите варианты ответов, в которых «не» со словом пишется слитно:

1. (Не)смотря на сильный дождь, мы пошли гулять.

2. Задача (не)решена в срок.

3. Это был далеко (не)легкий путь.

4. Книга была (не)прочитана, а лишь пролистана.

5. Нас ждал (не)большой, но уютный домик

  • 2, 3

  • 1, 5

  • 3, 5

  • 1, 3

  • 2, 4

4 / 10

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН:

Окна стари(1)ого дома были украше(2)ы деревя(3)ыми резными наличниками, а на краше(4)ом полу лежал тка(5)ый мастерицей ковер.

  • 2, 4, 5

  • 2, 3, 4

  • 1, 2, 3, 5

  • 1, 3, 5

5 / 10

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений (или один номер), где нужно поставить одну запятую:

1. Ветер срывал листья с деревьев и кружил их в воздухе.

2. Взошло солнце и осветило верхушки сосен и берез.

3. На столе лежали как учебники так и тетради.

4. К вечеру на небе сгустились тучи и пошел сильный ливень.

5. Мы долго бродили по лесу и собирали грибы и ягоды.

  • 1

  • 4

  • 1, 2

  • 3

  • 2, 4

  • 3, 5

6 / 10

В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. В каком?

1. Спортсмен надеялся на дипломатический ответ судейской коллегии.

2. В магазине был представлен богатый выбор глиняной посуды.

3. Этот поступок нанес сильный удар по его гордости.

4. В заповеднике произрастают редкие вековые дубы.

5. Нас ждал сытный и питательный завтрак.

  • 2

  • 4

  • 1

  • 3

  • 5

7 / 10

Укажите вариант (или варианты) ответов, где все выделенные слова пишутся слитно:

1. (По)этому пути мы ходили часто, (по)этому город знали отлично.

2. Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть, причем думать (на)счет улова заранее.

3. Брат учился (так)же хорошо, как и сестра, (в)продолжение всего года.

4. Мы продвигались (в)глубь леса, (в)следствие чего сильно устали.

5. (В)последствии он поступил (так)же, как его отец.

  • 4

  • 4, 5

  • 1, 4

  • 5

  • 1, 3

  • 2

8 / 10

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Старик (1) сидевший на скамейке (2) тихо читал книгу (3) изданную еще в прошлом веке (4) и бережно перелистывал пожелтевшие страницы.

  • 4

  • 1, 4

  • 1, 3, 4

  • 2

  • 1, 2, 3, 4

9 / 10

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

В начале июня месяца на курортах Черного моря традиционно возрастает поток туристов, планирующих свой летний отпуск.

  • Июня

  • Месяца

  • Летний

  • Поток

  • Традиционно

10 / 10

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1. Москва — столица Российской Федерации.

2. «Я обязательно вернусь», — тихо проговорил юноша.

3. На горизонте показались горы — величественные вершины Кавказа.

4. Июнь — первый месяц лета.

  • 3, 4

  • 2, 4

  • 1, 4

  • 1, 3

Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
1
Гость
10 минут
Да ежу понятно, что у меня "идеальный результат", как и у всех, кто сумел школу окончить. А вы, криворукие, как всегда, без косяков ничего сделать не способны. "В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово", - какое выделенное, где там у вас что выделено? 🤦‍♂️
