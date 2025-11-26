Стало известно, когда у школьников в Ярославле начнутся зимние каникулы

Зимние каникулы в школах начнутся с 31 декабря

Зимние каникулы у ярославских школьников начнутся через 34 дня. Согласно графику, утвержденному Минпросвещения РФ, они будут длиться с 31 декабря по 11 января.

«Единого жесткого расписания каникул в регионе нет, но, конечно, школы ориентируются на эти сроки», — ранее объясняли в Министерстве образования Ярославской области.

К слову, школы, которые учатся по семестрам, будут придерживаться аналогичных сроков.