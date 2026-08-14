«Жилья не было». Полиция выселяет полковника МВД из квартиры, которую ему и выдала

Это Валерий Дмитриевич, полковник в отставке, который не смог узаконить квартиру, где вырастил детей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Валерий Артюхов — крепкий седовласый 57-летний мужчина, полковник в отставке, который 20 лет отдал работе в правоохранительных органах. За его плечами служба в лихие 90-е и в опасные нулевые. Но настоящая борьба развернулась в последние годы — в попытке оставить за собой квартиру. Он пять лет судится за квадраты, ключи от которых получил еще, когда носил погоны. По решению последних судов Артюхов вместе с женой и пожилыми родителями выселены из жилья, но продолжают там жить, потому что больше негде. Как так получилось — разбиралась журналист 72.RU Мария Токмакова.

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

С чего всё началось

Валерий Артюхов с детства тяготел к службе в милиции. Еще мальчишкой, в седьмом классе, поступил в отряд юных милиционеров. Кажется, в тот период и определилось его будущее. В юности Валерий Артюхов успел поучиться в институте и пройти службу в дивизии морской пехоты. Вернувшись в регион, он вступил в ряды милиции.

Валерий Артюхов с особым трепетом хранит удостоверения, газетные вырезки и архивные снимки со службы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На службе Валерий прошел путь от помощника оперуполномоченного до начальника службы участковых и руководителя РУВД. Он также выполнял задачи в горячих точках Чечни. За службу Артюхов удостоен множества медалей и благодарностей. Его помнят как хорошего сотрудника, а местная пресса не раз писала о нем статьи.

Про Валерия Артюхова (на снимке слева) выходили публикации в местных газетах. Он два десятка лет отдал службе в правоохранительных органах и был участковым в криминальном районе Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Аббревиатуру РУВД (районное управление внутренних дел) использовали в прошлом, еще со времен СССР и ранней современной России. Позже структуру реформировали: теперь это межмуниципальный отдел МВД России. Такое подразделение отвечает за правопорядок и безопасность сразу в нескольких муниципалитетах — например, в городе и прилегающем районе.

Личная жизнь Валерия Артюхова тоже оказалась связана с ведомством. На службе он познакомился с будущей супругой — она работала в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). В начале нулевых у пары родилась дочь.

— За хорошую службу в то время меня назначили на должность начальника тюменского РУВД. Генерал мне тогда сказал: «Я сразу тебе даю квартиру, приезжай и живи». В январе 2002 года я написал рапорт на имя начальника ГУВД по Тюменской области. Заручился от него поддержкой, что будет у меня и моей семьи жилье, — рассказывает Артюхов.

В последнее время Артюхов живет в постоянном стрессе. Он сильно переживает из-за ситуации с жильем, которое получил еще в начале нулевых, но так и не узаконил за все эти годы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дали квартиру, откуда выселяют спустя 20 лет

Вопрос с жильем, казалось тогда молодому полицейскому, будет вскоре решен навсегда. Валерий Артюхов работал, строил личную жизнь, воспитывал дочку. В январе 2002 года его, как и обещало руководство, поставили в очередь сотрудников ГУВД Тюменской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В те годы жилье сотрудникам правоохранительных органов распределяла центральная жилищно-бытовая комиссия ГУВД.

По делу Валерия Артюхова собраны десятки важных бумаг, однако один из документов оказался утерян Источник: предоставлено защитником Валерия Артюхова

— Комиссия поставила меня на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Меня тогда внесли в специальную книгу учета. И это было на самом деле так: мы с женой где только не жили — и в служебных помещениях, и в гостинице даже! Никакого жилья не было, то есть своего угла. После этого мне сказали, что новый дом достраивается, в нем скоро я и получу квартиру. Для нас, конечно, это было большой радостью, потому что у нас будет свое жилье, — добавляет полковник.

На Артюхова в том же году завели учетное дело. Спустя короткое время этот документ запросили для распределения жилья. Вот-вот силовик должен был получить заветные ключи и въехать в квартиру, где его семье предстояло жить долгие годы:

— В декабре 2002 года было заседание центральной жилищно-бытовой комиссии, на которой мне эту квартиру и распределили.

Тот самый дом рядом с ТРЦ, где в одной из квартир живут Артюховы: глава семейства Валерий Дмитриевич, его супруга и пожилые родители с инвалидностью Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Заехал в черновую квартиру

Вскоре высотку достроили. В этот дом Артюхов переехал со своей семьей в 2003 году. В многоэтажке и по сей день живет немало сотрудников полиции.

Валерий Артюхов в спальне. Его жена до сих пор работает, но уже не в силовых структурах. Мужчина мучается из-за серьезных проблем со здоровьем, поэтому работать не может. Он на пенсии Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Трешка представляла собой по большому счету только стены да пол. Своими руками молодой начальник милиции сделал из черновой квартиры уютное жилье, пригодное для жизни. На это ушло немало времени, нервов, сил и, конечно, денег.

