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Авто Группа разбора Подробности Байкер решил проехать на заднем колесе, но его сбил кроссовер — разбор ДТП

Байкер решил проехать на заднем колесе, но его сбил кроссовер — разбор ДТП

Очередная авария произошла с участием питбайка и кроссовера

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Питбайк движется на заднем колесе | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.comПитбайк движется на заднем колесе | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Питбайк движется на заднем колесе

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Мотосезон в разгаре, и количество сообщений о ДТП с мотоциклами и прочими мопедами не уменьшается. Очередная авария произошла с участием питбайка и кроссовера: байкер решил проехать на заднем колесе по встречной полосе, но повстречал преграду. Кто виноват в этом столкновении, посмотрим вместе с экспертами.

Обычная городская улица, движение не слишком интенсивное. Байкер решает проехать на заднем колесе по разделительной разметке, вскоре его уводит на встречную полосу. На одном из пересечений он врезается в кроссовер, который выезжает со второстепенной дороги, — смотрите видео.

Видео момента ДТП

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Нетипичное положение питбайка на проезжей части, отсутствие света фар, припаркованный у правой полосы внедорожник — всё это и могло свести к минимуму обзор и вероятность обнаружения опасности для водителя кроссовера. Но всё же байк ехал по главной, а кроссовер — по второстепенной.

Кто виноват в ДТП?

Байкер
Водитель кроссовера
Не знаю

— Питбайк — это спортивное оборудование, и им пользоваться на дорогах общественного пользования нельзя. Поэтому, с моей точки зрения, виновато лицо, управляющее питбайком. А водитель кроссовера тут вообще ни при чем. Питбайк нужно использовать только как спортивный инвентарь, мы же с вами с гантелями по дорогам не бегаем, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— Питбайк едет по встречной полосе дороги. Как указывал Верховный суд в 2019 году в постановлении пленума номер 20, водитель, который едет с нарушением ПДД, не имеет права преимущественного движения через перекресток. Поэтому у водителя кроссовера нет обязанности уступать ему дорогу. Поэтому по делу об административном правонарушении будет признан виновным водитель питбайка. Движение на заднем колесе — это нарушение пункта 1.5 ПДД, что также будет положено в мотивы основания его вины, — отмечает автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 1.5 ПДД. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

Конечно, трудно заметить мотоцикл или мопед без света фары и на заднем колесе. Плюс влияет еще высокая скорость двухколесных — обнаружить их получается только в самый последний момент.

Водителям автомобилей остается только максимально бдительно проезжать самые опасные места — перекрестки, тоннели, путепроводы, сужения дорог, примыкания к прилегающим территориям. И помнить, что в летний период на дороге может возникнуть внезапная опасность в виде не только мотоцикла, но и самоката или велосипеда.

Почитайте еще, как водитель сбил подростка на самокате и почему таких трудно заметить.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий КосенкоДмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
Группа разбора ПДД ДТП
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Комментарии
9
Гость
1 час
А почему мотоциклиста тут назвали байкером?
Гость
1 час
Возможно за рулём кроссовера была женщина?
Читать все комментарии
Гость
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