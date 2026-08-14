Меньше актеров, больше драмы: кто из персонажей «Клюквенного шербета» не дотянул до пятого сезона

До пятого сезона дошли немногие из первоначального каста Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

«Клюквенный шербет» (18+) триумфально захватил вершины рейтингов в Турции и России во многом благодаря бесконечным скандалам как на экране, так и за его пределами. А еще за четыре года продюсеры устроили такую ротацию актеров, что от первоначального состава почти никого не осталось. Пока сценаристы устраивали своим персонажам ДТП, сажали в тюрьмы, скидывали с балкона и просто отправляли за границу, зрители едва успевали запоминать новые лица. Рассказываем, кто в сериале остался и какие актеры дотянули до пятого сезона.

Почему актеры покидали проект

Большинство персонажей «Клюквенного шербета» выводили по логике развития сюжета. Так ушли вредная Леман и ее муж Кайхан, Нурсемы Умут и его соперник Рюзгяр, вторая жена Фатиха — Гёркем, вечно сидящий в кресле Гёкхан, а также бабушка Сёнмез, мать Кывылджым, которую сыграла пожилая актриса Алие Узунатаган.

Сеттар Танрыоген, который с самого начала исполнял роль Абдуллаха Унала, покинул проект из-за тяжелой болезни, хотя сценаристы до последнего пытались обыграть недуг актера и в самом сериале. А Доукана Гюнгера, игравшего центрального персонажа — Фатиха, убрали после скандала с запрещенными веществами.

Эти актеры давно покинули проект Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Позже проект покинула молодая актриса Селин Тюркмен, исполнившая роль сестры главной героини: девушка получила диплом, и перед ней встал выбор между юриспруденцией и шоу-бизнесом — в Турции эти сферы совмещать запрещено. Вслед за ней ушла и Дога — блистательная Сыла Тюркоглу, которая прославилась благодаря «Клюкве».

Актриса Эдже Иртем, сыгравшая очередную любовницу стареющего Апо, и вовсе погибла при загадочных обстоятельствах после празднования своего дня рождения. Да и Фейзу Дживелек — дочь сценаристки сериала, исполнявшую роль Ниляй, — тоже попросили на выход (или она ушла сама) после очередного скандала с запрещенкой этим летом.

До свидания, Нурсема

С первого по пятый сезон в «Клюкве» сохранялись три постоянные фигуры — Эврим Аласья в роли Кывылджым, ее экранный возлюбленный Омер в исполнении Барыша Кылыча и Джерен Каракоч, сыгравшая скромняжку-сердцеедку Нурсему, старшую дочь Уналов.

Уход актрисы из проекта был неожиданностью Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Но незадолго до выхода пятого сезона число актеров-долгожителей резко сократилось — причем сразу на треть. Съемки начнутся уже 25 августа. Поспойлим: в первой серии нового сезона «Клюквы» зрители увидят сцену на кладбище. Два пожилых отца, Абдуллах и Ульви, стоят возле могилы своих взрослых детей — Нурсемы и Ильхами.

Джерен Каракоч, которая играла в «Клюквенном шербете» с первой серии, покидает проект. Актриса уже трогательно попрощалась со своим персонажем:

«Играть Нурсему и делиться с вами ее историей было для меня совершенно особенным делом. Оглядываясь назад, я уношу прекрасные воспоминания и персонажа, которого мы взрастили вместе. Огромное спасибо каждому, кто полюбил и принял Нурсему, кто вместе со мной злился, смеялся, грустил и критиковал ее. Спасибо тебе за всё, что ты мне дала, Нурсема. Я всегда буду помнить тебя и беречь в своем сердце. А пока — до свидания».

Впрочем, в 2024 году Джерен Каракоч уже объявляла в соцсетях о своем уходе из «Клюквенного шербета». Тогда исполнительница роли Нурсемы после шумихи в прессе спустя короткое время написала еще один пост и призналась, что это была лишь шутка. Но, похоже, актриса дошутилась: на этот раз всё всерьез — об окончательном уходе Каракоч из сериала сообщила репортер светской хроники Бирсен Алтунташ.

Нурсема закроет и эту дверь Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Джерен Каракоч получила профессиональное актерское образование и сразу попала в шоу-бизнес. За ее плечами не только съемки в сериалах, но и серьезная работа в театре. Настоящей главной вехой в карьере стала именно роль Нурсемы в «Клюквенном шербете», покорившая миллионы зрителей.

Кывылджым оставят?

Кывылджым — фигура, с которой и начинается сериал. Она директор престижного частного колледжа, принципиальная карьеристка, словом, женщина, сделавшая себя сама. После развода Кывылджым осталась совершенно без поддержки мужа и в одиночку воспитала двоих дочерей, дала им возможность получить образование. Теперь она хочет видеть их самостоятельными и успешными, а в ее жизни есть только семья и работа.

Одних Кывылджым бесит, другие ею восхищаются, но ясно одно — к игре этой актрисы нельзя оставаться равнодушным Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Роль Кывылджым исполняет Эврим Аласья — актриса театра, кино и сериалов. Она с пяти лет профессионально занималась художественной гимнастикой, состояла в спортклубе «Чименташ» и принимала участие в национальных и международных соревнованиях. В старших классах Эврим увлеклась театром и после окончания школы записалась на курсы при муниципальном театре в Измире. Спустя два года она поступила в консерваторию университета Докуз Эйлюль, а свою профессиональную карьеру начала в 2003 году в Детском театре «Пынар» и ради этого переехала в Стамбул.

Свою карьеру на телевидении актриса начала с эпизодической роли в одном из самых популярных сериалов того времени — «Сказка о Стамбуле» (14+), а затем сыграла Валиде-султан в молодости в «Великолепном веке» (16+), и ее часто путают с Небахат Чехреиз-за поразительного внешнего сходства. Зрители также могли видеть ее в проекте «Дочери Гюнеш» (16+).

Один из самых популярных актерских дуэтов сериала Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Кстати, перед тем как проект ушел на каникулы, турецкие таблоиды вовсю обсуждали вероятность того, что Эврим Аласья покинет сериал. Слухи об уходе одной из главных звезд «Клюквенного шербета» вызвали бурю эмоций, но точки над ё в этих домыслах поставила журналистка Бирсен Алтунташ: она подтвердила, что история Кывылджым продолжается и героиня останется в проекте в пятом сезоне.

Улыбка Омера — до конца проекта?

Но «Клюква» не была бы «Клюквой», если бы и для Кывылджым сценаристы не уготовили любовные сети. На пути Кывылджым попадается младший брат Апо — Омер, да к тому же его сын учится в той же школе, где она работает директором. И, конечно же, повороты сюжета складываются так, что герои влюбляются. Роль Омера исполняет харизматичный Барыш Кылыч, улыбка которого заставляет трепетать сердца поклонниц.

Какая улыбка! Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

К актерской профессии и к звездности Барыш Кылыч шел, как и положено, через тернии. Сам он в юности увлекался футболом и мечтал стать профессиональным спортсменом, а родители видели его с дипломом престижного вуза в тихом офисном кресле — в роли финансового консультанта. Но Кылыч сам решил, какие роли будет играть, и образ Омера из «Клюквы» принес ему международный успех. А поклонники ласково называют пару Омера и Кывылджым — КывМер.

Сериал утверждает, что любви все возрасты покорны Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы