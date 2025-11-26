Стало известно, когда у школьников в Ярославле начнутся зимние каникулы

Зимние каникулы у ярославских школьников начнутся через 34 дня. Согласно графику, утвержденному Минпросвещения РФ, они будут длиться с 31 декабря по 11 января.
«Единого жесткого расписания каникул в регионе нет, но, конечно, школы ориентируются на эти сроки», — ранее объясняли в Министерстве образования Ярославской области.
К слову, школы, которые учатся по семестрам, будут придерживаться аналогичных сроков.
Рекомендованные даты каникул во втором полугодии:
весенние — с 28 марта по 5 апреля;
летние — с 27 мая по 31 августа.
Напомним, ранее мы публиковали производственный календарь на 2026 год. В январе будут одни из самых длинных новогодних каникул. Отдых увеличится за счет дополнительного выходного — 31 декабря 2025 года.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили топ направлений для семей с детьми, где можно провести зимние каникулы. В числе популярных локаций для отдыха — Краснодарский край, Калининградская область, а также турецкий курорт Алания.
HR и тревел-специалисты также составили список советов, в какие месяцы 2026-го выгодно брать отпуск.