Вы главный читатель города или книги в руках не держали? Сложный тест по литературе

Книги нужны не только для того, чтобы красиво расставить их на полке, но и для того, чтобы успешно проходить наши тесты по литературе

Нет, прочитать все книги на свете решительно невозможно. Но есть определенный список литературы, который читал, наверное, каждый. Именно по этим произведениям мы решили пройтись в нашем сегодняшнем тесте.

В нём вы встретите лишь известные имена и произведения, вопрос в том, насколько хорошо вы помните детали. А ведь именно в них кроется ключ если не к успеху, то к правильным ответам. Вопросов всего десять — сколько из них окажутся вам по силам?