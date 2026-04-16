В этом тесте 10 вопросов по истории — ответите хотя бы на половину?

История — это не пыльные параграфы в учебнике, а цепочка безумных случайностей, великих амбиций и роковых ошибок. Готовы нажать кнопку «Пуск» на нашей машине времени? Мы перенесемся в эпохи, где решались судьбы народов, а один неверный шаг мог изменить карту мира. Проверьте, не затерялись ли ваши знания в веках! А веков в нашем тесте по истории уж точно не счесть. Тем приятнее будет ощущение победы, когда вы ответите правильно на все 10 вопросов. У вас ведь получится, не так ли? Давайте проверим!
Что Петр Первый учредил как высший орган государственной власти?
Государственную думу
Дворянское собрание
Священный синод
Правительствующий сенат
Из какого города в 1967 году в Москву прибыл Вечный огонь для Могилы Неизвестного Солдата?
Из Ленинграда
Из Минска
Из Берлина
Из Волгограда
На каком озере Петр Первый построил «потешную» флотилию?
На озере Ильмень
На озере Валдай
На Плещеевом озере
На Ладожском озере
Что входило в состав Непобедимой армады?
Танки
Корабли
Кавалерия
Пехота
Династию каких королей называли «ленивыми королями»?
Капетинги
Меровинги
Валуа
Бурбоны
Каким именем нарекли при крещении княгиню Ольгу?
Варвара
Елена
Татьяна
Ольга
Кто из этих деятелей искусств стал директором первого профессионального публичного театра России?
Федор Волков
Александр Сумароков
Павел Молчанов
Михаил Пиотровский
Как назывался полк русского войска, сыгравший решающую роль в победе на Куликовом поле?
Большой
Передовой
Засадный
Сторожевой
Какому богу во времена правления древнеримского императора Августа посвящались новогодние праздники?
Вулкану
Юпитеру
Янусу
Бахусу
В каком государстве впервые в мире ввели подоходный налог?
В Великобритании
В России
В Японии
В США