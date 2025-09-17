Продленка для 5 класса и повышение зарплат: губернатор озвучил итоги объединения ярославских школ

Михаил Евраев прокомментировал итоги оптимизации Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В ярославских школах скорректировали систему продленного дня. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции 17 сентября, после объединения школ и детсадов на «продленку» стали оставаться ученики с 1 по 5 классы.

Ранее группа продленного дня работала с 1 по 4 классы в некоторых школах.

Это не единственный неочевидный итог оптимизации сферы образования:

«Что мы получили? Мы получили повышение качества образования, потому что это школы-лидеры, которые возглавляют образовательные комплексы. Теперь эти „лидеры“ ответственны и за другие школы, и за садики. Это возможность пользоваться всем — не кому-то избранным, а всем — кружками, секциями. Это возможность продленного дня. <…> Теперь с 1 по 5 классы и во всех школах, потому что не все имеют бабушек, дедушек, не все могут отпроситься с работы. Для людей это крайне важно», — отметил Евраев.

Всего, по данным губернатора, после объединения школ и детских садов в Ярославской области появились 92 образовательных кластера.

Кроме того, в школах и детсадах была объединена материально-техническая база ресурсов, оборудование стало общим на весь комплекс.

По словам губернатора, благодаря объединению школ и детсадов у учеников в Ярославской области появилась возможность получать дополнительное образование по направлениям: «Техногении» и «Медиацентры».

«Конечно, это и заработные платы. У управленческого и вспомогательного персонала заработная плата выросла от 45% до 60%. Могу сказать, что она бы так выросли лет за 10, примерно. Если бы мы этого [оптимизацию] не сделали. Понятно, что это не какие-то гигантские заработные платы и те же самые нянечки, младшие воспитатели, <…> теперь у них — 36-40 тысяч. Понятно, что это разные цифры. Хотелось бы больше. Но это и не 22 тысячи», — добавил глава региона.

Как в Ярославле проходила оптимизация