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Политика Новый подход к СВО, вопросы к американцам и красные линии Москвы: о чем говорил Сергей Лавров

Новый подход к СВО, вопросы к американцам и красные линии Москвы: о чем говорил Сергей Лавров

Обзор интервью главы МИД

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Сергей Лавров дал большое интервью | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUСергей Лавров дал большое интервью | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Сергей Лавров дал большое интервью

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям» затронул широкий спектр вопросов — от ужесточения методов ведения СВО до реакции на провокационные вопросы западных журналистов. Дипломат обозначил красные линии Москвы, прокомментировал диалог с Вашингтоном и дал оценку текущей фазе конфликта. Все заявления главы МИД собрали в материале.

Больше жесткости: новый подход на СВО

Глава российского внешнеполитического ведомства категорически исключил возможность перехода Москвы к террористическим методам, однако предупредил о кардинальном усилении силового давления на объекты, обеспечивающие боеспособность ВСУ.

По словам Лаврова, Россия приступила к реализации сценария, при котором удары становятся значительно более чувствительными для украинской «военной машины», особенно в части западного снабжения. Министр подчеркнул, что подобная тактика уже приносит плоды.

«Свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем, и они уже начинают стонать», — сказал Лавров.

Касаясь мирных инициатив, Лавров отметил, что «звучащие всё громче» призывы к немедленному прекращению огня не могут быть удовлетворены без достижения долгосрочных и устойчивых договоренностей.

Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, — у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю Российского государства.

Сергей Лавров

глава МИД РФ

Без ультиматумов, но с вопросами

Отвечая на вопрос о взаимодействии с американскими эмиссарами (включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера), Лавров опроверг информацию о выдвижении жестких условий Вашингтону. Он уточнил, что Москва прибегает к иному формату общения — направлению официальных запросов в Госдепартамент.

Среди ключевых тем, требующих разъяснения от Штатов, фигурирует их вовлеченность в планирование и реализацию ударов по российской территории. Особый акцент был сделан на использовании американских разведданных для наведения на гражданские объекты внутри страны.

«Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать. В том числе и про разведданные, в том числе и про то, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены и в организацию, и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа», — отметил Лавров.

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При этом Лавров уточнил, что президент РФ Владимир Путин готов «в очередной раз» принять Уиткоффа и Кушнера, если они совершат визит в Россию, однако вопрос в том, «с чем они приедут».

Инцидент в Сербии

Лавров также затронул эпизод, произошедший в Белграде на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Владимира Зеленского. Министр обратил внимание на вопрос немецкого корреспондента Михаэля Мартенса о том, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

Дипломат заявил, что Москва ожидает от сербских партнеров реакции на данное высказывание. Лавров напомнил о вкладе Сербии в борьбу с нацизмом и выразил надежду, что этот инцидент не останется без внимания Белграда, особенно учитывая видимое замешательство президента Вучича во время трансляции.

Отношения с Турцией

Комментируя перспективы российско-турецких отношений, Лавров назвал неизбежным наличие «шлейфов» от членства Анкары в НАТО и ее взаимодействия с Евросоюзом.

По его мнению, Турция стремится совместить несовместимое: сохранить статус натовской державы, поддерживать диалог с Брюсселем и одновременно развивать добрососедские связи с Москвой. Министр позитивно оценил позицию Анкары по вопросу безопасности судоходства в Черном море, но отметил диссонанс в поведении турецких властей, которые публично не осуждают террористические атаки на российские суда со стороны Киева.

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Егор Сафронов
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Сергей Лавров Политика Россия Украина Сербия Турция США
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