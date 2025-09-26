Сложный тест по литературе: только самый начитанный ответит на 10 из 10

Каждую осень в России устраивают большую проверку для всех читателей и книгочеев — Литературный диктант. В 2025 году Литературный диктант пройдет на протяжении сразу двух дней — 26 и 27 сентября. И если вы не успели записаться, у вас есть еще немного времени, чтобы успеть это сделать. Еще меньше его понадобится, чтобы проверить, есть ли у вас шансы набрать максимальное количество баллов. В нашем тесте мы объединили 10 вопросов из Литературного диктанта прошлых лет — думаете, они будут вам по силам?
Улица Некрасова в центральной части Санкт-Петербурга до 1918 года носила другое название, которое известно по стихотворению Самуила Маршака о злоключениях невнимательного человека.
Марата
Рубинштейна
Бассейная
Девятая линия Васильевского острова
Многосерийный телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя» (12+) был экранизацией этого романа братьев Вайнеров.
«Лекарство против страха»
«Потерпевшие претензий не имеют»
«Эра милосердия»
«Не потерять человека»
О своих детских годах этот советский писатель рассказал в повести «Серебряный герб».
Валентин Катаев
Корней Чуковский
Юрий Олеша
Лев Кассиль
Определите размер стихотворения Андрея Вознесенского «Сага», строки которого легли в основу романса из оперы «Юнона и Авось»:
Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.
Хорей
Дактиль
Амфибрахий
Анапест
«Станционный смотритель», «Метель», «Барышня-крестьянка», «Гробовщик», «Выстрел». Перечисленные произведения составляют цикл, в названии которого фигурирует эта фамилия.
Пушкин
Белкин
Ёлкин
Метёлкин
Название этого жанра поэзии происходит от латинского слова «плясать», изначально так обозначали «танцевальную песню».
Ода
Элегия
Баллада
Романс
Чему посвящен роман Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю»?
Восстанию Степана Разина
Крестьянской реформе Александра II
Истории создания «Манифеста о вольности дворянства»
Восстанию Ивана Болотникова
Фамилия какого писателя содержится в аббревиатуре «ШКИД» в повести «Республика „ШКИД“» Григория Белых и Л. Пантелеева?
Шолохов
Короленко
Достоевский
Иванов-Разумник
За свою недолгую жизнь этот писатель успел создать лишь два крупных произведения. Второе, под названием «Рожденные бурей», автор закончил в 1936-м — году своей смерти, а каким было первое?
«Цемент», Федор Гладков
«Как закалялась сталь», Николай Островский
«Железный поток», Александр Серафимович
«Время, вперед!», Валентин Катаев
Как называется фраза, содержащая максимально возможное число букв алфавита? Подсказка: в переводе с греческого она буквально означает «все буквы».
Эпиграмма
Пентаграмма
Фонограмма
Панграмма
