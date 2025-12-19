«Не хотят много работать за небольшие деньги»: 10 вопросов директору школы о травле, дефиците учителей и уважении к детям

В школе № 96 Омска учится почти 3 тысячи детей. С 2023 года учреждение возглавляет Марина Григорьевна Рябикова. Наши коллеги из NGS55.RU пообщались с директором и узнали, с какими проблемами приходится справляться современным учителям и руководителям образовательных организаций. Подробности — в материале Екатерины Шрайнер.
Марина Григорьевна окончила математический факультет омского педагогического института (сейчас — педагогический университет). Сразу после выпуска устроилась учителем математики в школу № 104 (3-я Станционная, 69). Через год стала замдиректора по воспитательной работе. С 2015 по 2023 год возглавляла это учреждение. Затем заняла пост директора школы № 96.
- Почему не хватает учителей?
- Как привлекать молодых специалистов в школу?
- Почему педагоги работают на несколько ставок и сколько им платят?
- Как большое количество детей в классах влияет на качество образования?
- Что делать, если школьник хамит учителю?
- Как справляться с травлей и конфликтами школьников?
- Какие ошибки совершают родители?
- Почему гиперконтроль — это плохо?
- Нужен ли ребенку репетитор и можно ли сдать ЕГЭ на 100 без него?
- Чего не хватает современной школе?
Почему не хватает учителей?
Дефицит специалистов, по словам Марины Григорьевны, — серьезная проблема не только в школах, но и в других бюджетных организациях. Люди не хотят много работать за небольшие деньги.
«Нехватку кадров просто так не исправить. Сейчас она не только в образовании, а во всём. И на кадровые форумы когда мы ходим, понимаем, что это большая проблема. Все ищут высокооплачиваемые работы, чтобы меньше работать, больше получать».
Профессионалы, которые так нужны школе, нередко предпочитают работать на себя. Эта тенденция, по мнению директора, возникла не только из-за зарплат, но и из-за низкого престижа профессии учителя.
«Есть тенденция, когда те умы, которые нам нужны, работают на себя, не чувствуют престижа наших профессий. Нам общество этот негатив создало. Когда учителя — какие-то недоучителя, врачи — недоврачи. Все умеют лечить и учить, а вот сами своих детей не можем ни лечить, ни учить почему-то».
Как привлекать молодых специалистов в школу?
Чтобы выпускники педагогических вузов не только приходили в школы, но и оставались там, их нужно поддерживать. Хорошая обстановка в коллективе и наставничество — основа всего.
«Я люблю молодежь. Это прям мои звездочки замечательные. У нас в коллективе нет такого, что плохо относятся к молодым коллегам. Только в этом году, получив образование, к нам пришли учитель иностранного и русского языка, математики, физической культуры, биологии, географии.
Есть понятие наставничества. Мы не просто выбираем людей, которые в одном предмете трудятся — филолог с филологом, историк с историком. Важно подобрать таких людей, которые по темпераменту подходят друг к другу. Для молодых важна экологичность их работы».
Как объясняет Марина Григорьевна, часто на нового педагога сразу спускают большой объем работы: и уроки по предмету, и классное руководство, и дополнительные занятия. Делать так, с ее точки зрения, не стоит. Это может испугать перспективного учителя и сломать его.
«Сейчас из-за жуткой нехватки кадров иногда наши руководители грешат тем, что приходит молодой педагог, и они ему дают и классное руководство, и дополнительные занятия, и еще что-нибудь. Молодые просто эмоционально не могут сразу погрузиться. Надо всё давать дозированно и надо постоянно быть с ними в контакте, постоянно узнавать: „А как у вас, что у вас получилось?“ — и поддерживать обязательно».
Молодым важно чувствовать свою ценность в коллективе и понимать, что всегда можно обратиться за помощью к опытным коллегам.
«Я встречаюсь с нашими молодыми коллегами после каждого триместра, задаю им вопросы. Они знают, что могут прийти в любой момент за любой помощью. Например, „хочу стенд в школу“. Я на сто процентов знаю, что обязательно это сделаю, потому что для них это важно. А если это им важно, я как руководитель должна это обязательно реализовать. Уж как буду реализовать — это мои управленческие тайны. Никогда не позволяю себе публичных нотаций».
Почему педагоги работают на несколько ставок и сколько им платят?
Учитель, который работает только на одну ставку (18 часов), — редкость. Если молодежь еще может позволить себе не брать большую нагрузку за счет двойного оклада, который выплачивается первые три года, то у опытных педагогов такой возможности нет. Если работать только на ставку, зарплата будет очень маленькой.
«У молодых огромный плюс в том, что в течение трех лет они получают плюс 100% к своей заработной плате. Они могут просить администрацию не давать им большую нагрузку. У них и так более-менее получается заработная плата.
У людей со стажем более 7 лет никаких надбавок нет. Поэтому, если они возьмут только 18 часов, даже с классным руководством, то они будут получать 23 тысячи. Не от хорошей жизни наши педагоги берут большую нагрузку».
При этом перегружать учителей нельзя. В условиях дефицита кадров нужно беречь каждого человека.
«Для своего коллектива я делаю прям отдельные дни, когда мы можем разгрузиться, техники даем, на совещании прорабатываем, потому что важно сохранить эмоциональное состояние. Тот руководитель, который ценит своих коллег, он их сохраняет. Многим из старшего поколения тяжело с современными детьми. Здесь нужно оказывать поддержку педагогу и учить детей правильно себя вести».
Как большое количество детей в классах влияет на качество образования?
Еще одна проблема современного образования — нехватка школ, из-за которой существующие образовательные организации оказываются перегруженными. Работать с большим детским коллективом очень сложно, поэтому качество обучения нередко страдает.
«У нас наполняемость в начальной школе 38 человек, понимаете? 38 маленьких, замечательных, прекрасных, но они же все такие разные. Один — мышка, другой — лисенок, а третий — волчонок, который грызется. Их надо объединить и еще дать знания. С этим большая-большая сложность, но это не от нашей хорошей жизни, это от той реалии жизни, которая сложилась. Нет школ».
Отказывать какому-то ребенку в обучении из-за переполненных классов, как говорит Марина Григорьевна, неправильно. Намного эффективнее объединятся с родителями и сразу объяснять им, что большое количество детей в школе связано с массой трудностей.
«Можно сказать: „Я набираю 4 класса по 25 человек!“ А все остальные дети куда пойдут? Соседние школы тоже не сильно свободны. Дети должны будут ехать куда-то? Пока государство решает какие-то важные вопросы финансовые по строительству школ, мы обязаны выполнять закон и предоставить детям возможность обучаться. Я эту историю довожу до наших родителей. Задаю вопрос: „Все ли осознанно понимают, что наполняемость в классе будет вот такая, все ли понимают, что будут определенные сложности?““
Что делать, если школьник хамит учителю?
Работать с современными детьми бывает непросто. Хамство в сторону учителя и конфликты между педагогами и школьниками перестали быть чем-то невозможным. Но директор уверена: взрослые не должны отвечать грубостью на грубость.
«Иногда наши дети отстаивают точку зрения не совсем теми методами, которые хотелось бы нам. Но мы педагоги. Это мы изучали психологию, педагогику, это мы должны правильно реагировать на все вот эти поведенческие акценты наших детей. Если на агрессию отвечаем агрессией, мы не педагоги. Попробуйте на агрессию ответить любовью. Надо быть с детьми этими откровенными. Надо им говорить, что когда ты поступил вот так, то мне от этого было больно».
Раньше ребенку можно было запретить определенное поведение. Сейчас у родителей изменились подходы к воспитанию, дети другие и работать с ними нужно по-другому.
«Раньше можно было сказать „нельзя“. Сейчас изменились подходы к воспитанию со стороны родителей. Дети пришли другие, а мы продолжаем их воспитывать старыми методами. В детях надо видеть личность начиная еще с детского сада. Ни в коем случае нельзя навешивать ярлыки. Говорить, что он какой-то неспособный, неряха. Вот эти слова взрослые должны вообще убрать из лексикона.
Не все еще научились воспринимать современных детей такими, какие они есть. Они замечательные. Каждое поколение лучше предыдущего. Это должны все понять».
Как справляться с травлей и конфликтами школьников?
Иногда дети бывают жестоки друг к другу. Травля в разных формах встречается в каждой школе. Марина Григорьевна уверена, что проблема берет начало в семье ребенка. Взрослые должны показать пример доброго отношения к другим людям. К сожалению, делают это не все и не всегда.
«Знаете, мне кажется, у детей не получается какого-то взаимодействия в коллективе, потому что они несут в коллектив то, что у них в семье. У нас мальчишки поссорились, через пять минут помирились и пошли вместе в горки кататься. Зато родители 50 раз скажут ребенку: „Ты больше к нему не подходи“. Взрослые накатывают эту историю и не дают детям правильно выстраивать взаимоотношения друг с другом.
Надо с детского сада наблюдать. Ребенок не кусается просто так. Это от недостатка внимания родителей и происходит бессознательно. Что-то не так в семье. Не все родители готовы прийти и об этом поговорить».
Часто родители не только не решают конфликты школьников, но и подливают масла в огонь.
«Иногда родители требуют убрать какого-то ребенка из класса. Это прям бич современный. Я всегда таким родителям говорю: „Вы вообще молитесь Богу, радуйтесь, что вот эта вся история не про вашего ребенка“. У нас родители начинают обучать тех родителей, чей ребенок провинился. Вот это вот безобразная, с моей точки зрения, история, которая является сейчас негативной тенденцией в нашем обществе. От этого надо каким-то образом уходить».
Пока взрослые не научатся без конфликтов решать вопросы между собой, ждать от детей доброты друг к другу бессмысленно.
«Дети демонстрируют то, что происходит в нашем мире. Не надо их ругать. Они в этом не виноваты. Виноваты взрослые. Это мы показываем безобразные примеры, а они нам их демонстрируют».
Какие ошибки совершают родители?
Родители не всегда понимают, что ребенок — это не их проект.
Современное общество Марина Григорьевна называет детоцентричным. В нем, по ее словам, есть и плюсы, и минусы. Родители активно участвуют в жизни ребенка, но нередко за этим скрывается желание реализовать собственные амбиции.
Важно помнить, что дети — отдельные личности и их реальные мечты могут отличаться от тех, что им пытаются навязать взрослые.
«Часто родители, нарисовав идеальную картину мира, хотят в нее встроить своего ребенка. Поэтому он обязан. Это некий проект для родителей. Родители не всегда понимают, что ребенок — это не их проект, что это личность другая.
Им огромные слова благодарности за то, что они решились заводить детей, но воспитать другого человека — это талант. Поэтому каждый раз нужно раскрыть родителям глаза, что ваш ребенок немножечко не такой, как вы себе его нарисовали. Школе и родителям надо вместе справляться со сложностями. Если взрослые будут рвать ребенка, никогда ничего не изменится.
Не всегда получается найти подход. Родители какие-то претензии предъявляют, уходят в другое образовательное учреждение, начинается вот это вот метание по школам. Надо понять, что, сменив образовательное учреждение, вы не смените себе ребенка. Вы должны понять, чем помочь ребенку».
Почему гиперконтроль — это плохо?
Ребенку нужно дать свободу и позволить ему ошибаться. Только так он сможет научиться чему-то. Многие родители в погоне за отличными оценками об этом забывают.
«Начиная с первого класса наши родители погружаются в помощь детям. Но это не помощь, а вред. Всем нужны первые места, отличные отметки. Пусть он будет троечник, но это будет его труд, его принятие решений и его опыт. Он научился чему-то. Да, коряво, да, неумело. А что мы прям сразу все сели и начали писать великолепно, начали читать? Нет, это труд, великий труд, который должен выполнять сам ребенок».
Нужен ли ребенку репетитор и можно ли сдать ЕГЭ на 100 без него?
Популярность репетиторства с каждым годом растет. Но помощь частного специалиста нужна далеко не всегда и не всем.
«Если репетиторство связано с тем, что в школе отсутствует какой-то педагог, я еще могу понять. Сейчас, что греха таить, есть такая история. Родители заинтересованы, чтобы во время отсутствия учителя не потерять тему. Но, если это бездумное репетиторство, вы просто не даете ребенку возможность развиваться самостоятельно. Он в школе отсидел 7 уроков, а потом ему еще и с репетитором заниматься. Не всегда это дает положительный результат».
Если у ребенка есть мотивация, он у любого педагога получит знания.
В случае, когда ребенок не тянет школьную программу, ему нужен не репетитор, а другие специалисты. Дополнительными занятиями такую проблему не решить.
«Бывает, у ребенка нет способностей. Ему тяжело дается образовательный процесс. И этим детям еще нанимают репетиторов. Ему и без того вот этот объем знаний тяжело тянуть. Здесь не репетиторство нужно, здесь нужна индивидуальная помощь других специалистов, но никак не репетиторов».
К экзаменам, по мнению директора, тоже вполне можно подготовиться самостоятельно. Здесь дело не в том, кто больше денег отдаст репетитору, а в мотивации ребенка.
«В нашей школе есть прекрасные педагоги, которые дают замечательный результат, 100 баллов, допустим, по литературе. Без репетиторства, потому что у ребенка есть мотивация. Он у любого педагога получит знания, будет задавать вопросы, дома рассматривать темы. Это внутреннее желание должно сформироваться в семье, когда все вместе читают книги, проводят какие-то исследования».
Чего не хватает современной школе?
Школа должна стать более свободной, чтобы педагоги могли спокойно реализовывать собственные проекты и учить детей.
«Не хватает, наверное, свободы действий. Несмотря на то, что каждая образовательная организация является свободной, мы всё равно зависим от бесконечных заказов. Пока мы выполняем эти заказы, нам очень сложно реализовать свои проекты. Очень часто приходится делать какие-то другие проекты, не выполняя того, чего действительно хочется. А знаете, как это важно — делать то, что ты хочешь?»
На образование и зарплаты учителей стоит выделять больше финансов.
«Хотелось бы, чтобы было больше финансирования для школ, большие зарплаты. Чтобы престиж учителя все-таки был не на словах, а на деле».
Школы должны работать в одну смену.
«В нашей школе не хватает места, нас слишком много. Гораздо больше можно сделать, когда школа работает в одну смену, когда мы свободны в помещениях. Отучились в первую смену, внеурочная деятельность во вторую смену, где может ребенок проявить себя творчески, где можно реализовать какие-то проекты».
