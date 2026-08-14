«Советы будешь родственникам раздавать»: Пригожин дерзко ответил на нападки Авраама Руссо

С виду добрейшей души человек Иосиф Пригожин за словом в карман не полезет Источник: Владимир Сиротинский / NGS.RU

Звездный блеск в один момент слетает с артистов, когда они начинают выяснять отношения друг с другом. Конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и певцом Авраамом Руссо длится не первый год. Начавшийся еще в начале 2000-х годов, он перерос в острую судебную войну после взаимных обвинений в финансовых махинациях и причастности к криминалу. А теперь произошел новый виток публичных разборок.

На днях Руссо дал интервью продюсеру Георгию Иващенко, в котором сделал несколько резонансных заявлений.

Во-первых, певец утверждал, что Пригожин обязан ему своим материальным благополучием. По мнению Руссо, именно его концерты и бешеная популярность принесли продюсеру несметные богатства в период их сотрудничества.

Во-вторых, артист намекнул на возможную причастность Пригожина и их бывшего спонсора, экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, к организации громкого похищения Руссо в 2004 году и покушения на его жизнь в 2006 году.

Наконец, Руссо обвинил бывшего наставника в том, что тот до сих пор использует свои связи в российском шоу-бизнесе, чтобы мешать его возвращению на большую сцену и блокировать эфиры.

Ответка от Иосифа Пригожина не заставила себя ждать. Продюсер припомнил артисту, что без его продюсерской работы и финансовых вливаний Тельмана Исмаилова, которого в кругу друзей называют «Толиком», сирийский исполнитель никогда бы не стал звездой в России.

— Лучше вспомни, как ты у Толика взял миллион долларов и не вернул, — цитируют Пригожина наши коллеги из издания «СтарХит». — Когда артист становится знаменитым или богатым, с ним всегда приходится знакомиться заново. Все знакомые, которые появились так или иначе в его жизни, пришли через меня.

Кроме того, продюсер отметил, что не получил от Руссо ни рубля.

— Но он цепляет громкую фамилию для того, чтобы это интервью посмотрели. А за кого он может зацепиться — за меня или за Тельмана?! Советы будешь своим родственникам раздавать. Я сам в состоянии решать, что мне делать и что комментировать, — взорвался Пригожин.

Вспоминая покушение 2006 года, Пригожин отметил, что Руссо, лежа в больнице, откровенно радовался газетным заголовкам и называл произошедшее «хорошим пиаром». Согласно материалам следствия, похитители как раз требовали от Руссо уйти от Пригожина, а не наоборот.

Несмотря на то, что Авраам Руссо публично заявлял, будто не держит зла и даже готов записать дуэт с супругой продюсера Валерией, Иосиф Пригожин на этот счет был настроен воинственно. На предложение о дуэте Пригожин ответил резким отказом, заявив: «Никогда в жизни, при моей жизни, этого не будет».

Кроме того, с помощью звездного адвоката Сергея Жорина продюсер намеревался довести дело до суда, чтобы заставить певца юридически отвечать за каждое слово.

— Мы этого фальшивого человека вытащили, привезли в Россию, окружили заботой. Без денег Тельмана и моего продюсирования никто бы не знал его. Ему придумали легенду, дали путевку жизнь, — говорил однажды Пригожин. — Он средний певец, к тому же, как выясняется, еще и без мужских качеств. Как был провинциалом в худшем смысле слова, так им и остался.

Эпоха сотрудничества Авраама Руссо с Иосифом Пригожиным и продюсерской компанией «Нокс Мьюзик» стала золотым временем в карьере певца. Именно тогда восточный колорит, мощный вокал и романтический образ сделали его главным любимцем многомиллионной аудитории.

Главным коммерческим триумфом тандема Руссо и Пригожина стали дуэты с Кристиной Орбакайте — «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя». Эти песни принесли исполнителю «Золотой граммофон». Кроме того, во время работы с Пригожиным Руссо записал сольные хиты, ставшие его визитными карточками: «Amor», «Далеко-далеко», «Знаю», а также яркий латиноамериканский трек «Bailando», благодаря которому Авраама Руссо в прессе часто называли «российским Рики Мартином».