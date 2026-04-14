90% людей не могут ответить на эти вопросы по географии. А вы входите в оставшиеся 10%?

От заснеженных вершин Гималаев до таинственных глубин Марианской впадины — наша планета полна загадок, которые только и ждут, чтобы их разгадали. Насколько хорошо вы знаете мир, в котором живете? Сможете ли вы назвать самую протяженную границу в мире, найти, где находится Венский лес, и опознать высочайшую точку Южной Америки? Этот тест — настоящий вызов для любознательных умов всех возрастов. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по континентам и океанам, проверьте свою эрудицию и докажите, что для вас на карте мира больше не осталось белых пятен!
Граница между какими государствами является самой протяженной в мире?
Между Россией и Казахстаном
Между Монголией и Китаем
Между Аргентиной и Чили
Между Канадой и США
В каких горах можно прогуляться по Венскому лесу?
Алтай
Альпы
Карпаты
Уральские горы
Какой залив является самым большим по площади?
Мексиканский
Большой Австралийский
Бенгальский
Гвинейский
На какой реке стоит город Багдад?
Евфрат
Тигр
Дияла
Большой Заб
По какому из этих мостов можно перейти реку Куру в Тбилиси?
По мосту Мира
По мосту «Миллениум»
По Часовенному мосту
По мосту Верразано
В какой стране находится высочайшая точка Южной Америки?
В Эквадоре
В Перу
В Аргентине
В Бразилии
Название какого африканского народа переводится как «величиной с кулак»?
Зулусы
Пигмеи
Масаи
Бушмены
Как называется самый северный населенный пункт России?
Апатиты
Диксон
Дудинка
Куруш
В каком государстве функцию банка выполняет Институт религиозных дел?
В Иране
В Ираке
В Ватикане
В Сингапуре
Как называется река, на которой стоит город Клин?
Мать
Отец
Сестра
Брат