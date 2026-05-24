Миллион за поступление в вуз? Стоят ли реально таких денег услуги репетиторов

Родители готовы платить за услуги репетиторов любые деньги Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Миллионы выпускников и их родителей в напряге: до сдачи ЕГЭ осталось чуть больше недели. А вот, похоже, те, кто точно неплохо себя чувствуют — это армия репетиторов. Ведь подготовка к экзаменам стремительно дорожает: спрос на репетиторов в этом году вырос почти в полтора раза, а сами цены на занятия — еще примерно на 25–30%.

Средняя стоимость одного занятия уже почти 2,5 тысячи рублей за час, а по некоторым предметам (физика, профильная математика, информатика) и вовсе до 3,5 тысячи. Итого: полноценная подготовка по трем предметам может обойтись семье в сумму от 500 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

И пока одни родители готовы платить любые деньги ради высоких баллов, другие всё чаще задаются вопросом: а не превратился ли ЕГЭ из инструмента оценки знаний в бесконечную гонку на выносливость?

Редакция MSK1.RU спросила представителей двух сфер — бизнеса и педагогики — почему вокруг ЕГЭ столько напряжения и действительно ли без репетиторов сегодня уже не обойтись.

«Стрессы и выгорание и у школьников, и у родителей»

— Рост расходов семей на подготовку к ЕГЭ — это уже не просто вопрос стоимости репетиторов, а показатель более глубокой проблемы внутри самой системы образования, — говорит бизнес-стратег из группы PRoud.365 Евгения Истомина. — «Обучение» всё чаще превращается в постоянную гонку за баллами. И это сопровождается стрессом, тревожностью и эмоциональным выгоранием как у школьников, так и у родителей.

— Да уж, и в такой ситуации репетитор уже воспринимается как необходимость?

— У многих семей просто возникает ощущение, что без дополнительной подготовки ребенок не сможет конкурировать в существующей системе. В результате качественное образование постепенно становится всё более дорогим и начинает сильнее зависеть от финансовых возможностей семьи.

— Репетиторы — это, как правило, вчерашние учителя. Понятно, что никакая школа не может дать такие деньги, какие они получают при подготовке к ЕГЭ. Значит, педагоги и дальше будут бежать из школ?

— Ну, вы знаете, сегодня сильные специалисты востребованы не только в школах, но и в IT-сфере, в корпоративном секторе. А там, как вы понимаете, уровень дохода зачастую значительно выше. Но вы правы в том, что без повышения статуса профессии учителя, заработных плат и условий работы удерживать сильные кадры в системе образования становится всё сложнее.

— Более чем за 20 лет нас приучили, что альтернативы ЕГЭ нет. Это действительно так?

— В мире существуют очень разные подходы к обучению. Например, в Финляндии система образования строится не на постоянном давлении экзаменами, а на вовлеченности ученика, развитии мышления и более спокойной образовательной среде. Там, конечно, также есть выпускные экзамены, но сама система устроена гибче: меньше культуры натаскивания, меньше зависимости от одного теста. И поэтому, конечно, значительно ниже уровень постоянного психологического давления на детей.

«ЕГЭ — не Баба-яга»

Академик Российской академии образования Евгений Ямбург смотрит на ситуацию совсем иначе. По его мнению, разговоры о катастрофе вокруг ЕГЭ сильно преувеличены.

— Эта цифра, которую вы приводите [до 1 млн рублей на подготовку к ЕГЭ] вообще ни о чем не говорит. По сути дела, если дети нормально, стабильно занимаются — никакие репетиторы им не нужны.

Я был самым горячим противником ЕГЭ как гуманитарий. Тогда была угадайка, а сейчас ее сняли. В литературе, истории введены эссе. Чтобы написать такое эссе, нужно реально знать предмет и понимать эпоху.

Вообще, знаете, что касается ЕГЭ, тут две стороны медали. Во-первых, потому что экзамены стали дифференцированными. Если вы заканчиваете математический класс и поступаете на мехмат МГУ — это один уровень. А если идете на журналистику или историю — там нужна базовая математика, которую, извините, не сдаст только дурак.

— Но мы же с вами понимаем, что репетиторство всё равно никуда не исчезнет.

— Да, репетиторы были, есть и будут. Самый сложный предмет для сдачи, как ни странно, — не математика, а русский язык. Только четыре процента детей имеют врожденную грамотность. А остальных именно репетиторы, уж простите, дрессируют на эти вещи.

Но ребенок сам может изо дня в день с родителями репетировать, писать диктанты и сокращать количество ошибок. Те, кто не ленится — родители, дети — могут вполне подготовиться. И можно сэкономить миллион.

— Многие школьники, которые сдают ЕГЭ, жалуются прежде всего на стресс. И понятно, что здесь уж никакие репетиторы не помогут.

— ЕГЭ — это не Баба-яга. Очень много надуманных страстей вокруг него. Не надо заниматься идиотизмом. Когда говорят: «ЕГЭ — это страшный стресс», — это вранье. Мы в Советском Союзе сдавали восемь экзаменов в июне и еще четыре в августе. Это не была перегрузка? Была!

Стресс нагнетают либо неумные директора, которые борются за рейтинги, либо учителя, но больше всего — родители: «Не сдашь ЕГЭ — пойдешь в ПТУ».

Простите, но ведь это тоже преувеличение. Вы еще попробуйте поступить в хороший колледж, особенно автомобильный или медицинский. Сейчас это уже не те ПТУ. У меня был ученик, который никогда бы не сдал никакой ЕГЭ, но у него был потрясающий нюх на машины и электронику. После колледжа у него зарплата — 200 тысяч. А потом он открыл свой автосервис и зарабатывает 500 тысяч. Он меня, академика, домой подвозит.