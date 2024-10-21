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Работа Счет идет на сотни: в Ярославской области усилился дефицит воспитателей в детсадах

Счет идет на сотни: в Ярославской области усилился дефицит воспитателей в детсадах

Публикуем результаты исследования аналитиков

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2 комментария

В этом году воспитателей в регионе не хватает

В Ярославской области усилилась нехватка воспитателей в детских садах. По словам аналитиков компании hh.ru, в регионе по сравнению с прошлым годом спрос на воспитателей как в частных, так и в муниципальных учреждениях вырос на 17%.

— В целом с начала года работодатели искали более 300 воспитателей, — уточнили эксперты hh.ru.

По данным специалистов по стране предлагаемая зарплата для воспитателей выросла на 18% и составила около 40 тысяч 900 рублей. Но в регионе предлагают намного меньше.

— В Ярославской области доход воспитателя оказался ниже, чем в среднем по России. Местные воспитатели могут заработать порядка 25,3 тысячи рублей, что на 10% больше, чем в 2023 году. Но, например, на 48,9 тысячи меньше, чем доход московских воспитателей, — рассказали аналитики.

При этом среди других областей сильнее всего зарплаты воспитателей выросли в Приморском крае и Мурманской области — до 50 тысяч рублей. Дальше — Оренбургская и Калужская области, где воспитатели получают 29 тысяч 500 рублей и 27 тысяч 900 рублей соответственно. В Ульяновской области воспитателям, в среднем, готовы платить 29 тысяч 800 рублей. В Курской области и Чувашской Республике воспитатели получают до 34 тысяч рублей.

— Добавим, что в 45% вакансий работодатели готовы нанимать специалистов без опыта, в 43% — с опытом от года до трех лет. Среди основных требований к навыкам указываются: грамотная речь, умение работать в команде, знание детской психологии, организационные навыки и творческое мышление, — рассказали аналитики hh.ru.

Ранее губернатор Ярославской области признавался, что власти не могут привлечь в детские сады воспитателей. Одной из проблем нехватки персонала, в том числе, нянечек, назвали маленькие зарплаты. Поднять их планируют за счет объединения школ и детских садов в регионе и сокращении сотрудников. О том, как это будет происходить, мы рассказывали в этом тексте.

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Воспитатель Детский сад Hh.ru Нехватка работников
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Комментарии
2
Гость
6 минут
60 платите воспитателям тогда и дефицита кадров не будет . А за еду работают только дураки .
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