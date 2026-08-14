«Не ожидал, что всё так закрутится»: как схожесть с Сергеем Жуковым изменила жизнь таксиста — видео

В Москве у Сергея Жукова нашелся двойник — 43-летний таксист Булат Бигаев Источник: Городские медиа

От рабочего дня за рулем такси до совместного исполнения песни с Сергеем Жуковым всего один шаг. Именно так неожиданно изменилась жизнь жителя Москвы, 43-летнего Булата Бигаева, которого называют «двойником» солиста группы «Руки вверх!».

Поразительное сходство с артистом сначала стало поводом для шуток, а затем подарило ему знакомство с самим Жуковым. Сегодня Булата узнают на улицах и во время поездок, а видео с его участием набирают тысячи просмотров.

«Директ разрывается. Пишут по поводу съемок, совместных видео, приглашают на интервью и различные шоу. Постоянно предлагают какие-то проекты, сотрудничество, рекламу. Честно говоря, я даже не ожидал, что всё так быстро закрутится», — рассказал он в интервью MSK1.RU.