Не хватает денег? 3 секрета от диетолога для тех, кто хочет сэкономить на продуктах

Продукты дорожают, поэтому экономить всё сложнее Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Одно из правил здорового рациона — разнообразие. Эти трюки помогут покупать больше разных продуктов и получать достаточно питательных веществ.

Питание — важная часть здорового образа жизни. Однако продукты в магазинах дешевле с каждым днем не становятся. «Доктор Питер» рассказывает, как можно сэкономить максимально.

Диетолог Эмма Бардвелл уверена: здоровое питание не должно стоить целое состояние. Если вы планируете свой рацион в условиях ограниченного бюджета, есть трюки, которые помогут вам и сэкономить, и сделать свое меню более сбалансированным и здоровым.

1. Не бойтесь консервов

В первую очередь Эмма советует обратить внимание на консервированные продукты: овощи, бобы, мясо и рыбу.

Их можно купить сравнительно недорого. Такую еду можно приобрести по акциям и долго хранить. Кроме того, найти консервы можно абсолютно в любом магазине.

Бардвелл отмечает: в консервах пользы не меньше, чем в свежих продуктах.

Например, обратите внимание на фасоль. Она богата белком и клетчаткой, которая так важна для работы нашего ЖКТ.

Стоит держать на кухне и консервированные помидоры. В них даже больше, чем в свежих томатах, содержится ликопина — антиоксиданта, который помогает контролировать давление и даже снижает риск рака кожи.

Не забудьте прикупить и кукурузу. В ней мало жира и много сложных углеводов.

Еще один практичный вариант — консервированный тунец. В одной баночке может быть до 30 г белка. А еще консервированный тунец содержит селен, витамины B2 и B6.

2. Замораживайте продукты и покупайте заморозку

Диетолог рекомендует всегда держать свой морозильник наполненным. Многие люди думают, что в замороженных продуктах остается слишком мало питательных веществ и витаминов. Однако Бардвелл отмечает: это неправда. Довольно часто овощи и фрукты сохраняют полезные свойства в замороженном виде, если их не подвергали предварительной обработке и не хранили слишком долго на полках в супермаркете.

Замороженные продукты дешевле стоят, пишет издание Daily Mail. А еще с помощью морозильника вы можете сохранять сезонные продукты и затем экономить в зимнее время, когда свежие овощи и фрукты стоят дороже.

Заморозку хорошо переживают и ягоды, и грибы, и зелень. Подробнее о том, как готовить пищу к заморозке и как грамотно размораживать заготовки, можно узнать здесь.

3. Покупайте оптом

Оптовые закупки помогают сэкономить много денег, особенно если вы нашли выгодное предложение. Не обязательно искать в магазине товары только от известных марок и брендов.

Этот совет хорошо подойдет для продуктов длительного хранения, например круп, макарон из твердых сортов пшеницы, всё тех же консервов.

Еще советы

Старайтесь при походе в магазин ориентироваться на цену за килограмм. Например, пачка фасованных огурцов весом в 700 г может стоить дороже, чем кило овоща на развес;

пишите списки покупок, это поможет не купить лишнего в магазине. Кстати, посещать супермаркет лучше сытым;

проверяйте сроки годности, чтобы не отравиться или не заплатить за продукт, который вскоре окажется в мусорке.

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