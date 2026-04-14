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Образование Тест Считать еще не разучились? Тогда попробуйте пройти тест по математике для самых внимательных

Считать еще не разучились? Тогда попробуйте пройти тест по математике для самых внимательных

Отложите калькуляторы и проявите всю свою внимательность

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Ладно, если станет совсем сложно, можете расчехлять калькуляторы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЛадно, если станет совсем сложно, можете расчехлять калькуляторы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ладно, если станет совсем сложно, можете расчехлять калькуляторы

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Говорят, считать в уме полезно, потому что это развивает память, внимание, концентрацию и логическое мышление, а еще способствует профилактике возрастных когнитивных нарушений. В таком случае наш тест будет вам чрезвычайно полезен. В нем мы объединили примеры, для решения которых вам придется приложить всю свою внимательность и не забыть о логике. Да начнется математическая битва!

Пройден 116 раз
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Начинаем с примера попроще. Здесь даже много чисел! Каков ответ?
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Городские медиа

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Теперь в дело вступают звери. Сможете справиться с этой задачкой?

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Городские медиа

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Ужин из овощей… А может, лучше математический пример с более разнообразными продуктами?

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Городские медиа

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После ужина можно и перекусить фруктами-ягодами, да не просто так, а решая непростой пример. Сколько получится в ответе?
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Городские медиа

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Небольшое путешествие по горам. Как думаете, какое число получится в итоге?
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Городские медиа

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Мы снова в мире животных. Справитесь с очередным примером?
Источник:

Городские медиа

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Переходим на более сложный уровень и изучим растения под солнцем вместе с собакой. Как думаете, каков итог этого примера?
Источник:

Городские медиа

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Еще сильнее усложняем задачу: теперь у нас есть не только умножение, но и деление. Справитесь?
Источник:

Городские медиа

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А вот вам пляжная задачка! Но если вы думаете, что здесь всё будет легко, как на отдыхе, то сильно ошибаетесь. Или нет? Что получится в этом примере?
Источник:

Городские медиа

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Задачка со звездочкой для любителей музыки. Чему равен барабан?
Источник:

Городские медиа

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Попробуйте также пройти хитрый тест с вопросами из школьной программы.

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Математика Знание Образование Обучение Развлечение
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Комментарии
6
Гость
16 апреля, 11:44
последняя задача - это просто СКАМ что ли какой-то?? ничего не сходится. абсолютно. подставьте "ваши" значение в уравнения и сами убедитесь........
Гость
15 апреля, 04:51
скучнее сложно что-то представить
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Гость
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