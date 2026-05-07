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Образование «Писали, что меня надо убрать от детей»: учительница-блогер — о том, имеет ли право педагог вести соцсети

«Писали, что меня надо убрать от детей»: учительница-блогер — о том, имеет ли право педагог вести соцсети

На преподавателя английского Татьяну Филатову подписано больше девяти тысяч человек

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Источник:

NGS55.RU / Городские медиа

45-летняя Татьяна Филатова преподает английский язык в омской школе, а в свободное время ведет страничку в социальной сети, где на нее подписано больше девяти тысяч человек.

Блог появился в 2020 году. Учительницу сразу поддержали школьники. Они и помогли набрать аудиторию: расклеивали QR-код со ссылкой на страницу Татьяны на столбах и раздавали его прохожим.

Без критики тоже не обошлось. Многие коллеги не одобряли новое увлечение педагога. Недовольные были и среди родителей. Некоторые прямо говорили Татьяне, что ее нужно отстранить от работы со школьниками.

«Как-то мне написала родительница, что страшно за детей конкретного класса. Сказала, что срочно нужно меня убрать из школы. Хотя человек меня по сути и не знает. Для нее неприемлемо, что учитель может вести блог. Многие коллеги тоже не поддерживали», — поделилась учительница.

Подробнее о том, при каких условиях педагог может вести блог, смотрите в видео выше.

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Екатерина ШрайнерЕкатерина Шрайнер
Екатерина Шрайнер
Корреспондент
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Комментарии
2
Гость
7 мая, 20:25
У вас новости закончились? Гоняете по нескольку раз одно и то же.
Гость
7 мая, 16:10
Из сложившихся ханжеских понятий следует конечно что педагог не имеет права ни на что, кроме учения детей, существо это бедное, странное и безусловно бесполое, но исполнительное и абсолютно зависимое. Вообще -это человек будущего, который адаптируется ко всему, самому дикому и абсурдному, и способен обучать этому других.
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Гость
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