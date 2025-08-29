НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +14

0 м/c,

 754мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Земля под застройку высотками
Построят новый медцентр
Афиша на пятницу
Ярославский бренд покорил Россию
Переплыл Босфор
Какие обследования пройти осенью
Кому подняли зарплаты
Хотели объединить два первых класса
За что могут выписать штраф в лесу
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Образование Если с колледжем и рейтингом в пролете: куда пойти учиться после 9 класса — обзор школ без отбора

Если с колледжем и рейтингом в пролете: куда пойти учиться после 9 класса — обзор школ без отбора

Несколько учреждений в Ярославле продолжат набор документов

498
Написать комментарий
Стало известно, в какую школу можно отдать ребенка без индивидуального отбора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, в какую школу можно отдать ребенка без индивидуального отбора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, в какую школу можно отдать ребенка без индивидуального отбора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый учебный год вот-вот начнется. Ежегодно в разгар каникул перед девятиклассниками встает выбор — получать образование по специальности в колледже или продолжать обучение в школе. Тех, кто решает пойти в 10-й класс в Ярославле ожидает испытание — уже который год учеников набирают через индивидуальный отбор, а именно рейтингование по количеству набранных на ОГЭ баллов и по среднему баллу аттестата.

Напомним, при приеме в 10 класс не предусмотрено преимуществ: ни по прописке, ни по желанию школьников продолжить обучение в той школе, где обучался ранее.

При формировании рейтинга учитываются результаты ГИА по двум предметам, определяющим профиль обучения (одному обязательному предмету и предмету по выбору) и средний балл аттестата об основном общем образовании, приведенные к стобалльной шкале. Участник отбора для учета в рейтинге вправе указать предмет по выбору, из предметов, определяющих профиль обучения, результаты ГИА по которому наиболее высокие.

При этом набор в 10-е классы без индивидуального отбора в Ярославле проводится, но в единичные учреждения. Мы собрали список школ, куда возьмут без учета аттестата и экзаменов.

В какую школу в Ярославле можно попасть в 10-е классы без индивидуального отбора:

  • школа № 60 по адресу Большая Любимская улица, 71, в Дзержинском районе — 5 мест без индивидуального отбора;

  • школа № 47 на Клубной улице, 23 в Заволжском районе — 1 место;

  • открытая (сменная) школа № 94 на улице Зои Космодемьянской, 4А в Ленинском районе — 16 мест;

  • открытая (сменная) школа № 96 на улице Стачек, 57 в Красноперекопском районе — 22 места;

  • школа № 16 на Туговской улице, 11 во Фрунзенском районе — 25 мест.

Ранее мы также публиковали полный список школ, в которых продолжается набор учеников в 10-е классы.

В июле родители из Ярославской области писали обращение главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной из-за проблем с зачислением в 10-е классы. По словам ярославцев, для учеников школ с углубленным изучением иностранных языков приказом областного Министерства образования установлен повышенный рейтинг для зачисления. В этом ярославцы видели дискриминацию.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Школа Набор в десятый класс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление