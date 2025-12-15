НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Образование Упрощённую сдачу ОГЭ сделают в 12 регионах России: где уже действует эта система и что она дает школьникам

Упрощённую сдачу ОГЭ сделают в 12 регионах России: где уже действует эта система и что она дает школьникам

В проект войдут еще девять регионов страны

Детям нужно будет сдать всего два экзамена

Детям нужно будет сдать всего два экзамена

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России увеличат количество регионов, в которых ученики девятых классов смогут сдавать ОГЭ только по двум предметам для поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Как сообщили в Правительстве РФ, число увеличится с 3 до 12. На данный момент проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

«Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО, который предусматривает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании. К нему будут подключены еще 9 регионов», — говорится в сообщении.

Однако пока, неизвестно, в каких регионах введут упрощённую сдачу ОГЭ. При этом, ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет действие эксперимента. Его планировали дополнить Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

Помимо этого, уже в 2026 году в России начнет действовать закон, по которому не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Он распространяется и на тех, кто завалит экзамены в этом учебном году.

Также ранее мы рассказывали, когда стартует основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
