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Образование Тест В этом тесте 10 вопросов по истории — ответите хотя бы на половину?

В этом тесте 10 вопросов по истории — ответите хотя бы на половину?

В учебниках такого точно не расскажут, но мы не ищем легких путей!

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То чувство, когда ответил правильно на 10 из 10 | Источник: кадр из фильма «Храброе сердце» (18+), реж. Мел Гибсон, Paramount Pictures, 1995 годТо чувство, когда ответил правильно на 10 из 10 | Источник: кадр из фильма «Храброе сердце» (18+), реж. Мел Гибсон, Paramount Pictures, 1995 год

То чувство, когда ответил правильно на 10 из 10

Источник:

кадр из фильма «Храброе сердце» (18+), реж. Мел Гибсон, Paramount Pictures, 1995 год

История — это не пыльные параграфы в учебнике, а цепочка безумных случайностей, великих амбиций и роковых ошибок. Готовы нажать кнопку «Пуск» на нашей машине времени? Мы перенесемся в эпохи, где решались судьбы народов, а один неверный шаг мог изменить карту мира. Проверьте, не затерялись ли ваши знания в веках! А веков в нашем тесте по истории уж точно не счесть. Тем приятнее будет ощущение победы, когда вы ответите правильно на все 10 вопросов. У вас ведь получится, не так ли? Давайте проверим!

ТестПройден 406 раз
1 / 10

Что Петр Первый учредил как высший орган государственной власти?

  • Государственную думу

  • Дворянское собрание

  • Священный синод

  • Правительствующий сенат

2 / 10

Из какого города в 1967 году в Москву прибыл Вечный огонь для Могилы Неизвестного Солдата?

  • Из Ленинграда

  • Из Минска

  • Из Берлина

  • Из Волгограда

3 / 10

На каком озере Петр Первый построил «потешную» флотилию?

  • На озере Ильмень

  • На озере Валдай

  • На Плещеевом озере

  • На Ладожском озере

4 / 10

Что входило в состав Непобедимой армады?

  • Танки

  • Корабли

  • Кавалерия

  • Пехота

5 / 10

Династию каких королей называли «ленивыми королями»?

  • Капетинги

  • Меровинги

  • Валуа

  • Бурбоны

6 / 10

Каким именем нарекли при крещении княгиню Ольгу?

  • Варвара

  • Елена

  • Татьяна

  • Ольга

7 / 10

Кто из этих деятелей искусств стал директором первого профессионального публичного театра России?

  • Федор Волков

  • Александр Сумароков

  • Павел Молчанов

  • Михаил Пиотровский

8 / 10

Как назывался полк русского войска, сыгравший решающую роль в победе на Куликовом поле?

  • Большой

  • Передовой

  • Засадный

  • Сторожевой

9 / 10

Какому богу во времена правления древнеримского императора Августа посвящались новогодние праздники?

  • Вулкану

  • Юпитеру

  • Янусу

  • Бахусу

10 / 10

В каком государстве впервые в мире ввели подоходный налог?

  • В Великобритании

  • В России

  • В Японии

  • В США

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест История Образование Знание Развлечение
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