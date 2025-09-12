Школьников не будут перегружать домашними заданиями: время на их выполнение ограничат

Всю информацию для подготовки учителя должны дублировать в электронный журнал Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание. Для этого учли нагрузку на учащихся. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», — сказал министр на полях Восточного экономического форума.

В первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час;

во втором и третьем — 1,5 часа;

в четвертом и пятом — 2 часа;

учащиеся с шестого по восьмой классы — не более 2,5 часов;

В старших классах — 3,5 часа.

Все рекомендации и нормы согласованы с Роспотребнадзором, а также учитывают возрастные особенности каждого ребенка, пишут РИА Новости.

По словам министра, школа должна контролировать общий объем домашнего задания каждого класса по всем предметам. На следующий урок его должны задавать на текущем. Педагог должен дублировать всю информацию в электронный журнал — при его наличии — не позднее времени окончания учебного дня, говорил он ранее в ходе XII Общероссийского родительского собрания.

Для выполнения задания, требующего длительной подготовки — например, реферата, доклада, презентации, заучивания стихотворения, — школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени. Сколько именно, Кравцов не уточнил.