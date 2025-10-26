Ярославских студентов медицинского обязуют отрабатывать обучение после выпуска

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
884
Обучающихся в медицинском университете, в том числе ярославских студентов, обязуют отрабатывать в государственных больницах после выпуска. Нововведение коснется молодых специалистов, которые учились на бюджетном отделении. Такой закон приняли в Госдуме 8 октября 2025 года.

Как уточнили 76.RU в Ярославском государственном медицинском университете, новые правила студентов, которые сейчас учатся.

«Новые правила не распространяются на граждан, принятых на обучение до 1 марта 2026 года, в том числе заключивших или не заключивших договор о целевом обучении; восстановившихся после отчисления; переведенных на бюджетные места; обучающихся по программам высшего медицинского или фармацевтического образования за счет бюджетных средств», — рассказала Анна Смирнова, проректор по образовательной деятельности и цифровой трансформации ЯГМУ.

Студенты, обучающиеся на бюджетном отделении, должны будут отработать от трех до пяти лет.

«Срок отработки по договору устанавливается в договоре о целевом обучении», — уточнили в ярославском университете.

Летом 2025 года стало известно о повышении стоимости обучения в медицинских университетах России. Подорожание не обошло стороной и ЯГМУ. Сколько стоит обучиться на врача у нас в городе, читайте в этом материале.

Как считаете, нужно обязывать студентов-медиков отрабатывать учебу на бюджетом отделении?

Да, неплохая мера для привлечения новых кадров в государственные больницы
Нет, у молодых специалистов должна быть свобода выбора
Не знаю
Напишу в комментариях
Комментарии
19
JayroslavMudryi
52 минуты
ну отработает он и? если вы не создаете условия (больницы у людей отбираете, здания продаете, переносите к черту на кулички ,объединяете районы ,оптимизируете зарплаты то толку не будет--валить будут из профессии или уходить в платную медицину!!!
Гость
34 минуты
Вот и рабство подъехало.
Читать все комментарии
