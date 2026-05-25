Количество мест в вузах резко сокращают: сложно будет попасть даже на платное

Количество мест в вузах резко сокращают: сложно будет попасть даже на платное

В институтах станет меньше мест

В университетах России уменьшится количество платных мест. Такое решение приняло Министерство образования и науки РФ.

«Чаще всего корректировка платных мест происходила в тех университетах, где средний балл ЕГЭ был сильно ниже 50. Мы ставили себе задачу в соответствии с поручением президента отрегулировать это на тех направлениях и специальностях, которые сегодня рынком труда не востребованы», — сказал и. о. директора Департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Даниил Грамотин на круглом столе в Совете Федерации.

Сокращение составило 47 тысяч мест — это 13% от общего числа платных мест по утверждённому перечню. Основные изменения затронули:

  • негосударственные вузы;

  • популярные направления — экономику, юриспруденцию, рекламу и связи с общественностью.

Будущих юристов сократят на 17,9  процента, управленцев — на 17,1, экономистов — на 15,6. К 2027—2028 учебному году предельное количество платных мест пересмотрят. Изменения коснулись преимущественно очно-заочной и заочной формы обучения, на которых качество образования зачастую ниже, пишет «Парламентская газета» При этом ведомство параллельно работает над расширением возможностей для бесплатного обучения.

«Минобрнауки ведет работу по увеличению количества бюджетных мест на инженерные специальности, а также по увеличению норматива стоимости обучения инженеров», — сообщается на сайте ведомства.

Российская система образования в последнее время терпит серьезные изменения. В 2027 году вузы откажутся от Болонской системы. Одна из главных целей реформы — решить проблему трудоустройства выпускников.

Сегодня степень бакалавра во многих государственных и крупных компаниях, а также при поступлении на гражданскую службу часто рассматривается как неполное высшее образование, что создает искусственные барьеры для карьеры. Новая система должна эти ограничения снять, уравняв в правах выпускников «базового» уровня с бывшими специалистами. Подробнее о реформе читайте в нашем материале.

Дарья Пирогова
5 февраля, 13:30
Зачем стране у которой так много земли эти экономисты, юристы и рекламщики? ей нужны охранники
Гость
5 февраля, 13:07
Очередная дичь. Если у человека есть деньги, почему ему не дают за них учиться. Да хотя бы для себя?
