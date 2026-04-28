«Этому нужно дать огласку»: учитель математики обрушился с матами на восьмиклассников — видео

Ученики челябинской школы сняли на видео, как учитель математики ругается на них матом. Запись попала в редакцию 74.RU. Слушать спокойно ее невозможно. Родители разделились на два лагеря. Одни требуют дать огласку этому случаю, другие считают, что у педагога нервный срыв и довели его дети. Директор школы признала, что ситуация неприятная, и заверила — математик уже наказан.
«Думала, сын преувеличивает»
Запись была сделана на уроке математики у восьмиклассников. Многие родители в курсе этой ситуации. По их словам, проблема назревала давно.
«Это длится с прошлого учебного года, но не было доказательств, — говорит 74.RU одна из мам. — Когда мой ребенок до этого рассказывал, что учитель материт их, я думала, это подросток и он преувеличивает. Но когда скинули это видео, от услышанного волосы встали дыбом».
Мама школьника допускает, что дети могут вывести педагога из себя. Но материться, по ее мнению, никакого права у него нет.
«Да, дети неидеальны. Согласна, что многие сейчас, мягко говоря, невоспитанные, но учитель не может себя так вести, — продолжает женщина. — Я уже думала отпустить ситуацию и перевести старшую в другую школу, но почему мы должны уходить из удобной нам школы из-за неадекватного
«Доводят до белого каления»
При этом есть родители, которые встали на защиту учителя. Дети, по их мнению, сами доводят его до таких оскорблений.
«У нас в классе есть группа детей, которая доводит учителей ежедневно, — говорит мама другого подростка из этого же класса. — Я бы на месте учителя поставила вопрос об исключении их из школы. Поэтому я не буду поддерживать эту тему против учителя математики, потому что уверена, что дети его провоцируют, доводят до белого каления».
Еще одна мама считает, что у педагога случился нервный срыв.
«Со стороны учеников и родителей можно сказать, что учитель ведет себя неадекватно и позволяет оскорбительные речи. Но можно посмотреть и с другой колокольни на эту ситуацию — у нас учителя настолько незащищенный класс. Неадекватные дети их доводят, а педагоги ничего не могут сделать. Поэтому такие нервные срывы и случаются».
«Даже если дети доводят — пиши докладные, вызывай родителей, ПДН, но никак не матери и не переходи на личности, — парирует другая родительница. — Маты в школе сто процентов неуместны. Есть семьи, где при детях вообще не матерятся, а тут в школе такой срам».
«Будет другой математик»
Родители учеников говорят, что обращались с этой проблемой к руководству школы. По их словам, с учителем проводят беседы, но это не помогает.
«В этот раз сказали, что приказ подготовили, ему будет выговор, но поможет ли это?» — сомневается мама.
Директор школы сообщила 74.RU, что в курсе случившегося, с учителем уже провели работу.
«Такое поведение недопустимо, с педагогом проведена работа, применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора. В данном классе учитель уроки проводить больше не будет, там будет преподавать математику другой учитель. Все уроки математики взяты на особый контроль», — сказала журналисту 74.RU директор школы.
«Эмоциональное выгорание»
Мы обсудили с психологом, почему педагог так себя повел. На что это похоже — разовый нервный срыв, профессиональное выгорание или хамский стиль общения?
«Когда учитель срывается на крик и нецензурную лексику, это почти никогда не про
Специалист также говорит о том, что поведение ученика может быть непростым. И да, дети могут мешать уроку.
«Школьники могут игнорировать требования учителя, демонстрировать неуважение. Проблема возникает там, где встречаются две нестабильные реакции: ребенок не справляется со своими эмоциями — и взрослый тоже. Вместо регулирования происходит усиление конфликта», — продолжает психолог.
Публичная грубость и унижение со стороны учителя, по словам эксперта, наносят вред ребенку.
«Подрывается самооценка и чувство безопасности, формируется страх ошибок и снижается мотивация к обучению, разрушается доверие к взрослым. У части детей это усиливает тревожность и замкнутость, у других — провоцирует ответную агрессию. Кроме того, дети усваивают модель, в которой сильный имеет право унижать слабого, что влияет на атмосферу в классе и поведение самих учеников».
Педагог-психолог уверена, что «задача взрослого в школе — оставаться устойчивой фигурой, которая задает границы без унижения».
«Даже в конфликте именно педагог отвечает за уровень безопасности и способ взаимодействия. Поэтому подобные ситуации — это не только повод для оценки поведения учителя, но и сигнал о необходимости поддержки педагогов, развития навыков саморегуляции и формирования культуры уважительного общения», — заключила Ирина Александрова.