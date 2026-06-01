НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 750мм 52%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
«Локомотив» расторг контракты
Смертельное ДТП: видео
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Продают землю под застройку
Как отметить свадьбу в Ярославле
График отключений горячей воды
Подросток сорвался с заброшки
История «Бара Коктейль»
Афиша на 1 июня
Образование Тест Тест на эрудицию: даже знатоки посыпятся на этих 10 вопросах

Тест на эрудицию: даже знатоки посыпятся на этих 10 вопросах

Сможете обойти все наши каверзные ловушки?

202
С нашими вопросами вам точно будет не до сна | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUС нашими вопросами вам точно будет не до сна | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С нашими вопросами вам точно будет не до сна

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Осторожно, интеллектуальная ловушка! Перед вами тест на эрудицию, где каждый вопрос создан для того, чтобы запутать вас и заставить сомневаться. Коварные исторические парадоксы, химические хитрости и биологические мифы — чего вы только не встретите в наших 10 заданиях. Этот тест — не просто проверка памяти, а интеллектуальная ловушка, где очевидные ответы оказываются неверными. Проверьте, сможете ли вы обойти все каверзные ловушки и доказать, что вашу логику невозможно обмануть. Готовы? Тогда начинаем.

ТестПройден 72 раза
1 / 10

Какая птица откладывает самые большие яйца относительно размеров своего собственного тела?

  • Орел

  • Колибри

  • Страус

  • Киви

2 / 10

Какой элемент таблицы Менделеева назван в честь злого подземного духа?

  • Кадмий

  • Аргон

  • Кобальт

  • Висмут

3 / 10

Назовете самое высокое в мире злаковое растение?

  • Рожь

  • Бамбук

  • Пампасная трава

  • Мискантус гигантский

4 / 10

Какое из этих изобретений появилось раньше остальных?

  • Зажигалка

  • Консервный нож

  • Терочные спички

  • Шариковая ручка

5 / 10

Почему из чистого золота невозможно создать долговечные ювелирные украшения?

  • Оно мягкое

  • Оно не поддается плавке

  • Оно хрупкое

  • Оно быстро окисляется

6 / 10

Кто был главным конструктором и создателем легендарного советского танка Т-34?

  • Михаил Кошкин

  • Андрей Туполев

  • Михаил Калашников

  • Жозеф Котин

7 / 10

У какого млекопитающего самое высокое кровяное давление на планете?

  • У гепарда

  • У человека в момент стресса

  • У жирафа

  • У синего кита

8 / 10

Какое животное официально изображено на гербе Австралии вместе с кенгуру?

  • Тасманский дьявол

  • Утконос

  • Коала

  • Птица эму

9 / 10

Какой напиток назвали в честь монахов?

  • Байцзю

  • Соджу

  • Капучино

  • Пиво

10 / 10

Какая кость в человеческом скелете является самой прочной и способна выдерживать осевую нагрузку весом в несколько тонн?

  • Черепная кость

  • Позвоночник

  • Бедренная кость

  • Большеберцовая кость

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Обучение Образование Знание Эрудиция Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем