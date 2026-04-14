90% людей не могут ответить на эти вопросы по географии. А вы входите в оставшиеся 10%?

От заснеженных вершин Гималаев до таинственных глубин Марианской впадины — наша планета полна загадок, которые только и ждут, чтобы их разгадали. Насколько хорошо вы знаете мир, в котором живете? Сможете ли вы назвать самую протяженную границу в мире, найти, где находится Венский лес, и опознать высочайшую точку Южной Америки? Этот тест — настоящий вызов для любознательных умов всех возрастов. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по континентам и океанам, проверьте свою эрудицию и докажите, что для вас на карте мира больше не осталось белых пятен!