НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 758мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,59
EUR 91,50
Экопроекты российских компаний
Новые корпуса для школ и детсадов
«Умные решения»
Крысы в жилом доме
Приговор после гибели младенца
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Новые авиарейсы
Образование Стало известно, когда у школьников в Ярославле начнутся зимние каникулы

Стало известно, когда у школьников в Ярославле начнутся зимние каникулы

Публикуем график от Минпросвещения

187
Зимние каникулы в школах начнутся с 31 декабря | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЗимние каникулы в школах начнутся с 31 декабря | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Зимние каникулы в школах начнутся с 31 декабря

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Зимние каникулы у ярославских школьников начнутся через 34 дня. Согласно графику, утвержденному Минпросвещения РФ, они будут длиться с 31 декабря по 11 января.

«Единого жесткого расписания каникул в регионе нет, но, конечно, школы ориентируются на эти сроки», — ранее объясняли в Министерстве образования Ярославской области.

К слову, школы, которые учатся по семестрам, будут придерживаться аналогичных сроков.

Рекомендованные даты каникул во втором полугодии:

  • весенние — с 28 марта по 5 апреля;

  • летние — с 27 мая по 31 августа.

Напомним, ранее мы публиковали производственный календарь на 2026 год. В январе будут одни из самых длинных новогодних каникул. Отдых увеличится за счет дополнительного выходного — 31 декабря 2025 года.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили топ направлений для семей с детьми, где можно провести зимние каникулы. В числе популярных локаций для отдыха — Краснодарский край, Калининградская область, а также турецкий курорт Алания.

HR и тревел-специалисты также составили список советов, в какие месяцы 2026-го выгодно брать отпуск.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Зимние каникулы Школа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
21 минута
в каникулы можно плести сети и делать свечи, разбирать и собирать автомат, одевать противогаз итд
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление