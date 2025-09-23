Скажи-ка, дядя, что там дальше? Продолжите стихотворения Лермонтова из школьной программы

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Только отличники смогут пройти тест без единой ошибки

Пришло время проверить, как вы учили стихи в школе
Пришло время проверить, как вы учили стихи в школе
Память — удивительная штука. Можно забыть зонтик дома или день рождения друга, но если вы зубрили стихи на литературе — то строчки останутся с вами на всю жизнь. Давайте проверим, как хорошо вы готовились к урокам: попробуйте продолжить стихотворения Лермонтова из школьной программы.

ТЕСТПройден 347 раз
1 / 10
— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия…
  • Как гнали мы врага
  • Про день Бородина
  • Как кончилась война
  • Что справилась страна
2 / 10
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
  • Когда окружают одни идиоты
  • Пришла пора ждать мне у моря погоды
  • Осталось грустить лишь и есть бутерброды
  • А годы проходят — все лучшие годы!
3 / 10
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона…
  • Гнилой рукой нас грабя всех в ночи
  • Пред вами суд и правда — всё молчи!
  • Сковав народ под тяжестью цепи
  • Когда придет к вам отмщенье — не кричи!
4 / 10
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?..
  • Что кинул он в краю родном?
  • Зачем покинул милый дом?
  • Как без него мы проживем?
  • Когда же возвратится он?
5 / 10
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые…
  • И весь ваш бесполезный род
  • И царь, затмивший небосвод
  • И ты, им преданный народ
  • И ты, проклятый кукловод
6 / 10
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко…
  • Плачет он с тех пор один в пустыне
  • Ну а тучки нет уж и в помине
  • Замерев навечно в тяжком сплине
  • И тихонько плачет он в пустыне
7 / 10
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья…
  • Пред ним стелились простыней
  • Крутились в мыслях все змеей
  • Пред ним теснилися толпой
  • Лишен он был той злой судьбой
8 / 10
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана…
  • По капле кровь точилася моя
  • Как зря перед дуэлью выпил я
  • Как без меня жить будут сыновья
  • Уйду в тот мир под песню соловья
9 / 10
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу…
  • А создатель в тишине творит
  • Нету сил — душа моя кричит
  • И закрыт еще весь общепит
  • И звезда с звездою говорит
10 / 10
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал...
  • В какую сгинул после пропасть
  • Вы не услышите ни новость
  • Тому судья лишь бог да совесть!
  • Всё это только моя гордость

Иван Некрасов
Иван Некрасов
Корреспондент национальной редакции
Гость
18 минут
Лермонтов — классика, но его стихи иногда сложно понять в школе.
Гость
17 минут
ЕГЭ по литературе — это не всегда показатель знаний.
