Новая школа открылась в Ярославле. Она стала самой большой в области

Открылась новая школа на Московском проспекте Источник: правительство Ярославской области

12 января прошло торжественное открытие новой школы № 93 на Московском проспекте в Ярославле. Она вошла в образовательный комплекс № 28 «Волга».

«Объект построен по нацпроекту „Образование“ и стал самой крупной школой в Ярославской области», — сообщил губернатор области Михаил Евраев.

Школа способна принять 1100 учеников. Здесь предусмотрено более 50 учебных кабинетов, IT-пространства, мастерские, библиотека с медиацентром, большая столовая на 550 мест, два спортивных зала и собственный 25-метровый бассейн. На прилегающей территории обустроены футбольное поле с беговыми дорожками, волейбольная и хоккейная площадки, полоса препятствий и уличные тренажеры.

Сейчас здесь учатся дети из школы № 66 Источник: правительство Ярославской области

Сейчас в новом здании учатся дети из школы № 66, в которой начинается капитальный ремонт. С 19 января будет открыт набор ребят в 1-3, 5-8-е и 10-е классы. В 10-е классы принимать учеников будут по индивидуальному отбору на технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный профили.

Бассейн — изюминка нового учреждения Источник: правительство Ярославской области

Подать заявление и документы можно в образовательном комплексе № 28 (Суздальское шоссе, 15) или через портал госуслуг. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону (4852) 44-66-65.