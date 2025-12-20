Вы главный читатель города или книги в руках не держали? Сложный тест по литературе

Нет, прочитать все книги на свете решительно невозможно. Но есть определенный список литературы, который читал, наверное, каждый. Именно по этим произведениям мы решили пройтись в нашем сегодняшнем тесте.
В нём вы встретите лишь известные имена и произведения, вопрос в том, насколько хорошо вы помните детали. А ведь именно в них кроется ключ если не к успеху, то к правильным ответам. Вопросов всего десять — сколько из них окажутся вам по силам?
Кто, согласно «Божественной комедии» Данте, находился в центре девятого круга ада?
Иуда, Брут и Кассий
Еретики и Фурии
Лилит, Каин и Агасфер
Нерон и Калигула
В каком произведении Александра Пушкина фигурирует персонаж по фамилии Пушкин?
«Дубровский»
«Борис Годунов»
«Капитанская дочка»
«Пиковая дама»
Если любовь была без радости, то какой, по мнению Михаила Лермонтова, будет разлука?
Без сантиментов
Без печали
Без лишних слов
Без ботвы
Во что играют герои романа Фёдора Достоевского «Игрок»?
В карты
В жизнь
В рулетку
В кости
В какой пьесе Уильяма Шекспира упоминаются Бермудские острова?
«Макбет»
«Гамлет»
«Много шума из ничего»
«Буря»
Из чего была сделана шапка Робинзона Крузо, которую он взял на память, покидая остров?
Из козьей шкуры
Из пальмовых листьев
Из пробкового дерева
Из кожи Пятницы
Кого из помещиков в поэме «Мертвые души» Чичиков посетил первым?
Собакевича
Манилова
Коробочку
Ноздрева
Сколько родных детей было в семье Ростовых в романе «Война и мир»?
Четыре
Восемь
Пять
Семь
Какого цвета был карбункул — драгоценный камень, который проглотил гусь в рассказе о приключениях Шерлока Холмса?
Голубого
Зеленого
Черного
Розового
Какой головной убор украшал д'Артаньяна на пути из дома в Париж к де Тревилю?
Кепка «гаврош»
Берет
Треуголка
Фуражка