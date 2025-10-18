«Выросли с 18 тысяч»: аналитики рассказали, как за пять лет изменились зарплаты в детсадах Ярославля

Стало известно, сколько зарабатывают нянечки и воспитатели в детсадах в Ярославле Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

В Ярославской области подросли зарплаты воспитателей и нянечек в детских садах. Об этом свидетельствует аналитика hh.ru с 2021 по 2025 годы.

«Предлагаемые медианные зарплаты воспитателей в 2025 году по сравнению с 2021 годом стали выше на 42% — они выросли с 18 100 рублей до 31 000 рублей. Практически на столько же — на 43% — выросла зарплата няней в образовательных учреждениях. Медианная зарплата няни в 2025 году по сравнению с 2021 годом выросла с 30 000 рублей до 52 200 рублей», — указали в hh.ru на запрос 76.RU.

Медианная зарплата — величина, которая делит всех работающих на две части: половина работников с зарплатой выше данной суммы, другая — ниже. Медианная зарплата отражает количество средств, которые получает среднестатистический гражданин. В то время как средняя зарплата рассчитается как среднее арифметическое. По данным hh.ru, медианная зарплата по Ярославской области в сентябре 2025 года равнялась 64 152 рублям. Губернатор Михаил Евраев ранее сообщал, что за первое полугодие 2025 года средняя зарплата ярославцев выросла до 71 тысячи рублей (в 2024-м — 64 566 рублей).

Год назад в Ярославской области начали оптимизацию сферы образования: школы и детсады объединили в кластеры. В учреждениях сократили административный и управленческий персонал. Это, по данным властей, позволяет обеспечить в регионе «бесшовный» переход из детсада в школу, упрощает возможности по развитию профильных классов, кружков и секций, а также способствует увеличению заработной платы нянечкам.

В сентябре 2025-го на пресс-конференции с журналистами Михаил Евраев рассказывал, что после оптимизации зарплаты няней в ярославских детсадах выросли от 45% до 60%.

«Это не какие-то гигантские заработные платы. Те же самые нянечки, младшие воспитатели, теперь у них — 36-40 тысяч. Понятно, что это разные цифры. Хотелось бы больше. Но это и не 22 тысячи», — сообщал глава региона.

Еще в прошлом году власти признавались: в регионе не могут привлечь воспитателей в детсады. Согласно информации депобра на 1 сентября 2025 год, только в Ярославле открыто 65 вакансий воспитателей. Причем требуется специалисты и на одну ставку, и на четыре, и на шесть.

Через платформу hh.ru ищут воспитателей как государственные образовательные комплексы, так и частные центры.

Вакансии воспитателей в Ярославле:

воспитатель-дефектолог в коррекционный частный сад — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей;

воспитатель в образовательный комплекс имени Гусева (входит школа № 42 им. Н. П. Гусева с углубленным изучением французского языка, школа № 7, детские сады № 75 и 102 в центре города) — от 40 тысяч рублей;

воспитатель детей дошкольного возраста в детсад № 8 (вместе со школой № 26, детсадами № 32, 127, 94 входит в образовательный комплекс № 10 в Дзержинском районе) — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей;

младший воспитатель в детский дом «Чайка» — от 28 тысяч рублей;

воспитатель в детсад № 7 (входит в образовательный комплекс № 23 — вместе со школами № 70 и 44, детсадом № 226) — от 24 тысяч до 35 тысяч рублей.