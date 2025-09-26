Сложный тест по литературе: только самый начитанный ответит на 10 из 10

Каждую осень в России устраивают большую проверку для всех читателей и книгочеев — Литературный диктант. В 2025 году Литературный диктант пройдет на протяжении сразу двух дней — 26 и 27 сентября. И если вы не успели записаться, у вас есть еще немного времени, чтобы успеть это сделать. Еще меньше его понадобится, чтобы проверить, есть ли у вас шансы набрать максимальное количество баллов. В нашем тесте мы объединили 10 вопросов из Литературного диктанта прошлых лет — думаете, они будут вам по силам?