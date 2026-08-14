Возьмут любого: в какую школу Ярославля можно попасть в 10-й класс без индивидуального отбора

В Ярославле продолжается подготовка к новому учебному году, в частности продолжается набор старшеклассников в 10 классы. Обычно прием осуществляется по результатам индивидуального отбора, который устанавливает каждая школа. При отборе учеников могут рассматриваться средний балл аттестата или же баллы, полученных при сдаче итоговой аттестации, того же ОГЭ. Однако с 27 июля в городе ведется набор в классы без индивидуального отбора. Всего таких школ пять — по одной в каждом районе.
По данным на 10 августа, в городе свободны 107 мест в универсальные классы.
Список школ, куда можно поступить в 10 классы без индивидуального отбора:
Дзержинский район
школа № 60 (входит в образовательный комплекс (ОК) № 39, Большая Любимская ул., 71, посёлок Норское) — 14 мест.
Заволжский район
Школа № 47 (входит в ОК № 15, Клубная ул., 23) — 11 мест.
Кировский и Ленинский районы
Открытая сменная школа № 94 имени В. П. Подосенова (входит в ОК № 19, ул. Зои Космодемьянской, 4А) — 16 мест.
Красноперекопский район
Школа № 96, (входит ОК № 26, ул. Стачек, 57) — 51 место.
Фрунзенский район
Школа № 16, (входит в ОК № 11, Туговская ул., 11) — 15 мест.
Ранее мы публиковали полный перечень школ, куда можно успеть подать документы в старшие классы.