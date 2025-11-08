Детей переведут в новую: в Ярославле временно закроют одну из школ

В Ярославле закроют на ремонт школу № 66 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле временно закроют школу № 66 на Суздальском шоссе. Об этом 7 ноября сообщили в правительстве региона. Причиной станет проведение капитального ремонта в здании.

Сроки закрытия власти не указали. Но отметили, что на время работ учеников переведут в новую школу на Московском проспекте, которая сейчас готовится к открытию.

«В настоящее время подрядчик выполняет заключительные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Губернатор Ярославской области в своем телеграм-канале сообщил, что новая школа на Московском проспекте примет учеников в январе 2026 года.

Здание рассчитано на 1100 учеников. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование». ООО «Ведич». Стоимость контракта — 1,2 млрд рублей.

Что известно о подрядчике Узнать ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал». По данным на конец 2024 года, компания «Ведич» заработала 1,3 млрд рублей. В 2019 году ООО «Ведич» выиграло контракт на строительство новой школы № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За работы компания получила 504 миллиона рублей. Объект построили за 1,5 года, и школа открыла свои двери для учеников осенью 2021 года.

Здание состоит из четырех блоков: для старших и младших классов, административно-хозяйственного и физкультурно-оздоровительного с бассейном на четыре дорожки и двумя спортивными залами. В школе будет три библиотеки: для малышей, старших ребят и электронная. На пришкольной территории, вход на которую доступен местным жителям по QR-коду (подтверждение личности — через «Госуслуги»), будет действовать стадион.

Новое здание вместе со школами № 66 и 35, а также детскими садами № 157, 9, 172, 28 войдет в образовательный комплекс № 28. По предварительной информации, новая школа будет работать под номером 93.