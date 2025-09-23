Скажи-ка, дядя, что там дальше? Продолжите стихотворения Лермонтова из школьной программы

Память — удивительная штука. Можно забыть зонтик дома или день рождения друга, но если вы зубрили стихи на литературе — то строчки останутся с вами на всю жизнь. Давайте проверим, как хорошо вы готовились к урокам: попробуйте продолжить стихотворения Лермонтова из школьной программы.
— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия…
- Как гнали мы врага
- Про день Бородина
- Как кончилась война
- Что справилась страна
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
- Когда окружают одни идиоты
- Пришла пора ждать мне у моря погоды
- Осталось грустить лишь и есть бутерброды
- А годы проходят — все лучшие годы!
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона…
- Гнилой рукой нас грабя всех в ночи
- Пред вами суд и правда — всё молчи!
- Сковав народ под тяжестью цепи
- Когда придет к вам отмщенье — не кричи!
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?..
- Что кинул он в краю родном?
- Зачем покинул милый дом?
- Как без него мы проживем?
- Когда же возвратится он?
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые…
- И весь ваш бесполезный род
- И царь, затмивший небосвод
- И ты, им преданный народ
- И ты, проклятый кукловод
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко…
- Плачет он с тех пор один в пустыне
- Ну а тучки нет уж и в помине
- Замерев навечно в тяжком сплине
- И тихонько плачет он в пустыне
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья…
- Пред ним стелились простыней
- Крутились в мыслях все змеей
- Пред ним теснилися толпой
- Лишен он был той злой судьбой
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана…
- По капле кровь точилася моя
- Как зря перед дуэлью выпил я
- Как без меня жить будут сыновья
- Уйду в тот мир под песню соловья
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу…
- А создатель в тишине творит
- Нету сил — душа моя кричит
- И закрыт еще весь общепит
- И звезда с звездою говорит
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал...
- В какую сгинул после пропасть
- Вы не услышите ни новость
- Тому судья лишь бог да совесть!
- Всё это только моя гордость