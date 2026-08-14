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Образование Возьмут любого: в какую школу Ярославля можно попасть в 10-й класс без индивидуального отбора

Возьмут любого: в какую школу Ярославля можно попасть в 10-й класс без индивидуального отбора

Публикуем список от департамента образования

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Пять школ в Ярославле начали прием старшеклассников без индивидуального отбора | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПять школ в Ярославле начали прием старшеклассников без индивидуального отбора | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пять школ в Ярославле начали прием старшеклассников без индивидуального отбора

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле продолжается подготовка к новому учебному году, в частности продолжается набор старшеклассников в 10 классы. Обычно прием осуществляется по результатам индивидуального отбора, который устанавливает каждая школа. При отборе учеников могут рассматриваться средний балл аттестата или же баллы, полученных при сдаче итоговой аттестации, того же ОГЭ. Однако с 27 июля в городе ведется набор в классы без индивидуального отбора. Всего таких школ пять — по одной в каждом районе.

По данным на 10 августа, в городе свободны 107 мест в универсальные классы.

Список школ, куда можно поступить в 10 классы без индивидуального отбора:

Дзержинский район

  • школа № 60 (входит в образовательный комплекс (ОК) № 39, Большая Любимская ул., 71, посёлок Норское) — 14 мест.

Заволжский район

  • Школа № 47 (входит в ОК № 15, Клубная ул., 23) — 11 мест.

Кировский и Ленинский районы

  • Открытая сменная школа № 94 имени В. П. Подосенова (входит в ОК № 19, ул. Зои Космодемьянской, 4А) — 16 мест.

Красноперекопский район

  • Школа № 96, (входит ОК № 26, ул. Стачек, 57) — 51 место.

Фрунзенский район

  • Школа № 16, (входит в ОК № 11, Туговская ул., 11) — 15 мест.

Ранее мы публиковали полный перечень школ, куда можно успеть подать документы в старшие классы.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
14
Гость
11 минут
Если ваше чадо не ленилось учиться все предыдущие 9 лет, то он в любом случае поступит в 10 класс. Если же ему было по боку на учебу, то может и к лучшему, что это закончится?) детям свои мозги не вложищь
Гость
1 час
Нужно больше открывать вечерних школ, школ рабочей молодежи! Пусть днем дети работают на заводах, а вечером учатся! И стаж нарабатывают, и государству польза! Дневное обучение в 10 классе нужно постепенно сводить на нет.
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Гость
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