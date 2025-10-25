Найти баланс: эксперт — о том, как развлечь школьников на каникулах и не сойти с ума

Лучше найти баланс в полезном времяпровождении и обычном отдыхе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В осенние каникулы кто-то будет отсыпаться, кто-то пропадать с друзьями дни напролет, а кому-то повезет отправиться в путешествие. Наши коллеги из NGS.RU узнали у эксперта, как лучше провести это время, когда делать домашку и давать ли детям гаджеты.

По словам педагога раннего развития с 20-летним опытом Людмилы Лошаковой, первое, на что необходимо обратить внимание, — режим дня. Родителям хочется, чтобы ребенок выспался и отдохнул, но каникулы всего неделю — если сбить режим, то придется проходить новую адаптацию после выхода в школу.

«Второе — это наполненность дней. Если вам задали какие-то домашки, то советую это всё сделать сразу, в первые дни, пока человечек ваш не выпал еще из режима. Чем дольше вы оттягиваете, тем сильнее будет сопротивление в последние дни», — замечает Людмила Лошакова.

Третье — вопрос гаджетов. Нужно помнить, что безлимитная история ведет к перегрузке нервной системы. Можно увеличить лимиты, но в рамках разумного.

Четвертое — если есть возможность взять отпуск на работе, то это стоит сделать. Чем младше ребенок, тем выше необходимость, чтобы вы побыли с ним.

«Не игнорируйте желания ребенка, спросите, чем он хочет заняться, но помните, что наша задача — восстановить, а не нагрузить. Особенно если у вас дети 1-2-го класса, я бы не советовала отправлять на всю неделю в лагерь или в центры на каникулярные смены. После первой четверти это сыграет во вред нервной системе», — предупреждает Людмила Лошакова.

Поездки с семьей всегда приветствуются, подчеркивает специалист, но планируйте кратковременные путешествия, чтобы были и дни дома.

Мы спросили у родителей о планах на эти каникулы.

Варвара из Новосибирска вместе с дочкой восьмиклассницей улетает в Санкт-Петербург. Семья планирует встретиться с друзьями, съездить в Выборг, где были только один раз. Варвара добавляет, что в планах вкусная еда, а четкого расписания нет.