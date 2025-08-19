НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Минпросвещения назвало даты школьных каникул: как будут отдыхать дети в Ярославской области

Минпросвещения назвало даты школьных каникул: как будут отдыхать дети в Ярославской области

Публикуем расписание

Власти дали расписание школьных каникул

Власти дали расписание школьных каникул

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

18 августа Министерство просвещения РФ установило сроки школьных каникул на предстоящий учебный год. Эти даты будут действовать во всех регионах страны, в том числе в Ярославской области. Но, как уточнили 76.RU в Минобре, они носят рекомендательный характер.

«Единого жесткого расписания каникул в регионе нет, но, конечно, школы ориентируются на эти сроки», — отметили в Министерстве образования Ярославской области.

В тех школах, где используется привычное многим деление учебного года на четверти, в 2025/2026 учебном году будут обязательные каникулы осенью, зимой и весной, а у первоклашек еще и дополнительное время отдыха (21 февраля по 1 марта 2026 года).

Расписание каникул на учебный 2025/2026 учебный год:

  • осенние — с 25 октября по 2 ноября (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября);

  • зимние — с 31 декабря по 11 января;

  • весенние — с 28 марта по 5 апреля;

  • летние — с 27 мая по 31 августа.

Расписание школьных каникул

Расписание школьных каникул

Источник:

Городские медиа

С 1 сентября 2025 года в школах Ярославля, как и по всей России, вступят в силу важные изменения. Они затронут как саму систему образования, так и организационные аспекты учебного процесса. В этом материале редакция 76.RU собрала перечень нововведений, которые изменят жизнь школьников.

