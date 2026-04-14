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Образование Тест 90% людей не могут ответить на эти вопросы по географии. А вы входите в оставшиеся 10%?

90% людей не могут ответить на эти вопросы по географии. А вы входите в оставшиеся 10%?

Пусть это будет самое быстрое путешествие в вашей жизни, зато какое увлекательное!

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Мало расставить булавки на глобусе&nbsp;— надо сперва правильно ответить на 10 вопросов нашего теста | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUМало расставить булавки на глобусе&nbsp;— надо сперва правильно ответить на 10 вопросов нашего теста | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Мало расставить булавки на глобусе — надо сперва правильно ответить на 10 вопросов нашего теста

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

От заснеженных вершин Гималаев до таинственных глубин Марианской впадины — наша планета полна загадок, которые только и ждут, чтобы их разгадали. Насколько хорошо вы знаете мир, в котором живете? Сможете ли вы назвать самую протяженную границу в мире, найти, где находится Венский лес, и опознать высочайшую точку Южной Америки? Этот тест — настоящий вызов для любознательных умов всех возрастов. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по континентам и океанам, проверьте свою эрудицию и докажите, что для вас на карте мира больше не осталось белых пятен!

ТестПройден 216 раз
1 / 10

Граница между какими государствами является самой протяженной в мире?

  • Между Россией и Казахстаном

  • Между Монголией и Китаем

  • Между Аргентиной и Чили

  • Между Канадой и США

2 / 10

В каких горах можно прогуляться по Венскому лесу?

  • Алтай

  • Альпы

  • Карпаты

  • Уральские горы

3 / 10

Какой залив является самым большим по площади?

  • Мексиканский

  • Большой Австралийский

  • Бенгальский

  • Гвинейский

4 / 10

На какой реке стоит город Багдад?

  • Евфрат

  • Тигр

  • Дияла

  • Большой Заб

5 / 10

По какому из этих мостов можно перейти реку Куру в Тбилиси?

  • По мосту Мира

  • По мосту «Миллениум»

  • По Часовенному мосту

  • По мосту Верразано

6 / 10

В какой стране находится высочайшая точка Южной Америки?

  • В Эквадоре

  • В Перу

  • В Аргентине

  • В Бразилии

7 / 10

Название какого африканского народа переводится как «величиной с кулак»?

  • Зулусы

  • Пигмеи

  • Масаи

  • Бушмены

8 / 10

Как называется самый северный населенный пункт России?

  • Апатиты

  • Диксон

  • Дудинка

  • Куруш

9 / 10

В каком государстве функцию банка выполняет Институт религиозных дел?

  • В Иране

  • В Ираке

  • В Ватикане

  • В Сингапуре

10 / 10

Как называется река, на которой стоит город Клин?

  • Мать

  • Отец

  • Сестра

  • Брат

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Комментарии
1
Гость
14 апреля, 21:20
Глупые вопросы совсем не на знания.
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Гость
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