Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ

Дарья Харламова внештатный корреспондент

Студентка решила рассказать, через что она прошла Источник: Алина Скитович / NGS.RU

ЕГЭ каждый год пугает миллионы детей. Многие из них думают, что жизнь на плохих баллах экзамена закончится. В итоге многие месяцами работают с репетиторами, надеясь, что это хоть как-то поможет. Стоит ли паниковать и тратить всё время на подготовку или лучше поймать дзен и вспомнить, что во всей этой суматохе важно жить? Вчерашняя школьница, а теперь студентка ЗабГУ Дарья Харламова поделилась своим опытом c CHITA.RU на этот счет. Далее — от первого лица.

А как тут не паниковать? Я сдавала ЕГЭ в 2024 году, и начиная с 10-го класса все мои рекомендации в социальных сетях состояли из видео, где школьники в слезах отсчитывают дни до экзаменов и рассказывают о том, как сидят на успокоительных. Они готовятся целыми сутками, ходят к трем репетиторам в день, смотрят всевозможные вебинары и уже просто сходят с ума от потока информации.

Было морально тяжело смотреть такой контент, а потом еще слушать учителей в школе, которые постоянно говорили, что ответов не будет, списать не получится, и пичкали историями о том, как школьников ловили со шпаргалками и выгоняли с экзамена.

Из всего этого складывается впечатление, что от баллов зависит вся твоя дальнейшая жизнь. Безусловно, всегда находятся люди, которые говорят: «Не переживай, это просто экзамен». Но эта фраза хоть и правдива, но кажется такой банальной, что особо не успокаивает.

Я сомневаюсь, что вообще возможно не переживать из-за ЕГЭ. Для этого нужно иметь очень сильную нервную систему. Да и нельзя отрицать тот факт, что репетиторам, онлайн-школам и другим всевозможным курсам по подготовке к экзаменам выгодно, чтобы люди боялись не сдать и как можно больше покупали их услуги.

Но очень важно понимать, что жизнь не разрушится из-за низких баллов, и не впадать в депрессию.

Я недовольна своими результатами. Особо больно была из-за перевода первичных баллов на экзамене по литературе. Один балл может равняться семи в стобалльной системе. В итоге мои 39 из 48 стали 60 в стобалльной. Хочется плакать, когда из-за нескольких ошибок можно лишиться условной золотой медали и попрощаться с бюджетом. В этом году система подсчета не поменялась. Физмат в этом плане как будто легче. Совершив одну ошибку в профильной математике, ты можешь всё равно получить свои 100 баллов.

У меня, как и у других выпускников, недовольных результатами, не обошлось без слез и истерик. Но мне хватило одного дня, чтобы успокоиться и понять, что ЕГЭ не показывает на 100% объективно уровень знаний. Очень многое зависит от того, какой попадется вариант и как потом эти баллы за сочинения посчитают. Ведь это не математика или химия, где есть точный правильный ответ.

Тогда от того, чтобы не уйти в депрессию, спасли друзья, семья, увлечения. Теперь учусь на бюджете на желаемой специальности. ЕГЭ был далеко не центром моей жизни, а просто сопутствующим событием. Если бы мне предложили пережить мой 11-й класс снова, а в особенности месяц сдачи экзаменов, я бы с уверенностью согласилась.

В то время мы хорошо сдружились всем классом. Утром сдавали ЕГЭ, а вечером собирались большой компанией и гуляли до ночи. Казалось бы, о каких прогулках может идти речь, если через день экзамен, от которого зависит наше будущее? Но, вспоминая это спустя два года, я ничуть не жалею, что тогда между просмотром очередного вебинара и встречей с одноклассниками выбирала второе. Да и уверена, что результат ЕГЭ не изменился бы, если бы сидела дома и бесконечно учила. Как говорится, перед смертью не надышишься.

Именно истории о том, как мы гуляли, встречали лето, веселились на квартирах и кошмарили соседей ужасной игрой на фортепиано в три часа ночи (за это утром мы искренне извинялись, так что конфликт улажен), сделали это время особенно приятным. В свои 17–18 лет мы не поставили свою жизнь на стоп из-за ЕГЭ и не ушли с головой в зубрежку, отстранившись от внешнего мира, а проживали свои лучшие годы по полной и запасались впечатлениями.

Конечно, это не отменяет того, что к экзаменам нужно усердно готовиться. Однако важно находить баланс и не делать ЕГЭ центром жизни. Многие выпускники после окончания школы сталкиваются с ощущением пустоты и не понимают, что им делать дальше. Это происходит как раз таки, когда последние несколько лет они только и делают, что готовятся. А в это время важно еще и пробовать что-нибудь новое, развиваться в других сферах, помимо учебы, искать себя и, наконец, веселиться с друзьями.

ЕГЭ — это всего лишь проверка на стрессоустойчивость. Хочется пожелать школьникам, чтобы они учились, готовились, старались, но при этом не забывали жить. Важно помнить, что ценность человека как личности не измеряется тестовыми баллами, и, даже если результат окажется не идеальным, это не приговор.