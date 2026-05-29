Когда начнут сдавать устный экзамен по истории — его сделали обязательным для всех

К ОГЭ допустят лишь те, кто прошел экзамен по истории

Впервые обязательный экзамен по истории девятиклассники сдадут в 2028 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас появится третий обязательный экзамен. Впервые проведут устный экзамен по истории для всех 9-классников в феврале–марте 2028-го», — сообщил галва ведомства на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Сдача этого предмета станет формой допуска к ОГЭ для всех девятиклассников. Благодаря этому хотят определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов.

В экзамене будут только материалы из учебника по истории. Специалисты уже начали разработку заданий.

Главная задача реформы — научить детей говорить. Если сейчас в ЕГЭ акцент сделан на письменные рассуждения, то для девятиклассников решили внедрить именно вербальный формат. Власти полагают, что именно это поможет объективнее оценивать багаж знаний, накопленный за годы обучения.

Многие педагоги поддерживают идею устного формата, видя в нем спасение от «механического» заучивания фактов. Они отмечают, что такой подход учит рассуждать и анализировать, но в этой инициативе есть и серьезные пробелы.

«Девятиклассники изучают историю только до Первой мировой войны. Самые сложные и важные для формирования мировоззрения периоды XX века остаются за рамками экзамена, — отметила в разговоре с MSK1.RU преподаватель Мария Волхонская. — К тому же учителям придется перестраивать методику преподавания, а на развитие устной речи потребуются дополнительные часы, что увеличит нагрузку на педагогов и школьников. Если экзамен превратится в очередной бюрократический барьер, толку от него будет не много. Если устное собеседование превратится в механическое заучивание микротем и от ученика начнут требовать дословного воспроизведения учебника, смысл экзамена будет потерян».