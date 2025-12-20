НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вы главный читатель города или книги в руках не держали? Сложный тест по литературе

Только самый начитанный справится со всеми заданиями

Книги нужны не только для того, чтобы красиво расставить их на полке, но и для того, чтобы успешно проходить наши тесты по литературе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКниги нужны не только для того, чтобы красиво расставить их на полке, но и для того, чтобы успешно проходить наши тесты по литературе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Книги нужны не только для того, чтобы красиво расставить их на полке, но и для того, чтобы успешно проходить наши тесты по литературе

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Нет, прочитать все книги на свете решительно невозможно. Но есть определенный список литературы, который читал, наверное, каждый. Именно по этим произведениям мы решили пройтись в нашем сегодняшнем тесте.

В нём вы встретите лишь известные имена и произведения, вопрос в том, насколько хорошо вы помните детали. А ведь именно в них кроется ключ если не к успеху, то к правильным ответам. Вопросов всего десять — сколько из них окажутся вам по силам?

1 / 10

Кто, согласно «Божественной комедии» Данте, находился в центре девятого круга ада?

  • Иуда, Брут и Кассий

  • Еретики и Фурии

  • Лилит, Каин и Агасфер

  • Нерон и Калигула

2 / 10

В каком произведении Александра Пушкина фигурирует персонаж по фамилии Пушкин?

  • «Дубровский»

  • «Борис Годунов»

  • «Капитанская дочка»

  • «Пиковая дама»

3 / 10

Если любовь была без радости, то какой, по мнению Михаила Лермонтова, будет разлука?

  • Без сантиментов

  • Без печали

  • Без лишних слов

  • Без ботвы

4 / 10

Во что играют герои романа Фёдора Достоевского «Игрок»?

  • В карты

  • В жизнь

  • В рулетку

  • В кости

5 / 10

В какой пьесе Уильяма Шекспира упоминаются Бермудские острова?

  • «Макбет»

  • «Гамлет»

  • «Много шума из ничего»

  • «Буря»

6 / 10

Из чего была сделана шапка Робинзона Крузо, которую он взял на память, покидая остров?

  • Из козьей шкуры

  • Из пальмовых листьев

  • Из пробкового дерева

  • Из кожи Пятницы

7 / 10

Кого из помещиков в поэме «Мертвые души» Чичиков посетил первым?

  • Собакевича

  • Манилова

  • Коробочку

  • Ноздрева

8 / 10

Сколько родных детей было в семье Ростовых в романе «Война и мир»?

  • Четыре

  • Восемь

  • Пять

  • Семь

9 / 10

Какого цвета был карбункул — драгоценный камень, который проглотил гусь в рассказе о приключениях Шерлока Холмса?

  • Голубого

  • Зеленого

  • Черного

  • Розового

10 / 10

Какой головной убор украшал д'Артаньяна на пути из дома в Париж к де Тревилю?

  • Кепка «гаврош»

  • Берет

  • Треуголка

  • Фуражка

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем