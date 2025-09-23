Скажи-ка, дядя, что там дальше? Продолжите стихотворения Лермонтова из школьной программы

Память — удивительная штука. Можно забыть зонтик дома или день рождения друга, но если вы зубрили стихи на литературе — то строчки останутся с вами на всю жизнь. Давайте проверим, как хорошо вы готовились к урокам: попробуйте продолжить стихотворения Лермонтова из школьной программы.