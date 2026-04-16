В этом тесте 10 вопросов по истории — ответите хотя бы на половину?

История — это не пыльные параграфы в учебнике, а цепочка безумных случайностей, великих амбиций и роковых ошибок. Готовы нажать кнопку «Пуск» на нашей машине времени? Мы перенесемся в эпохи, где решались судьбы народов, а один неверный шаг мог изменить карту мира. Проверьте, не затерялись ли ваши знания в веках! А веков в нашем тесте по истории уж точно не счесть. Тем приятнее будет ощущение победы, когда вы ответите правильно на все 10 вопросов. У вас ведь получится, не так ли? Давайте проверим!