«Этому нужно дать огласку»: учитель математики обрушился с матами на восьмиклассников — видео

Дети сняли на видео, как учитель математики ругается на уроке Источник: читатель 74.RU

Ученики челябинской школы сняли на видео, как учитель математики ругается на них матом. Запись попала в редакцию 74.RU. Слушать спокойно ее невозможно. Родители разделились на два лагеря. Одни требуют дать огласку этому случаю, другие считают, что у педагога нервный срыв и довели его дети. Директор школы признала, что ситуация неприятная, и заверила — математик уже наказан.

Источник: читатель 74.RU

«Думала, сын преувеличивает»

Запись была сделана на уроке математики у восьмиклассников. Многие родители в курсе этой ситуации. По их словам, проблема назревала давно.

«Это длится с прошлого учебного года, но не было доказательств, — говорит 74.RU одна из мам. — Когда мой ребенок до этого рассказывал, что учитель материт их, я думала, это подросток и он преувеличивает. Но когда скинули это видео, от услышанного волосы встали дыбом».

Мама школьника допускает, что дети могут вывести педагога из себя. Но материться, по ее мнению, никакого права у него нет.

«Да, дети неидеальны. Согласна, что многие сейчас, мягко говоря, невоспитанные, но учитель не может себя так вести, — продолжает женщина. — Я уже думала отпустить ситуацию и перевести старшую в другую школу, но почему мы должны уходить из удобной нам школы из-за неадекватного " педагога " ? По мне, такое недопустимо, этому нужно давать огласку, иначе — ну уволят его, он пойдет в другую школу и будет делать то же самое».

«Доводят до белого каления»

При этом есть родители, которые встали на защиту учителя. Дети, по их мнению, сами доводят его до таких оскорблений.

«У нас в классе есть группа детей, которая доводит учителей ежедневно, — говорит мама другого подростка из этого же класса. — Я бы на месте учителя поставила вопрос об исключении их из школы. Поэтому я не буду поддерживать эту тему против учителя математики, потому что уверена, что дети его провоцируют, доводят до белого каления».

Еще одна мама считает, что у педагога случился нервный срыв.

«Со стороны учеников и родителей можно сказать, что учитель ведет себя неадекватно и позволяет оскорбительные речи. Но можно посмотреть и с другой колокольни на эту ситуацию — у нас учителя настолько незащищенный класс. Неадекватные дети их доводят, а педагоги ничего не могут сделать. Поэтому такие нервные срывы и случаются».

«Даже если дети доводят — пиши докладные, вызывай родителей, ПДН, но никак не матери и не переходи на личности, — парирует другая родительница. — Маты в школе сто процентов неуместны. Есть семьи, где при детях вообще не матерятся, а тут в школе такой срам».

«Будет другой математик»

Родители учеников говорят, что обращались с этой проблемой к руководству школы. По их словам, с учителем проводят беседы, но это не помогает.

«В этот раз сказали, что приказ подготовили, ему будет выговор, но поможет ли это?» — сомневается мама.

Директор школы сообщила 74.RU, что в курсе случившегося, с учителем уже провели работу.

«Такое поведение недопустимо, с педагогом проведена работа, применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора. В данном классе учитель уроки проводить больше не будет, там будет преподавать математику другой учитель. Все уроки математики взяты на особый контроль», — сказала журналисту 74.RU директор школы.

«Эмоциональное выгорание»

Мы обсудили с психологом, почему педагог так себя повел. На что это похоже — разовый нервный срыв, профессиональное выгорание или хамский стиль общения?

«Когда учитель срывается на крик и нецензурную лексику, это почти никогда не про " плохого ученика " . Это про ситуацию, в которой не справились оба, но ответственность остается за взрослым, — объясняет педагог-психолог Ирина Александрова. — Со стороны педагога такие реакции чаще связаны с эмоциональным выгоранием, перегрузкой и дефицитом навыков саморегуляции. В моменте учитель действует импульсивно, теряя профессиональную позицию. Иногда добавляется и профессиональная деформация — привычка к жесткому, давящему стилю общения».

Специалист также говорит о том, что поведение ученика может быть непростым. И да, дети могут мешать уроку.

«Школьники могут игнорировать требования учителя, демонстрировать неуважение. Проблема возникает там, где встречаются две нестабильные реакции: ребенок не справляется со своими эмоциями — и взрослый тоже. Вместо регулирования происходит усиление конфликта», — продолжает психолог.

Публичная грубость и унижение со стороны учителя, по словам эксперта, наносят вред ребенку.

«Подрывается самооценка и чувство безопасности, формируется страх ошибок и снижается мотивация к обучению, разрушается доверие к взрослым. У части детей это усиливает тревожность и замкнутость, у других — провоцирует ответную агрессию. Кроме того, дети усваивают модель, в которой сильный имеет право унижать слабого, что влияет на атмосферу в классе и поведение самих учеников».

Педагог-психолог уверена, что «задача взрослого в школе — оставаться устойчивой фигурой, которая задает границы без унижения».