Если с колледжем и рейтингом в пролете: куда пойти учиться после 9 класса — обзор школ без отбора

Стало известно, в какую школу можно отдать ребенка без индивидуального отбора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый учебный год вот-вот начнется. Ежегодно в разгар каникул перед девятиклассниками встает выбор — получать образование по специальности в колледже или продолжать обучение в школе. Тех, кто решает пойти в 10-й класс в Ярославле ожидает испытание — уже который год учеников набирают через индивидуальный отбор, а именно рейтингование по количеству набранных на ОГЭ баллов и по среднему баллу аттестата.

Напомним, при приеме в 10 класс не предусмотрено преимуществ: ни по прописке, ни по желанию школьников продолжить обучение в той школе, где обучался ранее.

При формировании рейтинга учитываются результаты ГИА по двум предметам, определяющим профиль обучения (одному обязательному предмету и предмету по выбору) и средний балл аттестата об основном общем образовании, приведенные к стобалльной шкале. Участник отбора для учета в рейтинге вправе указать предмет по выбору, из предметов, определяющих профиль обучения, результаты ГИА по которому наиболее высокие.

При этом набор в 10-е классы без индивидуального отбора в Ярославле проводится, но в единичные учреждения. Мы собрали список школ, куда возьмут без учета аттестата и экзаменов.

В какую школу в Ярославле можно попасть в 10-е классы без индивидуального отбора:

школа № 60 по адресу Большая Любимская улица, 71, в Дзержинском районе — 5 мест без индивидуального отбора;

школа № 47 на Клубной улице, 23 в Заволжском районе — 1 место;

открытая (сменная) школа № 94 на улице Зои Космодемьянской, 4А в Ленинском районе — 16 мест;

открытая (сменная) школа № 96 на улице Стачек, 57 в Красноперекопском районе — 22 места;

школа № 16 на Туговской улице, 11 во Фрунзенском районе — 25 мест.

Ранее мы также публиковали полный список школ, в которых продолжается набор учеников в 10-е классы.