Считать еще не разучились? Тогда попробуйте пройти тест по математике для самых внимательных

Говорят, считать в уме полезно, потому что это развивает память, внимание, концентрацию и логическое мышление, а еще способствует профилактике возрастных когнитивных нарушений. В таком случае наш тест будет вам чрезвычайно полезен. В нем мы объединили примеры, для решения которых вам придется приложить всю свою внимательность и не забыть о логике. Да начнется математическая битва!