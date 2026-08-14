С Россией и Украиной обсуждают новый вид перемирия, а Европа стоит на пороге войны: новости СВО за неделю

РФ и Украина активно атакуют друг друга Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мирные переговоры остаются на паузе, а Украина готовится к сложной зиме. В то же время турецкие суда в Чёрном море подвергаются опасности из-за конфликта, а Европа рискует начать войну. В этом материале мы собрали главное о спецоперации за неделю.

Атаки РФ и Украины

На этой неделе Россия и Украина продолжили активно атаковать друг друга. В Краснодаре в результате налёта дронов вспыхнул нефтяной завод, пострадали пять человек. В Самарской области в ходе атаки тоже ударили по промышленному предприятию.

В Белгородской области погибли пять местных жителей, 25 человек пострадали, среди них — двое детей. Дроны добрались и до Татарстана. Под удар попали как производственные, так и гражданские объекты. 13 человек погибло, среди них ребёнок, 75 пострадало.

Помимо этого беспилотники ударили по Орску, вспыхнуло промышленное предприятие. В Новороссийске обломки дронов попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. Погиб восьмилетний ребенок, восемь человек пострадали.

В Севастополе из-за налёта дронов возникли проблемы с электроэнергией. Город оказался обесточен. Там ввели особый режим на объектах энергетической инфраструктуры. Севастопольцам рекомендовали экономить заряд мобильных устройств. Гаджеты попросили использовать только для экстренной связи.

Как и в предыдущие недели часть дронов были нацелены на объекты Wildberries. В Башкирии беспилотники атаковали промзону, где находится логистический центр WB. Там вспыхнул пожар, к счастью, никто не пострадал.

Помимо этого был атакован сухогруз под турецким флагом. Это случилось у побережья порта Новороссийск. Удар пришёлся на жилые помещения судна. В результате инцидента никто не пострадал. Согласно информации системного регулятора движения судов Gemi Trafık, за атакой стоит украинская сторона.

В связи с инцидентом власти Турции ограничили движение коммерческих судов в Черном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, это решение связано «с растущей обеспокоенностью правительства» Турции по поводу участившихся нападений на российские и украинские суда в этом районе.

Число атак нарастает, как и количество беспилотников, запускаемых на территорию России. Это подтверждает официальная статистика. Согласно данным Минобороны, в прошлом месяце от киевских дронов погиб 201 мирный житель России. Пострадали 1 739 граждан. Это максимум за два года, следует из доклада МИД РФ.

Россия также нанесла удары по ряду объектов на территории Украины. Под атаку попали:

Терминал «Новой почты» в Киеве. На объекте велись хранение и распределение товаров, используемых для производства дронов.

Транспортно‑логистический центр «Киев‑3» где, по данным источников, хранились ударные беспилотники.

Металлургический комбинат ПАО «Запорожсталь» в Запорожье. Предприятие является одним из ключевых производителей листового проката — материала, который применяют при создании фортификационных сооружений и брони для военной техники.

Помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Германии и Польше с просьбой передать Украине ракеты‑перехватчики для Patriot. Такие боеприпасы есть в распоряжении этих стран.

«У кого есть [ракеты-перехватчики] — у немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может всерьез помочь», — цитирует Зеленского «Укринформ».

По мнению главы киевского режима, усилить украинскую систему ПВО могли бы также Южная Корея и Япония, но передача вооружений невозможна из‑за ограничений, закреплённых в национальном законодательстве этих государств.

Кроме того, Зеленский затронул тему возможной помощи со стороны Израиля.

«Очень часто спрашивают по поводу Израиля. Мы хотели бы также получить от них ПВО. Мы были бы готовы купить. У нас этой возможности пока нет», — сказал он.

При этом одна из стран, кто действительно готов помочь Киеву — Турция. Стамбул планирует поставить Украине партию американского оружия.

По данным Госдепа США, цель Турции — сократить запасы устаревшего вооружения и направить ресурсы на модернизацию армии. Если в течение 30 дней Конгресс не выскажет возражений, поставки могут начаться в сентябре.

Этот шаг означает снятие Анкарой прежних ограничений на военные поставки Киеву: ранее Турция ограничивалась дронами Bayraktar, бронеавтомобилями Kirpi и снарядами калибра 155 мм. Стоит отметить, что решение принято несмотря на украинские удары по турецким торговым судам в Чёрном море.

