«Не хотят много работать за небольшие деньги»: 10 вопросов директору школы о травле, дефиците учителей и уважении к детям

Дефицит специалистов, по словам Марины Григорьевны, — серьезная проблема не только в школах, но и в других бюджетных организациях. Люди не хотят много работать за небольшие деньги.

«Нехватку кадров просто так не исправить. Сейчас она не только в образовании, а во всём. И на кадровые форумы когда мы ходим, понимаем, что это большая проблема. Все ищут высокооплачиваемые работы, чтобы меньше работать, больше получать».

Профессионалы, которые так нужны школе, нередко предпочитают работать на себя. Эта тенденция, по мнению директора, возникла не только из-за зарплат, но и из-за низкого престижа профессии учителя.

«Есть тенденция, когда те умы, которые нам нужны, работают на себя, не чувствуют престижа наших профессий. Нам общество этот негатив создало. Когда учителя — какие-то недоучителя, врачи — недоврачи. Все умеют лечить и учить, а вот сами своих детей не можем ни лечить, ни учить почему-то».