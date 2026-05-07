«Писали, что меня надо убрать от детей»: учительница-блогер — о том, имеет ли право педагог вести соцсети

Источник: NGS55.RU / Городские медиа

45-летняя Татьяна Филатова преподает английский язык в омской школе, а в свободное время ведет страничку в социальной сети, где на нее подписано больше девяти тысяч человек.

Блог появился в 2020 году. Учительницу сразу поддержали школьники. Они и помогли набрать аудиторию: расклеивали QR-код со ссылкой на страницу Татьяны на столбах и раздавали его прохожим.

Без критики тоже не обошлось. Многие коллеги не одобряли новое увлечение педагога. Недовольные были и среди родителей. Некоторые прямо говорили Татьяне, что ее нужно отстранить от работы со школьниками.

«Как-то мне написала родительница, что страшно за детей конкретного класса. Сказала, что срочно нужно меня убрать из школы. Хотя человек меня по сути и не знает. Для нее неприемлемо, что учитель может вести блог. Многие коллеги тоже не поддерживали», — поделилась учительница.