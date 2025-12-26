«Поедут в другие страны». Для чего Минобрнауки сокращает 45 тысяч платных мест в вузах России

Может дать возможность россиянам учиться в своей стране? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В системе высшего образования России в 2026 году грядут масштабные изменения: Минобрнауки объявило о планах сократить порядка 45 тысяч платных мест в вузах. Это решение, по словам министра Валерия Фалькова, обусловлено необходимостью привести подготовку специалистов в соответствие с текущими потребностями рынка труда, где ряд популярных до этого направлений оказался перенасыщенным.

Правительство в этом учебном году получило право самостоятельно устанавливать предельное количество платных мест в университетах, а раньше этим занимались сами вузы. И вот, по словам Фалькова, Федерация установит предел по платным местам для 40 программ бакалавриата и специалитета, где выявлено избыточное количество платников, уже не востребованных работодателями.

«Основные из направлений: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, реклама и связи с общественностью», — заявил министр.

Таким образом, сокращение затронет порядка 13% всех платных мест в вузах страны, в коммерческих вузах — так и вовсе почти 20%. Минобрнауки надеется, что это должно в том числе подтолкнуть абитуриентов поступать в колледжи.

Правда в такой оптимизм чиновников не верит академик Российской академии образования (РАО), доктор философских наук и депутат Госдумы Олег Смолин. MSK1.RU поговорил с ним о том, что ждет российское образование с учетом реформ.

— Заявленных целей повышения качества образования и перенаправления студентов в рабочие этот закон вряд ли достигнет. Я за законопроект, который предусматривает ограничение платного приема, не голосовал, — говорит Смолин. — Не голосовал по нескольким причинам. Назову только две.

Причина первая. Главная цель закона заключается в том, чтобы перенаправить ребят из системы высшего образования в систему среднего профессионального образования, но совершенно не факт, что эта цель будет достигнута. Второе: очень трудно определить критерии, по которым, соответственно, давать или не давать платный прием тем или другим вузам.

— А какие, на ваш взгляд, это могли бы быть критерии?

— С моей точки зрения, главным должно быть трудоустройство. Если выпускники вуза работают, значит вуз не тратит время впустую. А сейчас главным критерием объявлены баллы ЕГЭ. Но это несколько странно, поскольку мы же не оцениваем работу школы по оценкам первоклассников. Точно так же вуз еще не работал со студентами, а его работу уже оценивают по баллам ЕГЭ студентов, которые к нему поступают.

Есть специальные исследования, которые показывают, что чем выше курс, тем меньше связи между баллами ЕГЭ и успеваемостью студентов. Есть еще один очень важный вопрос, которым пока никто всерьез не занимался.

Накануне пандемии ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов опубликовал материал, в котором показывал, что примерно половина студентов ведущих вузов, которые еще на базе бакалавриата показывали хорошие результаты, уезжали за рубеж.

И в этой связи возникает вопрос. А какому вузу нужно давать возможности больше принимать студентов? Тому, у кого баллы ЕГЭ выше, но студенты уезжают из страны? Или тому, у кого баллы ЕГЭ ниже, а студенты работают в своей стране? На мой взгляд, это очень серьезный вопрос, который нуждается в обсуждении, но пока никак всерьез даже не обсуждается никем, кроме меня.

И в следующем году нужно по крайней мере серьезно обсуждать критерии, по которым давать или не давать вузам платные места.

— А давайте представим приемную кампанию 2026 года. В вузах сокращают каждое седьмое платное место. Разве это не вынудит хотя бы часть ребят пойти в колледжи?

— Те ребята, которые собираются поступать на платные места в вузы, вряд ли пойдут в рабочие. Возможно, да, какая-то часть пойдет в систему среднего профессионального образования, но, скорее всего, вновь с прицелом на высшее образование. Они вряд ли пойдут на другие специальности, потому что сейчас, как правило, школьники готовятся к поступлению на будущую специальность заранее, с репетиторами, что называется, дрессируются на ЕГЭ. Поэтому из того, кто готовился быть юристом или экономистом, очень трудно будет сделать инженера.

— Есть ли вероятность, что часть этих ребят уедет учиться в другие страны?

— Да, я не исключаю, что какая-то часть таких ребят, которые не смогут поступить здесь на платные места, поедут в другие страны. Например, в Белоруссию, Казахстан, Северный Кипр.

— Почему вдруг Северный Кипр? Очень неожиданное направление для отъезда абитуриентов.

— Я назвал Северный Кипр как страну, куда легко доехать, где находится довольно много филиалов зарубежных вузов. И отсюда можно потом будет двигаться дальше. При этом образование там значительно дешевле, чем в Британии, Германии, Франции или США.

Есть еще очень дешевая с точки зрения образования страна — Австрия. Но чтобы там учиться, нужно знать немецкий. А у нас немецкого почти нет в школах. Поэтому, если кто-то сам выучил немецкий, он едет в Австрию. Таких я знаю несколько человек. Но это не массовый отъезд.