НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +5

4 м/c,

сев.

 750мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закроют школу
«Умные решения» в недвижимости
Женские «ред флаги»
Где лечиться этой осенью
Когда откроют новую поликлинику
Умер известный профессор
Сгорел дом многодетных
Построят новую трассу к аэропорту
Образование Детей переведут в новую: в Ярославле временно закроют одну из школ

Детей переведут в новую: в Ярославле временно закроют одну из школ

Подробности сообщили в правительстве региона

678
В Ярославле закроют на ремонт школу № 66 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле закроют на ремонт школу № 66 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле закроют на ремонт школу № 66

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле временно закроют школу № 66 на Суздальском шоссе. Об этом 7 ноября сообщили в правительстве региона. Причиной станет проведение капитального ремонта в здании.

Сроки закрытия власти не указали. Но отметили, что на время работ учеников переведут в новую школу на Московском проспекте, которая сейчас готовится к открытию.

«В настоящее время подрядчик выполняет заключительные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Губернатор Ярославской области в своем телеграм-канале сообщил, что новая школа на Московском проспекте примет учеников в январе 2026 года.

Здание рассчитано на 1100 учеников. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование». ООО «Ведич». Стоимость контракта — 1,2 млрд рублей.

Что известно о подрядчике

ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал». По данным на конец 2024 года, компания «Ведич» заработала 1,3 млрд рублей. В 2019 году ООО «Ведич» выиграло контракт на строительство новой школы № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За работы компания получила 504 миллиона рублей. Объект построили за 1,5 года, и школа открыла свои двери для учеников осенью 2021 года.

Здание состоит из четырех блоков: для старших и младших классов, административно-хозяйственного и физкультурно-оздоровительного с бассейном на четыре дорожки и двумя спортивными залами. В школе будет три библиотеки: для малышей, старших ребят и электронная. На пришкольной территории, вход на которую доступен местным жителям по QR-коду (подтверждение личности — через «Госуслуги»), будет действовать стадион.

Новое здание вместе со школами № 66 и 35, а также детскими садами № 157,  9, 172, 28 войдет в образовательный комплекс № 28. По предварительной информации, новая школа будет работать под номером 93.

Напомним, изначально планировалось, что школу сдадут до конца 2024 года. Однако сроки перенесли. В мэрии Ярославля пояснили, что в процессе выполнения работ была выявлена необходимость замены оборудования из-за невозможности его поставки (оборудование импортного производства) и внесения изменения в проектную документацию.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Школа Закрытие Открытие Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
42 минуты
Потому, что в наше время забыли и про сани, и про телеги, а с ними заодно и когда их нужно готовить. А еще ползают слухи, что мечтают летние каникулы на месяц урезать, Учитывая время всяких экзаменов, времени на ремонт вообще не останется. Так и будут школьники вперемежку с малярами с кистями и вёдрами по коридорам ходить.
Гость
48 минут
Нытики ваш выход .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление