Минпросвещения назвало даты школьных каникул: как будут отдыхать дети в Ярославской области

Власти дали расписание школьных каникул Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

18 августа Министерство просвещения РФ установило сроки школьных каникул на предстоящий учебный год. Эти даты будут действовать во всех регионах страны, в том числе в Ярославской области. Но, как уточнили 76.RU в Минобре, они носят рекомендательный характер.

«Единого жесткого расписания каникул в регионе нет, но, конечно, школы ориентируются на эти сроки», — отметили в Министерстве образования Ярославской области.

В тех школах, где используется привычное многим деление учебного года на четверти, в 2025/2026 учебном году будут обязательные каникулы осенью, зимой и весной, а у первоклашек еще и дополнительное время отдыха (21 февраля по 1 марта 2026 года).

Расписание каникул на учебный 2025/2026 учебный год:

осенние — с 25 октября по 2 ноября (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября);

зимние — с 31 декабря по 11 января;

весенние — с 28 марта по 5 апреля;

летние — с 27 мая по 31 августа.

