Если с колледжем и рейтингом в пролете: куда пойти учиться после 9 класса — обзор школ без отбора

Новый учебный год вот-вот начнется. Ежегодно в разгар каникул перед девятиклассниками встает выбор — получать образование по специальности в колледже или продолжать обучение в школе. Тех, кто решает пойти в 10-й класс в Ярославле ожидает испытание — уже который год учеников набирают через индивидуальный отбор, а именно рейтингование по количеству набранных на ОГЭ баллов и по среднему баллу аттестата.
Напомним, при приеме в 10 класс не предусмотрено преимуществ: ни по прописке, ни по желанию школьников продолжить обучение в той школе, где обучался ранее.
При формировании рейтинга учитываются результаты ГИА по двум предметам, определяющим профиль обучения (одному обязательному предмету и предмету по выбору) и средний балл аттестата об основном общем образовании, приведенные к стобалльной шкале. Участник отбора для учета в рейтинге вправе указать предмет по выбору, из предметов, определяющих профиль обучения, результаты ГИА по которому наиболее высокие.
При этом набор в 10-е классы без индивидуального отбора в Ярославле проводится, но в единичные учреждения. Мы собрали список школ, куда возьмут без учета аттестата и экзаменов.
В какую школу в Ярославле можно попасть в 10-е классы без индивидуального отбора:
школа № 60 по адресу Большая Любимская улица, 71, в Дзержинском районе — 5 мест без индивидуального отбора;
школа № 47 на Клубной улице, 23 в Заволжском районе — 1 место;
открытая (сменная) школа № 94 на улице Зои Космодемьянской, 4А в Ленинском районе — 16 мест;
открытая (сменная) школа № 96 на улице Стачек, 57 в Красноперекопском районе — 22 места;
школа № 16 на Туговской улице, 11 во Фрунзенском районе — 25 мест.
Ранее мы также публиковали полный список школ, в которых продолжается набор учеников в 10-е классы.
В июле родители из Ярославской области писали обращение главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной из-за проблем с зачислением в 10-е классы. По словам ярославцев, для учеников школ с углубленным изучением иностранных языков приказом областного Министерства образования установлен повышенный рейтинг для зачисления. В этом ярославцы видели дискриминацию.