Трудовое воспитание или лишняя нагрузка на детей? Чего ждать от инициативы вернуть в школы дежурства и уборку

В российские школы хотят вернуть обязательный общественно полезный труд без оглядки на мнение родителей. С такой инициативой выступила член Общественной палаты (ОП) РФ Ольга Павлова.
Речь идет о дежурствах по классу, мытье досок, уходе за цветами, уборке листвы на школьном дворе и даже расчистке снега зимой. MSK1.RU поговорил с родителями школьников, учителями и психологами о том, превратится ли такая инициатива в воспитание ответственности или обернется дополнительной нагрузкой и поиском бесплатной рабочей силы.
Что именно предлагают делать детям
Член ОП и депутат Госдумы Ольга Павлова в разговоре с MSK1.RU обрисовала довольно конкретный фронт работ. По ее замыслу, школьники должны будут без обязательного письменного согласия мам и пап:
наводить порядок в кабинетах после уроков;
убирать за собой парты;
готовить доску к следующему занятию;
ухаживать за растениями в классе и коридорах школы;
ухаживать за территорией школы — сажать деревья, убирать листву, работать в школьном саду;
убирать снег с дорожек зимой.
В обоснование инициативы член ОП приводит советский опыт и мнение педагога и писателя Антона Макаренко. Согласно его мысли, уборка класса или территории нужна не ради самой чистоты, а как инструмент создания коллектива.
«Дети должны понимать, что чистота в классе — это их задача. Ему нужна чистота в классе, чистота в классе нужна его товарищам. Это прививает чувство коллективизма. Если нет коллективизма, о каком патриотизме может идти речь?» — пояснила в беседе с MSK1.RU Ольга Павлова.
При этом она подчеркнула, что труд должен быть не наказанием, а естественной и уважаемой частью школьного быта.
«Ребенок и без того приезжает домой в пять вечера»
Мнения московских родителей по этому поводу разделились: одни считают, что дети должны научиться следить за чистотой, другие видят в этом дополнительную нагрузку и попытку переложить на плечи уставших детей хозяйственные проблемы школы.
Мама школьника Наталья настроена скептически. Она считает, что подобные меры не имеют педагогического смысла и только отнимают время, которого у современных учеников почти нет.
«Я просто не вижу смысла. Если ребенок приезжает домой в пять вечера после всех уроков, куда еще впихивать уборку класса? — рассуждает москвичка. — Приучать к порядку надо с другой стороны. Лучше бы ввели какие-то „штрафы“ за то, что они мусорят, чтобы изначально не сорили. Нет, конечно, пускай трудятся, но я не понимаю такой инициативы».
Протирание доски по очереди коллектив точно не сплотит. Сплочение на переменах происходит — за общением. Мытье классов, с учетом нагрузки у детей, к сплочению не приведет.
Другую точку зрения высказала мама младшеклассницы Галина. Она не видит ничего плохого в том, чтобы ребенок протер пыль или полил цветы на перемене, но категорически против того, чтобы труд отнимал время от спортивных секций и кружков после занятий.
«Если в рамках учебного процесса, во время перемен — пожалуйста. Но после уроков — точно нет. У моего ребенка ежедневные тренировки, когда ему еще полы мыть? Поэтому вариант „привлекать детей без разрешения родителей“ я не поддерживаю, — пояснила Галина. — А вот летом, например, пусть хоть стены красят и мебель двигают».
Ребенок в школе должен научиться делать всё, что в жизни пригодится: и красить, и мыть, и чинить.
«Школа в серьезнейшем кризисе»: взгляд из учительской
Дмитрий Казаков, учитель истории и обществознания, а также председатель профсоюза «Учитель», уверен, что обсуждать такие инициативы нужно в диалоге со школой, а не спускать сверху. Более того, сначала нужно решить проблему чрезмерной нагрузки.
«Я ничего не вижу плохого в общественно полезном труде, это действительно полезное умение. Но у нас сейчас очень много инициатив от людей, которые зачастую не имеют отношения к школе», — заявил педагог.
Сейчас в школе много проблем, связанных с огромной нагрузкой на учителей, учеников.
«Сначала нужно создать нормальные условия для работы учителя: нормальная зарплата за нормальную нагрузку, а не работа на две-три ставки. И детям тоже нужно предоставить комфортные условия для учебы. И потом уже можно что-то реализовывать», — добавил Дмитрий Казаков.
Без общественной дискуссии и решения первостепенных задач реализовать нововведение будет «очень сложно», резюмировал педагог.
Детский педагог, основательница центра дополнительного образования «ПроИнтеллект» Диана Белан, напротив, считает, что такая инициатива полезна. Главное — правильно ее реализовать.
«Участие в простых обязанностях помогает ребенку почувствовать, что он часть общества. Более того, это развивает бытовые умения», — рассудила педагог.
Современные дети часто лишены элементарных навыков самообслуживания. Легкий труд в школе может компенсировать этот пробел.
«Но есть риск, что всё это превратится в принудительные работы. Должна быть грань между воспитанием и принуждением. Отсутствие согласия родителей может вызывать протест как у детей, так и у семей. И надо следить, чтобы воспитательный труд не превратился в бесплатную рабочую силу», — высказалась Диана Белан.
Сплотит или озлобит? Мнение психолога
Об использовании детского труда из побуждений экономии переживает и психолог Виталий Васильев.
«Может быть, другая есть цель: просто сэкономить бюджетные средства? — поставил вопрос специалист. — Для воспитания любви к труду нужно дать детям возможность пользоваться результатами своего труда. И уборка класса для этого подходит плохо. Да, кабинет станет чистым, это здорово, но на следующий день его снова надо убирать».
Для осознания ценности труда, считает психолог, надо дать детям возможность реализовать себя в чем-то более долговечном. К примеру, дать школьникам задание вырастить какие-то культуры во дворе, расписать стену в школе, что-то построить на территории учреждения. Так результаты труда будут ощутимыми и приведут к положительным изменениям в сознании подростков.
А если дети будут просто убирать классы, это облегчение или даже замещение труда уборщиц, которым можно сократить ставки. Вот так я это вижу.
Клинический и семейный психолог Екатерина Клочкова уверена, что реализация такой инициативы в руках одного учителя станет мощным воспитательным инструментом, а в руках другого — превратится в акт принуждения и наказания.
«Всё будет зависеть от личности преподавателя и того, как он это преподнесет. Дети, особенно подростки, очень чувствительны к фальши и контексту, — объяснила Клочкова. — Если инициатива будет спущена сверху грубо и с целью сэкономить на услугах уборщиков, дети это мгновенно почувствуют. И тогда это вызовет только отторжение».
А если педагог сможет творчески осмыслить процесс, объяснить, что мы заботимся о своем пространстве и делаем его уютным, то это может быть полезно.
Сама Екатерина как мама московских школьников относится к идее спокойно. Она вспоминает свое детство в девяностых с дежурствами по классу и говорит, что не видит в этом никакой почвы для психологических травм.
«Я довольна школой, куда ходят мои дети, у меня высокий уровень доверия к педагогам. Если бы в нашей школе ввели такую инициативу, я бы не сопротивлялась. Если я вижу, что учитель пытается ребенка чему-то научить, а не просто нагрузить, я те сомнения, которые ребенок приносит домой из школы, объясняю в пользу педагога», — подытожила психолог.
А законно ли это?
В 2023 году власти внесли поправки в закон «Об образовании», согласно которым ученики обязаны «поддерживать чистоту и порядок в образовательной организации» и с поправкой на состояние здоровья «участвовать в общественно полезном труде». В этих же поправках сказано, что запрет на привлечение ребенка к труду теперь не требует согласия родителей.
Так что инициатива Общественной палаты, безусловно, законна. По сути, в ОП предлагают сделать школу не «имеющей право», а «обязанной» привлекать учеников к общественно полезному труду.
А что думаете вы?
Ранее Рособрнадзор установил новые правила ЕГЭ: узнайте, что изменится. Также мы рассказывали, когда пройдут выпускные у школьников.