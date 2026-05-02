«Обелить его очень тяжело»: глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и его будущем

Новой модели экзамена еще нет даже в разработке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

ЕГЭ за двадцать пять лет своего существования впитал в себя очень много негатива. Но экзамен продолжают совершенствовать. Изменят ли практическую часть, стоит ли ждать полной компьютеризации, возможна ли его отмена в будущем, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть один момент касательно самого названия — единый государственный экзамен, ЕГЭ, оно в начале не задалось и впитало в себя столько негатива, что уже страх от этого слова, обелить его очень тяжело», — сказал глава ведомства в интервью ТАСС.

По словам Музаева, волноваться перед экзаменами — это нормально, такое волнение мотивирует школьников заниматься. Ни одна страна в мире не отказалась от экзаменов как способа отбора лучших на следующую ступень обучения. Каждый, кто призывает к отмене ЕГЭ, должен предложить конкретную замену.

«Каждый человек, который призывает к отмене ЕГЭ, пусть встанет и скажет: „Я предлагаю отменить ЕГЭ, потому что у меня есть другая модель, я готов ее представить общественному обсуждению“», — заявил Музаев.

Пока такой модели нет. А старая система, когда каждый вуз устанавливал свои требования, не устраивает общество, заточенное на справедливость и честность.

Сейчас информатику и английский язык уже сдают на компьютерах. Однако переводить в цифровой формат остальные предметы пока не планируется.

«Баланс между бумагой и ручкой и компьютером не стоит сильно нарушать», — подчеркнул Музаев.

Возвращение реальных экспериментов по химии, физике и биологии возможно, но не раньше 2028 года, поскольку процедуру даже не запустили в апробацию. Министерство просвещения уже утвердило стандарт лабораторного оборудования, которое в ближайшие годы закупят. Однако учителя опасаются ответственности за возможные ожоги или другие ЧП.

Отвечая на вопрос о будущем ЕГЭ, Музаев не исключил появления новой модели через 10–15 лет, если кто‑то предложит внятную альтернативу.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, не знаю, так всё бурно развивается, ну, может, лет через 10», — сказал он.

Обращаясь к выпускникам, глава Рособрнадзора посоветовал не ждать последнего момента и проверить свои пробелы по открытым материалам. В этом году в демоверсиях впервые указали, в каком классе проходится та или иная тема. Родителям он рекомендовал не нагнетать обстановку.