— В 2003 году мне выдали смотровой ордер на проведение отделочных и сантехнических работ, распоряжение и ключи от квартиры, чтобы я сюда вселился. Было же всё на доверии, мне сказали, что квартира дана мне для проживания. Когда мы сюда заехали, то тут всё было голое: ни розеток, ни нормального пола, он был просто залитый. Вот как сейчас помню: идешь по нему и просто проваливаешься, потому что он завоздушенный весь был, — делится Артюхов.

Это смотровой ордер, на основании которого в квартиру и вселили семью Артюхова Источник: предоставлено адвокатом Валерия Артюхова

По воспоминаниям Артюхова, они с женой много работали, а в редкие выходные обустраивали жилье. Несмотря на скромные зарплаты, денег на это ушло немало — несколько сотен тысяч рублей. Ремонт милицейская семья делала постепенно: сначала привели в порядок одну комнату, затем другую, а со временем добрались до коридора и кухни.

— Здесь ведь даже сантехники не было! Я всё своими руками сделал в этой квартире. Настоящий масштабный ремонт и за свой счет. По тем временам я потратил где-то 300 тысяч рублей, чтобы привести эту черновую квартиру в нормальный вид. В то время за эти деньги можно было купить недорогую квартиру.

Кухня семейства Артюховых Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Рождение второй дочери и перерыв в службе

В 2007 году в семье произошло пополнение: родилась вторая дочь. В тот период офицер сделал перерыв в службе по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, однако позже вернулся в органы правопорядка. Всё это время семья продолжала занимать выделенное в начале нулевых жилье.

— В 2012 году я восстановился и доработал до самой пенсии. В январе 2015 года я уволился по выслуге лет. У меня огромный послужной список. Вопрос с оформлением квартиры оставался открытым вплоть до 2021 года. Я думал, раз я был в очереди, то всё спокойно решится. Я не думал, что такое возможно и что дело дойдет до судов. По мне не было принято никакого решения, я был в подвешенном состоянии и жил вот так вот много лет, — говорит Валерий Артюхов.

Удостоверения и награды полковника МВД Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Попросил узаконить жилье, но получил отказ

Только в 2021 году полковник официально обратился к руководству УМВД с вопросом по поводу жилья. Все эти годы он с семьей спокойно занимал квартиру, которую восстановил за свой счет, и исправно платил за коммуналку. Периодически возникали проблемы с бумажной волокитой, чтобы оформить право пользования и затем право собственности на эту квартиру. Артюхов понимал, что годы идут, а квадратные метры за ним так и не числятся:

— Они мне отказали в узаконивании квартиры, сославшись на то, что у меня в собственности есть жилье. Речь идет про дом, который у меня появился в 2012 году. Мы используем его как дачу. Я был в шоке и не думал, что так может произойти. Поскольку этот вопрос никак не решался, то я обратился в суд.

По словам Валерия Дмитриевича, этот дом он строил еще во время службы в правоохранительных органах. Сейчас недвижимость оформлена на самого экс-главу РУВД и двух его дочерей. Чтобы возвести объект, Артюхов воспользовался материнским капиталом, полученным на младшего ребенка.

Судебные тяжбы

После этого он стал судиться с бывшим начальством из-за спорных квадратных метров. Первый суд мужчина выиграл.

— Вы даже не представляете, каково это — пойти через суд на свое начальство. А как быть? Если я всю жизнь здесь прожил, душу и средства вложил в это жилье. Но, так или иначе, первый суд полностью встал на мою сторону. Тогда были привлечены УМВД, администрация города, представители комиссии… Но затем всё изменилось, — объясняет он.

У Валерия Артюхова есть оформленный на его имя лицевой счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Документы подтверждают: полковник исправно вносит платежи за квартиру, которая юридически ему не принадлежит Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Но это было только начало спорной и запутанной истории. Тюменское УМВД не согласилось с решением первого суда. Их юристы подали апелляцию. По мнению специалистов, квартиру узаконить Артюхов не может, потому что она ему выдавалась в качестве служебной (пока он работал в правоохранительных органах), хотя такого статуса это жилище никогда не имело. Помимо этого, согласно данным судов, у мужчины есть жилье в виде частного дома:

— Квартира никогда не имела статуса служебного жилья и до настоящего времени не имеет. А законодательство у нас конкретно говорит, что служебным может предоставлено жилье только то, которое имеет статус служебного, специализированного жилья. Я получал эту квартиру, чтобы там жить, все об этом знали, включая руководителей УМВД.

В любой момент могут прийти и выселить на улицу

В итоге первоначальное решение в пользу Артюхова отменили. Последующие суды также приняли решение о том, что у полковника нет оснований и каких-либо прав для того, чтобы узаконить эту квартиру. Это жилье не его и не может ему принадлежать.

Документ отца Валерия Артюхова Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За годы разбирательств дочери Артюхова выросли и создали собственные семьи. Сейчас в квартире остаются сам Валерий Дмитриевич, его супруга и пожилые родители-инвалиды. Отца и мать полковник в отставке перевез к себе из деревни: им необходима регулярная медицинская помощь, которую в городе можно получить как минимум быстрее. Кроме того, родители находятся на обеспечении взрослого сына.

— В настоящее время мы также продолжаем жить здесь, несмотря на то что решение суда было нас выселить из этой квартиры. Я до последнего ничего не говорил обо всём этом родителям, потому что у них, впрочем как и у меня, проблемы со здоровьем. В любой момент могут прийти судебные приставы и всех выгнать отсюда. Это очень беспокойно — жить в таком положении и не знать, будет у тебя завтра крыша над головой или нет. Нам некуда идти, а куда нам идти? У нас нет другого жилья.

Валерий Артюхов со своими родителями. У матери и отца полковника серьезные проблемы со здоровьем Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Отвечая на вопрос, какое решение в этой всей истории может быть справедливым и честным, он сказал:

— Справедливое решение уже было вынесено первым судом. И я считаю, что оно было правильным и другого решения здесь не может быть никакого. Я от государства, прослужа ему 20 лет, ничего не получил. Это было единственное жилье, которое я получил.

Это медаль, полученная Валерием Артюховым в 2026 году от Министерства обороны Источник: предоставлено Валерием Артюховым

Позиция защиты

Валерия Артюхова последнее время поддерживает и представляет его интересы адвокат Лидия Балина. Защитник говорит, что вся эта ситуация с квартирой, судами и выселением очень сильно подкосила его и так небезупречное здоровье. За последние месяцы Валерий Дмитриевич несколько раз проходил лечение в больнице и периодически обращается за медпомощью, в том числе вызывает скорую.

— Ситуация с Артюховым является исключительным примером разрушения конституционных прав граждан на жилище. В течение последних пяти лет судебные инстанции разбираются в том, стоял ли он в очереди на получение жилья. Мой доверитель имел полное право на внеочередное получение жилья как руководитель РОВД, — разъясняет адвокат.

По словам Балиной, в очереди, как выяснилось, Валерий Артюхов вообще был один.

— Дело в том, что должностные лица УМВД Тюменской области потеряли учетное дело Артюхова. Восстановить его можно было только с помощью тех же самых лиц. Этим и занимались следователи в 2025 году. Они установили нарушение должностных обязанностей по потере важного документа, но время делает свое дело. Привлечь никого к ответственности так и не удалось, поскольку сроки давности истекли.

Документ о том, что следователи проводили проверку по факту обращения Артюхова Источник: предоставлено защитником Валерия Артюхова

Адвокат добавляет, что Артюхов с женой и затем с пожилыми родителями фактически 23 года проживает в этой квартире. Об этом знают его соседи, сослуживцы, в том числе и руководство местного УМВД, которое не раз сменилось за это время.

— Он жил в этой квартире без малейших признаков самовольного вселения и при безупречном выполнении всех обязанностей, которые возлагаются на нанимателя договором социального найма, при отсутствии судебных решений о признании его утратившим право на квартиру, при отсутствии судебного решения о признании не приобретшим право на квартиру. Выселение Артюхова из квартиры является высшим актом беззакония и несправедливости, — говорит Лидия Балина.

Суды за эти годы, поясняет адвокат, так и не разрешили спор по квартире по существу. Судебный акт 2022 года задал тон всей судебной процедуре. Каждый последующий суд повторял предыдущее решение.

— Артюхов обратился в суд с заявлением об установлении факта проживания в конкретной квартире с конкретными персональными данными в течение 23 лет. Это длительное проживание без признания за гражданином прав лишает его возможности зарегистрироваться по месту своего постоянного проживания. Также происходящее ограничивает его в других правах и имеет далеко идущие негативные последствия, — подытоживает Балина.

Спорная квартира находится на верхних этажах. Полковник говорит, что это жилье стало ему родным и очень дорогим Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Что сейчас?

Редакция направила официальный запрос в областное УМВД с просьбой прокомментировать ситуацию, в которой оказался Валерий Артюхов.

— По указанному в Вашем запросе факту имеются решения судов, что гражданин претендует на жилое помещение необоснованно, — кратко сообщили в пресс-службе.

Прокомментировали ситуацию и в городском департаменте имущественных отношений:

— Жилое помещение собственностью муниципального образования города не являлось и не является. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости жилое помещение является собственностью Российской Федерации. Открытие / закрытие / ведение лицевых счетов на оплату жилищных и коммунальных услуг не относится к полномочиям администрации города.

Многим полицейским выдавали жилье, которое они оформляли по договору социального найма, а затем приватизировали. В случае с Валерием Артюховым всё вышло совсем не так Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Семья Артюхова тем временем продолжает жить в выданной ранее квартире. Параллельно Валерий Дмитриевич продолжает бороться за квадратные метры. Он исправно платит коммуналку. Ремонт, который он сделал несколько лет назад, изживает себя: местами отходят обои и устарел пол. Несмотря на это, полковник в отставке вместе с женой поддерживает состояние жилья.

Бывший силовик говорит, что он и его близкие живут здесь как на пороховой бочке. В любую минуту всю семью могут выселить на улицу. Полковник считает все эти судебные тяжбы несправедливыми.