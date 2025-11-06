Отпускные без потерь: календарь выгодного отдыха на 2026 год от HR и тревел-специалистов

Отпуск и море… Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Совсем скоро начнется время планирования отпусков на будущий год. Вместо того чтобы просто отгулять положенные дни, можно подойти к вопросу стратегически: продлить отпуск за счет праздников, сэкономить на путешествиях и даже сохранить доход, если вы заболели. О том, как это сделать в 2026 году, нашим коллегам из 164.RU рассказывают HR-эксперт и турагенты.

Как сходить в отпуск и… подзаработать?

Казалось бы, отпускные тарифицируются ниже рабочих дней, так о какой прибыли может идти речь? Всё дело в грамотном выборе месяца для отдыха. Объясняет генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

«В 2026 году выгодно идти в отпуск в месяце с наибольшим количеством рабочих дней: в них ниже дневная ставка, а значит, больше средств придет на отдых. В следующем году больше всего трудовых дней в июле — 23 дня. Также можно присмотреться к апрелю, сентябрю, октябрю и декабрю — в них по 22 рабочих дня соответственно», — отмечает эксперт.

Считаем на примере: менеджер Александр с зарплатой 60 тысяч рублей берет две недели отпуска в июле. Его отпускные составят 28 668 рублей, а зарплата за оставшиеся рабочие дни — 33 911 рублей. Итого на руки за месяц — 62 579 рублей. Таким образом, его «прибыль» от отпуска составит 2579 рублей.

А вот если бы он отдыхал в мае, где всего 18 рабочих дней, то получил бы лишь 28 420 рублей зарплаты. Вместо заработка он потерял бы 2912 рублей от своего обычного дохода.

Советы тем, кто любит дробить отпуск

Для тех, кто хочет не заработать, а максимально продлить отдых, идеально подходит стратегия «пристыковки» отпуска к официальным праздникам. Это позволяет почти в два раза увеличить продолжительность каникул всего за несколько отгулянных дней.

Екатерина Агаева предлагает несколько выгодных комбинаций на 2026 год:

с 10 по 13 марта — получится 9 дней отдыха подряд. В этот период можно успеть на недорогие туры в Египет, где сезон только начинается;

с 4 по 7 мая — 11 дней непрерывного отдыха. Цены на майские праздники традиционно высоки, поэтому о бронировании отеля в Турции или Таиланде стоит подумать уже осенью 2025 года;

5–6 и 9–13 ноября — целых 12 дней отдыха. Ноябрь — отличное время для посещения азиатских стран перед подорожанием к Новому году.

«Если раздробить по такой схеме отпуск, то получится долго и выгодно отдохнуть без нарушения законодательства. Согласно ТК РФ, одна часть отпуска сотрудника не может быть меньше 14 дней», — напоминает Екатерина Агаева.

Как болеть и не терять в зарплате?

Больничные, как и отпускные, оплачиваются ниже рабочего дня. Но и здесь есть свои лайфхаки для сохранения дохода.

«Чтобы из-за болезни не потерять в доходах, стоит рассмотреть вариант удаленной занятости. Например, попросить у руководителя разрешения выполнять задачи из дома. Так не пострадает продуктивность работы и болезнь не ударит по кошельку», — советует HR-эксперт.

Второй вариант — использовать накопившиеся отгулы. Вместо оформления официального больничного можно взять заслуженные дни отдыха и провести их дома, восстанавливая здоровье, но уже с полной оплатой.

Когда бронировать туры в 2026 год?

Планирование — залог не только выгодного, но и доступного отдыха. Саратовские турагенты советуют обратить внимание на два ключевых периода для бронирования.

Раннее бронирование: выгодно и спокойно

Основатель турагентства «Лагуна.тур» Дмитрий Анпилогов уверен: «Уже который год, буквально третий, раннее бронирование всегда выгодно. Оплата при бронировании всего 10%, и отказаться можно практически в любой момент. Цены на сайтах уже представлены, вариантов довольно много».

Что касается направлений, есть постоянные рейсы в Турцию, и на лето 2026 года места уже активно бронируют. На Новый год — 2026 самые популярные направления — Таиланд и горнолыжные курорты России (Красная Поляна, Шерегеш) — уже разлетаются, а цены взлетают.

Горящие даты: для гибких туристов

Если ваш график позволяет путешествовать вне пика спроса, можно сэкономить в разы. Дмитрий Анпилогов делится секретом: «Если поехать сразу после новогодних праздников, после 10–11 января, цена будет раза в два ниже. То же самое происходит и с майскими праздниками. Если покупать тур после 12 мая, то цена будет гораздо ниже и по погоде будет теплее».

Турагент Люба Куба подтверждает, что лучшие месяцы для экономии на путешествиях — ноябрь и декабрь. «Это самые недорогие месяцы с точки зрения отпусков, потому что в это время их никто никогда не берет. Если у вас отпуск в ноябре и в декабре, очень велика вероятность поймать что-то горящее по хорошей цене».

Куда поедут россияне в 2026 году?

Пока Турция и Египет остаются в топе благодаря регулярным рейсам из многих городов. Однако Дмитрий Анпилогов отмечает растущий спрос на российские направления, особенно на горнолыжные курорты.

Главный вывод: подходите к планированию отпуска на 2026 год как к стратегическому проекту. Продумайте даты для сохранения дохода, скомбинируйте дни с праздниками для долгого отдыха и начните интересоваться турами уже сейчас, чтобы ваш отпуск был по-настоящему выгодным и незабываемым.