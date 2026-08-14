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Развлечения Обзор Волочкова спустила состояние на мальдивский отпуск с загадочным спутником — что о нем известно

Волочкова спустила состояние на мальдивский отпуск с загадочным спутником — что о нем известно

Раньше балерина называла его своим «добрым другом»

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Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с молодым человеком, которого уже называют новым фаворитом балерины | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с молодым человеком, которого уже называют новым фаворитом балерины | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с молодым человеком, которого уже называют новым фаворитом балерины

Источник:

volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В последнее время Анастасия Волочкова предпочитала отдыхать в компании своего постоянного партнера по сцене Марчела Абаби. Однако в этот раз Марчел улетел на родину в Молдову, а оставаться на курорте в одиночестве балерина категорически не хотела. Теперь она публикует фото с Мальдив вместе с молодым человеком, которого подписчики артистки уже записали в ее фавориты.

Мальдивы для Анастасии — место силы. Этим летом она отправилась сюда уже в 29-й раз. Правда, вылет омрачился неприятным инцидентом. Вечером 10 августа Волочкова и ее спутник должны были вылететь из Москвы, однако на борт их не пустили.

Представители авиакомпании заявили, что пара опоздала на три минуты, пока отдыхала в ресторане. Со вторым Волочкова не спорит, но у нее несколько другая версия происходящего. Артистка уверяет, что они сидели в кафе у выхода на посадку и не слышали никаких объявлений.

— Конечно, отдыхали в кафе за стенкой выхода на посадку. И ждали, пока все пассажиры зайдут на борт. Поскольку до этого сфотографировалась со всеми. Я вообще отдыхать летела! — объясняет Волочкова. — Мы решили сказать: «Пока, неудачники», — и взяли билет иностранной авиакомпании.

Эта командировка не первая у Анастасии и Максима | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Эта командировка не первая у Анастасии и Максима | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эта командировка не первая у Анастасии и Максима

Источник:

volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пересев на самолет другой авиакомпании, спустя сутки Волочкова вместе со спутником всё-таки добралась до Мальдив.

Тем самым спутником, на которого балерина променяла Марчела Абаби, оказался Максим Николаев. Судя по его соцсетям, он занимается пиаром и организацией концертов артистов, сотрудничает с лейблом Black Star, Анастасией Волочковой, Анастасией Стоцкой, Анной Семенович, Алексеем Куличковым.

Раньше балерина называла Николаева «мой добрый друг», а теперь представляет его своим новым директором. Но подписчики Волочковой считают его новым фаворитом артистки, поскольку просто коллег она на «мальдивскую дачу» не возит.

На островах они активно делятся совместными кадрами: балерина уже успела продемонстрировать фирменные шпагаты, а Максиму досталась роль верного соратника и фотографа.

По словам Волочковой, совместная поездка на Мальдивы — рабочая командировка, где она с Николаевым собирается детально проработать бизнес-стратегию на грядущий сезон.

Анастасия и Максим знакомы не первый день | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Анастасия и Максим знакомы не первый день | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анастасия и Максим знакомы не первый день

Источник:

volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анастасия и Максим планируют масштабную перезагрузку творческой деятельности балерины, хотят сфокусироваться на расширении гастрольной географии, запуске новых шоу-программ и монетизации популярности Волочковой.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Море Пляж Отдых Балерина
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Комментарии
4
Гость
54 минуты
Ну до ентой белерины, местной литучей, как до Пекина))
Гость
1 час
Вот она Реальность..кто то гибнет,кто то тащится от жизни) Полный Сюр)
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Гость
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