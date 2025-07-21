В России подорожало обучение в медвузах: сколько теперь придется выложить за образование в ЯГМУ

Сколько стоит учеба в ЯГМУ Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ведущие медицинские вузы России в 2025 году повысили стоимость обучения. Как пишет газета «КоммерсантЪ», в среднем по стране рост составил 10–12%, но в отдельных университетах цены взлетели на 30–35%.

Редакция 76.RU решила проверить, насколько подорожало обучение в Ярославском государственном медицинском университете (ЯГМУ). Там, как и в большинстве вузов, ежегодно проходит индексация стоимости.

Указанные ниже цены действуют только для первого года обучения в 2025/2026 учебном году. На старших курсах стоимость может отличаться.

Цены на учебу в ЯГМУ на год Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Согласно данным с сайта университета, в 2025 году обучение в ЯГМУ подорожало примерно на 10% по всем программам. Например, обучение на специальности «лечебное дело» и «педиатрия» в прошлом году стоило 195 тысяч рублей, а теперь — уже более 215 тысяч. Похожая ситуация со «стоматологией»: в 2024 году — 198 тысяч, в 2025-м — почти 219 тысяч рублей.

Самый значительный рост затронул программу «медицинская биохимия» — стоимость обучения увеличилась на 25 231 рубль и в 2025 году составила 270 193 рубля. Существенное подорожание также коснулось направления «фармация»: в 2024 году год обучения стоил 175 368 рублей, теперь — 193 431. На «медицинской кибернетике» цена выросла с 184 180 до 203 151 рубля, на «клинической психологии» — с 148 780 до 164 104 рублей. Программа «медико-профилактическое дело» подорожала с 153 710 до 169 542 рублей, а «социальная работа» — с 135 300 до 149 236 рублей.