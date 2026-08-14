Возьмут любого: в какую школу Ярославля можно попасть в 10-й класс без индивидуального отбора

В Ярославле продолжается подготовка к новому учебному году, в частности продолжается набор старшеклассников в 10 классы. Обычно прием осуществляется по результатам индивидуального отбора, который устанавливает каждая школа. При отборе учеников могут рассматриваться средний балл аттестата или же баллы, полученных при сдаче итоговой аттестации, того же ОГЭ. Однако с 27 июля в городе ведется набор в классы без индивидуального отбора. Всего таких школ пять — по одной в каждом районе.