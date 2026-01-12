Какие социально значимые объекты откроют в Ярославле в 2026 году

В Ярославле в 2026 году появятся новые соцобъекты Источник: Артем Бауман / 76.RU, ЗАО «Ярославльгражданпроект»

В мэрии Ярославля рассказали, какие социально значимые объекты должны заработать в Ярославле в 2026 году. Их будет три.

Школа на Московском проспекте

Школа на Московском проспекте достраивается Источник: Артем Бауман / 76.RU

В 2026 году откроется школа № 93 на Московском проспекте, у дома № 121. В конце декабря 2025 года власти сообщили, что получили разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

«В начале 2026 года школа будет готова встречать своих первых учеников», — сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Заявления на обучение в школе начнут принимать с 19 января 2026 года. Правда, в департаменте образования мэрии уточнили, что пока объявлен набор обучающихся в 1-3, 5-8 и 10 (универсальный профиль с углублённым изучением биологии и обществознания) классы. Приём обучающихся 4, 9, 11 классов в текущем учебном году осуществляться не будет.

Изначально предполагалось, что учреждение распахнет свои двери до конца 2024 года. Однако работы затянулись. В мэрии Ярославля поясняли, что возникли проблемы с поставкой предусмотренного проектом импортного оборудования. В результате его пришлось менять на другое, попутно внося изменения в проектную документацию.

Учебное учреждение рассчитано на 1100 мест. Его строительством занималась ярославская фирма «Ведич». Стоимость работ составила — 1,1 миллиарда рублей.

Что известно о подрядчике Узнать По информации сервиса «Контур. Фокус», ООО «Ведич» было образовано в 2011 году, зарегистрировано в Ярославле. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Также они выступают учредителями еще нескольких строительных компаний. В 2014 году ООО «Ведич» получило чистую прибыль в размере 117,5 млн. рублей. Эта же компания также строила школу № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе Ярославля. За контракт, выигранный в 2019-м, ООО «Ведич» получило 504 миллиона рублей.

Здание включает два корпуса, соединенных теплым переходом. В первом корпусе — образовательном — предусмотрены блоки для учеников старших и младших классов. Во втором — спортивно-оздоровительном — дети будут заниматься спортом. Там расположились два спортивных зала и 25-метровый бассейн на четыре дорожки, который смогут использовать не только ученики этой школы, но и воспитанники спортивных школ.

Школу на Московском проспекте в Ярославле планируют открыть в январе 2026 года Источник: Михаил Евраев / Telegram

На пришкольной территории обустроят беговые дорожки, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, хоккейный корт.

В ноябре 2025 года участники регионального отделения Народного фронта выявили недочеты на территории строящегося учебного учреждения. Например, вызвали вопросы качество и уклоны асфальта на дорожках, заниженные люки, на которых копится вода. Также лужи были замечены у входов в подвал. Замечания пообещали устранить в рамках гарантии.

В школе будет свой бассейн Источник: Михаил Евраев / Telegram

Учреждение присоединили к образовательному комплексу № 28, куда уже входят школы № 35 и 66, а также детскими садами № 9, 28, 157, 172.

Кстати, в нее после открытия временно хотят перевести учеников и педагогов школы № 66, которая закроется на капитальный ремонт.

Бассейн «Лазурный»

Реконструкция бассейна «Лазурного» — двухлетний проект Источник: Артем Бауман / 76.RU

В 2026 году ожидается открытие после реконструкции бассейна «Лазурный» на улице Чкалова. Его закрыли на ремонт 1 июля 2024 года. Работы планировали завершить в 2025 году. Но на этапе демонтажа старых конструкций были выявлены, как сообщали власти, новые обстоятельства, влияющие на конструктив здания. Это потребовало дополнительного обследования и разработки новых проектных решений.

«Проект претерпел изменения в силу того, что конструкция здания оказалась более изношенной, чем предполагали проектировщики. В процессе демонтажных работ внутри здания выявлены стены в неудовлетворительном состоянии — в связи с этим авторским надзором принято решение об их частичном демонтаже и усилении. При выполнении работ по демонтажу стен потребовался дополнительный демонтаж полов. Потолочная система над основной чашей бассейна не подлежит восстановлению», — рассказал в декабре 2025 года мэр Ярославля Арте Молчанов.

Так должен выглядеть бассейн «Лазурный» после ремонта Источник: ЗАО «Ярославльгражданпроект»

В «Лазурном» должны отремонтировать основную чашу бассейна, облицевать ее алюминием вместо плитки для большей долговечности. Также планируют заменить оборудование водоподготовки, отопления и вентиляции, реконструировать детские бассейны. На фасаде заменят винтажное остекление с незначительным изменением исторического рисунка.

На конец декабря, по данным мэрии, были выполнены все работы по демонтажу существующих сетей и отделки, снесены старые лестничные марши и пролеты, которые не соответствовали нормативам. Также демонтированы старая пристройка, фасад и кровля. Специалисты выполняли работы по усилению существующей чаши бассейна, внутренним сетям.

Работы проводит компания «ЕКС», стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей. Точный срок открытия бассейна пока не называется. В ноябре 2025 года на заседании комитета региональной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи и. о. министра спорта Ярославской области Татьяна Трубинова сказала, что речь идет о четвертом квартале 2026 года.

Напомним, бассейн «Лазурный» на улице Чкалова в Ярославле был открыт в 1979 году, он является одним из знаковых спортивных объектов города.

В январе 2025 года мы публиковали репортаж о том, как идут работы.

Новый корпус детской больницы

Новый корпус детской больницы в Ярославле достроят в 2026 году Источник: Артем Бауман / 76.RU

В 2026 году планируется открытие нового корпуса областной детской больницы на Тутаевском шоссе. В 2025 году завершились основные строительно-монтажные работы. В 2026 году будет происходить пуско-наладка.

Предполагается, что летом корпус уже откроет свои двери для пациентов.

Напомним, о планах по строительству нового корпуса детской больницы стало известно в сентябре 2022 года. В пятиэтажном здании планируют разместить эндокринологическое, нефрологическое, педиатрическое, пульмонологическое отделения, также отделения нейрореабилитации и патологии речи, детской онкологии, гематологии и химиотерапии, дневной стационар.

Изначально застройщиком на площадке стала компания «ЕКС». Но позже подрядчика сменили. Работы на объекте продолжило АО «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Стоимость строительства по контракту — около 3 миллиардов рублей. Финансирование идет из федерального и областного бюджетов.