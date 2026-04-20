Трудовое воспитание или лишняя нагрузка на детей? Чего ждать от инициативы вернуть в школы дежурства и уборку

Протирать за собой доску и убирать класс хотят обязать российских школьников Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В российские школы хотят вернуть обязательный общественно полезный труд без оглядки на мнение родителей. С такой инициативой выступила член Общественной палаты (ОП) РФ Ольга Павлова.

Речь идет о дежурствах по классу, мытье досок, уходе за цветами, уборке листвы на школьном дворе и даже расчистке снега зимой. MSK1.RU поговорил с родителями школьников, учителями и психологами о том, превратится ли такая инициатива в воспитание ответственности или обернется дополнительной нагрузкой и поиском бесплатной рабочей силы.

Что именно предлагают делать детям

Член ОП и депутат Госдумы Ольга Павлова в разговоре с MSK1.RU обрисовала довольно конкретный фронт работ. По ее замыслу, школьники должны будут без обязательного письменного согласия мам и пап:

наводить порядок в кабинетах после уроков;

убирать за собой парты;

готовить доску к следующему занятию;

ухаживать за растениями в классе и коридорах школы;

ухаживать за территорией школы — сажать деревья, убирать листву, работать в школьном саду;

убирать снег с дорожек зимой.

В обоснование инициативы член ОП приводит советский опыт и мнение педагога и писателя Антона Макаренко. Согласно его мысли, уборка класса или территории нужна не ради самой чистоты, а как инструмент создания коллектива.

«Дети должны понимать, что чистота в классе — это их задача. Ему нужна чистота в классе, чистота в классе нужна его товарищам. Это прививает чувство коллективизма. Если нет коллективизма, о каком патриотизме может идти речь?» — пояснила в беседе с MSK1.RU Ольга Павлова.

При этом она подчеркнула, что труд должен быть не наказанием, а естественной и уважаемой частью школьного быта.

«Ребенок и без того приезжает домой в пять вечера»

Мнения московских родителей по этому поводу разделились: одни считают, что дети должны научиться следить за чистотой, другие видят в этом дополнительную нагрузку и попытку переложить на плечи уставших детей хозяйственные проблемы школы.

Должны ли дети следить за чистотой в классе? Пишите в комментариях Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мама школьника Наталья настроена скептически. Она считает, что подобные меры не имеют педагогического смысла и только отнимают время, которого у современных учеников почти нет.

«Я просто не вижу смысла. Если ребенок приезжает домой в пять вечера после всех уроков, куда еще впихивать уборку класса? — рассуждает москвичка. — Приучать к порядку надо с другой стороны. Лучше бы ввели какие-то „штрафы“ за то, что они мусорят, чтобы изначально не сорили. Нет, конечно, пускай трудятся, но я не понимаю такой инициативы».

Протирание доски по очереди коллектив точно не сплотит. Сплочение на переменах происходит — за общением. Мытье классов, с учетом нагрузки у детей, к сплочению не приведет. Наталья мама школьника

Другую точку зрения высказала мама младшеклассницы Галина. Она не видит ничего плохого в том, чтобы ребенок протер пыль или полил цветы на перемене, но категорически против того, чтобы труд отнимал время от спортивных секций и кружков после занятий.

Должен ли ребенок красить стены в школе? Мнения разделились Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

«Если в рамках учебного процесса, во время перемен — пожалуйста. Но после уроков — точно нет. У моего ребенка ежедневные тренировки, когда ему еще полы мыть? Поэтому вариант „привлекать детей без разрешения родителей“ я не поддерживаю, — пояснила Галина. — А вот летом, например, пусть хоть стены красят и мебель двигают».

Ребенок в школе должен научиться делать всё, что в жизни пригодится: и красить, и мыть, и чинить. Галина мама младшеклассницы

«Школа в серьезнейшем кризисе»: взгляд из учительской

Дмитрий Казаков, учитель истории и обществознания, а также председатель профсоюза «Учитель», уверен, что обсуждать такие инициативы нужно в диалоге со школой, а не спускать сверху. Более того, сначала нужно решить проблему чрезмерной нагрузки.

«Я ничего не вижу плохого в общественно полезном труде, это действительно полезное умение. Но у нас сейчас очень много инициатив от людей, которые зачастую не имеют отношения к школе», — заявил педагог.

Сейчас в школе много проблем, связанных с огромной нагрузкой на учителей, учеников. Дмитрий Казаков председатель профсоюза «Учитель», преподаватель истории и обществознания в Москве

«Сначала нужно создать нормальные условия для работы учителя: нормальная зарплата за нормальную нагрузку, а не работа на две-три ставки. И детям тоже нужно предоставить комфортные условия для учебы. И потом уже можно что-то реализовывать», — добавил Дмитрий Казаков.

Без общественной дискуссии и решения первостепенных задач реализовать нововведение будет «очень сложно», резюмировал педагог.

Субботники могут приучить детей к труду Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Детский педагог, основательница центра дополнительного образования «ПроИнтеллект» Диана Белан, напротив, считает, что такая инициатива полезна. Главное — правильно ее реализовать.

«Участие в простых обязанностях помогает ребенку почувствовать, что он часть общества. Более того, это развивает бытовые умения», — рассудила педагог.

Современные дети часто лишены элементарных навыков самообслуживания. Легкий труд в школе может компенсировать этот пробел. Диана Белан основательница центра дополнительного образования «ПроИнтеллект» в Троицке

«Но есть риск, что всё это превратится в принудительные работы. Должна быть грань между воспитанием и принуждением. Отсутствие согласия родителей может вызывать протест как у детей, так и у семей. И надо следить, чтобы воспитательный труд не превратился в бесплатную рабочую силу», — высказалась Диана Белан.

Сплотит или озлобит? Мнение психолога

Об использовании детского труда из побуждений экономии переживает и психолог Виталий Васильев.

«Может быть, другая есть цель: просто сэкономить бюджетные средства? — поставил вопрос специалист. — Для воспитания любви к труду нужно дать детям возможность пользоваться результатами своего труда. И уборка класса для этого подходит плохо. Да, кабинет станет чистым, это здорово, но на следующий день его снова надо убирать».

Убирать класс каждый день — значит не видеть результатов своего труда, подчеркивает психолог Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для осознания ценности труда, считает психолог, надо дать детям возможность реализовать себя в чем-то более долговечном. К примеру, дать школьникам задание вырастить какие-то культуры во дворе, расписать стену в школе, что-то построить на территории учреждения. Так результаты труда будут ощутимыми и приведут к положительным изменениям в сознании подростков.

А если дети будут просто убирать классы, это облегчение или даже замещение труда уборщиц, которым можно сократить ставки. Вот так я это вижу. Виталий Васильев психолог, учитель истории и обществознания

Клинический и семейный психолог Екатерина Клочкова уверена, что реализация такой инициативы в руках одного учителя станет мощным воспитательным инструментом, а в руках другого — превратится в акт принуждения и наказания.

«Всё будет зависеть от личности преподавателя и того, как он это преподнесет. Дети, особенно подростки, очень чувствительны к фальши и контексту, — объяснила Клочкова. — Если инициатива будет спущена сверху грубо и с целью сэкономить на услугах уборщиков, дети это мгновенно почувствуют. И тогда это вызовет только отторжение».

А если педагог сможет творчески осмыслить процесс, объяснить, что мы заботимся о своем пространстве и делаем его уютным, то это может быть полезно. Екатерина Клочкова клинический, семейный психолог, мама школьников

Сама Екатерина как мама московских школьников относится к идее спокойно. Она вспоминает свое детство в девяностых с дежурствами по классу и говорит, что не видит в этом никакой почвы для психологических травм.

«Я довольна школой, куда ходят мои дети, у меня высокий уровень доверия к педагогам. Если бы в нашей школе ввели такую инициативу, я бы не сопротивлялась. Если я вижу, что учитель пытается ребенка чему-то научить, а не просто нагрузить, я те сомнения, которые ребенок приносит домой из школы, объясняю в пользу педагога», — подытожила психолог.

А законно ли это?

В 2023 году власти внесли поправки в закон «Об образовании», согласно которым ученики обязаны «поддерживать чистоту и порядок в образовательной организации» и с поправкой на состояние здоровья «участвовать в общественно полезном труде». В этих же поправках сказано, что запрет на привлечение ребенка к труду теперь не требует согласия родителей.

Так что инициатива Общественной палаты, безусловно, законна. По сути, в ОП предлагают сделать школу не «имеющей право», а «обязанной» привлекать учеников к общественно полезному труду.

А что думаете вы? Я за: пусть дети трудятся в школе, это не лишнее Я против: отстаньте от детей!