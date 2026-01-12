НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -15

5 м/c,

с-в.

 752мм 85%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,79
EUR 91,97
ПСБ: главные события года
Уходит директор ДГХ
История ТРК «Альтаир»
Какие социальные объекты откроют
В центре города закрывается ресторан
Как выглядел советский Ярославль
Образование Новая школа открылась в Ярославле. Она стала самой большой в области

Новая школа открылась в Ярославле. Она стала самой большой в области

Как выглядит учебное учреждение

392
Открылась новая школа на Московском проспекте | Источник: правительство Ярославской областиОткрылась новая школа на Московском проспекте | Источник: правительство Ярославской области

Открылась новая школа на Московском проспекте

Источник:

правительство Ярославской области

12 января прошло торжественное открытие новой школы № 93 на Московском проспекте в Ярославле. Она вошла в образовательный комплекс № 28 «Волга».

«Объект построен по нацпроекту „Образование“ и стал самой крупной школой в Ярославской области», — сообщил губернатор области Михаил Евраев.

Школа способна принять 1100 учеников. Здесь предусмотрено более 50 учебных кабинетов, IT-пространства, мастерские, библиотека с медиацентром, большая столовая на 550 мест, два спортивных зала и собственный 25-метровый бассейн. На прилегающей территории обустроены футбольное поле с беговыми дорожками, волейбольная и хоккейная площадки, полоса препятствий и уличные тренажеры.

Сейчас здесь учатся дети из школы № 66 | Источник: правительство Ярославской областиСейчас здесь учатся дети из школы № 66 | Источник: правительство Ярославской области

Сейчас здесь учатся дети из школы № 66

Источник:

правительство Ярославской области

Сейчас в новом здании учатся дети из школы № 66, в которой начинается капитальный ремонт. С 19 января будет открыт набор ребят в 1-3, 5-8-е и 10-е классы. В 10-е классы принимать учеников будут по индивидуальному отбору на технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный профили.

Бассейн&nbsp;— изюминка нового учреждения | Источник: правительство Ярославской областиБассейн&nbsp;— изюминка нового учреждения | Источник: правительство Ярославской области

Бассейн — изюминка нового учреждения

Источник:

правительство Ярославской области

Подать заявление и документы можно в образовательном комплексе № 28 (Суздальское шоссе, 15) или через портал госуслуг. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону (4852) 44-66-65.

Напомним, мы писали, какие социально значимые объекты откроют в Ярославле в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Открытие Школа Строительство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
28 минут
Вот опять же. Прошла четверть XXI века. А в учебном кабинете колхозно сделана вентиляция, кабель-каналы на стенах. Это проект с нуля, а не косметический ремонт столетнего здания.
Гость
20 минут
Отлично
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем