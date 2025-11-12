Слетать на море за копейки: где можно недорого отдохнуть зимой. Список мест

Можно выбрать отдых в России или за границей Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Слетать на море можно даже за небольшие деньги, в том числе зимой. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проанализировала предложения по отдыху на морских курортах, и цифры оказались неожиданно приятными.

Если вы хотите провести зимние каникулы у моря, но не готовы к дальним перелетам и валютным колебаниям, то российские курорты готовы предложить альтернативу: цены стартуют от 23 000 рублей на человека.

Куда поехать и сколько это будет стоить:

Краснодарский край. За 47 000 рублей на двоих можно забронировать десятидневный тур с перелетом и завтраками в четырехзвездочной гостинице. Но будьте готовы: максимальная цена за подобный отдых может дойти до 155 000 рублей. Всё зависит от выбранного отеля и типа размещения;

Калининградская область. Здесь стартовая цена чуть выше — от 61 000 рублей за двоих (тоже на 10 ночей, с перелетом и завтраками). Верхний порог стоимости — 178 000 рублей.

А что с заграничными поездками?

Не только российские курорты доступны в зимнее время. Турция, например, предлагает достаточно бюджетный отдых. Хотя море в это время годится разве что для закаленных экстремалов, у зимнего отдыха на турецких курортах свой неповторимый шарм.

Цены на путевки в декабре приятно удивляют. Вот актуальные предложения на десятидневный тур с перелетом:

от 81 000 рублей на двоих — отель 4* с системой «всё включено» в Аланье;

от 138 000 рублей на двоих — отель 5* с «ультра всё включено» в Анталье.

Получается, турист может позволить себе пляжный отдых — даже зимой и в достаточно комфортных условиях. Конечно, погода не будет пляжной, но зато вы избежите толп отдыхающих, а цены окажутся куда приятнее, чем в высокий сезон.