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Развлечения «Не ожидал, что всё так закрутится»: как схожесть с Сергеем Жуковым изменила жизнь таксиста — видео

«Не ожидал, что всё так закрутится»: как схожесть с Сергеем Жуковым изменила жизнь таксиста — видео

После популярности в соцсетях и личного знакомства с артистом Булат Бигаев строит планы на сценическую карьеру

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В Москве у Сергея Жукова нашелся двойник — 43-летний таксист Булат Бигаев

Источник:

Городские медиа

От рабочего дня за рулем такси до совместного исполнения песни с Сергеем Жуковым всего один шаг. Именно так неожиданно изменилась жизнь жителя Москвы, 43-летнего Булата Бигаева, которого называют «двойником» солиста группы «Руки вверх!».

Поразительное сходство с артистом сначала стало поводом для шуток, а затем подарило ему знакомство с самим Жуковым. Сегодня Булата узнают на улицах и во время поездок, а видео с его участием набирают тысячи просмотров.

«Директ разрывается. Пишут по поводу съемок, совместных видео, приглашают на интервью и различные шоу. Постоянно предлагают какие-то проекты, сотрудничество, рекламу. Честно говоря, я даже не ожидал, что всё так быстро закрутится», — рассказал он в интервью MSK1.RU.

Сергей Жуков заметил своего двойника и публично пригласил его на сольный концерт в «Лужниках». Чем закончилась эта встреча, о чём они говорили за кулисами и какое неожиданное предложение музыкант сделал Булату — смотрите в видео выше.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Сергей Жуков Двойник Певец
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