При этом ресурсы Украины заканчиваются. Зеленский сообщил, что в стране практически не осталось целых тепловых электростанций. Эту тему он затронул в ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам украинского лидера, на фоне этой ситуации энергосотрудничество с Сербией приобретает для Украины особую значимость в преддверии зимнего периода. В свою очередь, Белград планирует направить Киеву новый пакет гуманитарной помощи, в том числе в медицинской сфере и в области энергетики.

В то же время депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами, в связи с предстоящей тяжёлой зимой.

О рисках говорят и другие. Премьер‑министр Сергей Корецкий считает, что сезон может оказаться сложнее предыдущего. Майор ВСУ Маркиян Лопачак посоветовал жителям городов переезжать на зиму в сёла, а экс‑министр энергетики Иван Плачков — заранее найти жильё с печным отоплением.

Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко допустил, что при новых повреждениях энергообъектов люди могут оставаться без тепла и электричества неделями.

Ещё одна страна, испытывающая трудности — США. По данным РИА Новости, проанализировавшего бюджетные документы Пентагона, США не смогут восполнить запасы противотанковых ракет Javelin, переданных Украине, как минимум до 2030 года.

В 2022–2025 годах Сухопутные войска США заказали 9374 снаряда Javelin для восстановления арсеналов, однако поставки растянутся на годы. Так, последняя партия из 944 ракет, профинансированная в 2024 году, начнёт поступать лишь с августа 2030 года.

Задержки затронули и командно‑пусковые блоки. Последняя партия из 50 единиц должна поступить в войска к концу 2028 года. В Пентагоне пояснили, что объём заказов превысил производственные возможности предприятий.

Мирные переговоры

Пока политики остаются немногословны, на тему мира решил высказаться Папа римский Лев XIV. Он призвал Россию и Украину к прекращению огня. Как сообщает Vatican News, обращение прозвучало после традиционной воскресной молитвы.

Понтифик выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, а также решительно осудил логику военного противостояния и призвал «освободить место для дипломатии и диалога».

Особое внимание Лев XIV уделил защите гражданского населения. Он подчеркнул, что удары по гражданским объектам недопустимы, и напомнил сторонам о необходимости соблюдать нормы международного гуманитарного права. Папа римский также призвал обеспечить безопасность мирных жителей и дать гуманитарным миссиям доступ в зоны боевых действий.

К призывам к миру присоединилась и Турция. Анкара направила сторонам украинского конфликта предложение о моратории на удары по судам в Чёрном море. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

По словам Фидана, Турция призвала стороны создать механизм для объявления прекращения огня — такое предложение уже передано Москве и Киеву, Анкара ожидает ответа. Инициатива связана с тем, что под удары попадают турецкие суда либо корабли с турецкими владельцами или экипажем, и это становится для Турции серьёзной проблемой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение Турции. Она заявила, что Россия не видит оснований для мер, которые могли бы дать Киеву временную передышку.

«Не видим каких‑либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку», — подчеркнула Захарова.

Также замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия не получала никаких формализованных предложений от Турции по мораторию на военные действия в Черном море.

«В последнее время мы слышим много призывов о разного рода мораториях, перемириях. Эти идеи озвучиваются по разным каналам, но никаких формализованных предложений мы не получали», — сказал он журналистам.

На фоне этого появилась информация о том, что Россия и США могут возобновить переговоры по Украине. Как сообщил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, Москва готова принять спецпосланников президента США — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам сенатора, никаких препятствий для такой встречи нет.

Возможной темой переговоров могут стать предложения Киева по завершению конфликта, которые украинская сторона передала Вашингтону 11 августа (их содержание не раскрывается). Пока точные даты визита американских переговорщиков не согласованы. В посольстве США в Москве заявили, что на данный момент не располагают информацией о планируемом визите.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, диалог Москвы и Вашингтона не сводится только к украинскому вопросу, и между странами остаётся широкий круг тем, представляющих взаимный интерес. Он отметил, что встречные шаги сторон могут повысить шансы на достижение договорённостей.

Европа оказалась на пороге войны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа находится на пороге большой войны. В подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера он выразил мнение, что в ближайшее время урегулировать конфликт на Украине не удастся.

«Я считаю, что мы стоим на пороге еще большей войны. И именно поэтому я надеялся, что к этому моменту кто-то другой уже предпринял бы что-то для установления мира», — подчеркнул Вучич.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что в Тихоокеанском регионе растёт конфликтный потенциал из‑за активности НАТО.

«Мы видим, что здесь (в Тихоокеанском регионе. — Прим. ред.) растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», — сказал президент.

Отдельно президент коснулся попыток ряда государств ограничить передвижение российских судов. По его словам, Россия будет давать зеркальный ответ на любые подобные действия.