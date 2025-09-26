НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 761мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,61
EUR 98,15
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Ярославский бренд покорил Россию
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Отремонтируют автовокзал
Что с теплосетями в регионе
Бренды возвращается?
Третий мост
Образование Live Сложный тест по литературе: только самый начитанный ответит на 10 из 10

Сложный тест по литературе: только самый начитанный ответит на 10 из 10

В ближайшее время вся страна сядет писать Литературный диктант. Вы тоже можете попробовать свои силы

121
Не так важно, как долго вы смотрите в книгу,&nbsp;— главное, что вы из нее вынесете | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаНе так важно, как долго вы смотрите в книгу,&nbsp;— главное, что вы из нее вынесете | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Не так важно, как долго вы смотрите в книгу, — главное, что вы из нее вынесете

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Каждую осень в России устраивают большую проверку для всех читателей и книгочеев — Литературный диктант. В 2025 году Литературный диктант пройдет на протяжении сразу двух дней — 26 и 27 сентября. И если вы не успели записаться, у вас есть еще немного времени, чтобы успеть это сделать. Еще меньше его понадобится, чтобы проверить, есть ли у вас шансы набрать максимальное количество баллов. В нашем тесте мы объединили 10 вопросов из Литературного диктанта прошлых лет — думаете, они будут вам по силам?

ТЕСТПройден 23 раза
1 / 10

Улица Некрасова в центральной части Санкт-Петербурга до 1918 года носила другое название, которое известно по стихотворению Самуила Маршака о злоключениях невнимательного человека.

  • Марата

  • Рубинштейна

  • Бассейная

  • Девятая линия Васильевского острова

2 / 10

Многосерийный телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя» (12+) был экранизацией этого романа братьев Вайнеров.

  • «Лекарство против страха»

  • «Потерпевшие претензий не имеют»

  • «Эра милосердия»

  • «Не потерять человека»

3 / 10

О своих детских годах этот советский писатель рассказал в повести «Серебряный герб».

  • Валентин Катаев

  • Корней Чуковский

  • Юрий Олеша

  • Лев Кассиль

4 / 10

Определите размер стихотворения Андрея Вознесенского «Сага», строки которого легли в основу романса из оперы «Юнона и Авось»:

Ты меня на рассвете разбудишь,

проводить необутая выйдешь.

Ты меня никогда не забудешь.

Ты меня никогда не увидишь.

  • Хорей

  • Дактиль

  • Амфибрахий

  • Анапест

5 / 10

«Станционный смотритель», «Метель», «Барышня-крестьянка», «Гробовщик», «Выстрел». Перечисленные произведения составляют цикл, в названии которого фигурирует эта фамилия.

  • Пушкин

  • Белкин

  • Ёлкин

  • Метёлкин

6 / 10

Название этого жанра поэзии происходит от латинского слова «плясать», изначально так обозначали «танцевальную песню».

  • Ода

  • Элегия

  • Баллада

  • Романс

7 / 10

Чему посвящен роман Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю»?

  • Восстанию Степана Разина

  • Крестьянской реформе Александра II

  • Истории создания «Манифеста о вольности дворянства»

  • Восстанию Ивана Болотникова

8 / 10

Фамилия какого писателя содержится в аббревиатуре «ШКИД» в повести «Республика „ШКИД“» Григория Белых и Л. Пантелеева?

  • Шолохов

  • Короленко

  • Достоевский

  • Иванов-Разумник

9 / 10

За свою недолгую жизнь этот писатель успел создать лишь два крупных произведения. Второе, под названием «Рожденные бурей», автор закончил в 1936-м — году своей смерти, а каким было первое?

  • «Цемент», Федор Гладков

  • «Как закалялась сталь», Николай Островский

  • «Железный поток», Александр Серафимович

  • «Время, вперед!», Валентин Катаев

10 / 10

Как называется фраза, содержащая максимально возможное число букв алфавита? Подсказка: в переводе с греческого она буквально означает «все буквы».

  • Эпиграмма

  • Пентаграмма

  • Фонограмма

  • Панграмма

Попробуйте также продолжить стихотворения Лермонтова из школьной программы.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Литература Чтение Школа Знание Развлечение Проверка Вопрос Ответ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление