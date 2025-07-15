Родители из Ярославской области обратились к Мизулиной из-за проблем с зачислением в 10-е классы

Глава Лиги безопасного Интернета осветила проблему зачисления в 10-е классы в Ярославской области Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Родители из Ярославской области обратились к главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной с жалобой из-за невозможности зачисления в 10-е классы.

По словам ярославцев, проблема заключается в том, что для учеников школ с углубленным изучением иностранных языков приказом ярославского Министерства образования установлен повышенный рейтинг для зачисления. В этом родители видят дискриминацию.

Слово родителям

Обращение о зачислении в 10-е классы появилось в Telegram-канале ярославны Екатерины Мизулиной еще в воскресенье, 13 июля.

«В соответствии с данным приказом, предусмотрено применение повышающего коэффициента 22 для обучающихся, завершивших основную школу с углубленным изучением отдельных предметов, в то время как для остальных обучающихся применяется коэффициент 20. Считаем данную норму дискриминационной», — указано в обращении к Екатерине Мизулиной.

Ярославцы перечислили три основания к такому выводу. По мнению родителей, школьники сдают аналогичные по заданиям экзамены.

«Все учащиеся сдают одинаковые экзамены (ГИА/ОГЭ), стандартизированные по содержанию и критериям оценки. Ученики, получившие более высокие оценки, уже демонстрируют свой уровень подготовки, в том числе благодаря углубленному обучению», — указано в письме.

Применение повышающего коэффициента, по версии родителей, искусственно увеличивает баллы учеников «с углубленкой», что создает преимущество и искажает объективную конкуренцию. Кроме того, как указано в обращении, ограничивается равный доступ к профильному обучению в 10 классе.

«На основании вышеизложенного просим помочь нашим детям, не допустить ущемления их прав. На наши обращения Министерство образования ЯО ответов не дает», — указано в обращении.

Ситуация по стране

Как указала глава ЛБИ, аналогичная ситуация складывается не только в Ярославской области, на проблему с зачислением в 10-е классы пожаловались родители из Московской области и Хабаровского края.

«Сразу три письма от родителей школьников за день в связи с тем, что детей не берут в 10 класс (Московская и Ярославская области, Хабаровский край). Два из них — коллективные. По этим ситуациям направим обращения в прокуратуры регионов», — указано в сообщении главы ЛБИ.

«Преимуществ не предусмотрено»

Редакция 76.RU направила запрос по ситуации в Министерство образования Ярославской области.

«Порядком закреплено, что учредитель образовательных организаций определяет перечень школ, формирующих 10 классы с индивидуальным отбором или без отбора, а также сроки приема заявлений на участие в индивидуальном отборе. Преимуществ при приеме в 10 класс не предусмотрено: ни по прописке, ни по желанию самих школьников продолжить обучение в той школе, где обучался ранее», — объяснили в ярославском Министерстве образования.

При формировании рейтинга учитываются результаты государственной итоговой аттестации по двум учебным предметам, определяющим профиль обучения (одному обязательному предмету и предмету по выбору при прохождении ГИА) и средний балл аттестата об основном общем образовании, приведенные к стобалльной шкале. Участник индивидуального отбора для учета в рейтинге вправе указать предмет по выбору, из предметов, определяющих профиль обучения, результаты ГИА по которому наиболее высокие.

«Средний балл аттестата показывает общий образовательный уровень школьника, его готовность к дальнейшему обучению в школе», — добавили в пресс-службе Минобра.

В Министерстве подтвердили: для обучающихся, получивших основное общее образование по образовательной программе с углубленным изучением отдельных предметов предусмотрен повышенный коэффициент к среднему баллу аттестата.

«Отметка по предмету, изученному углубленно, учитывается при расчете среднего балла аттестата. Углубленный уровень освоения учебного предмета предполагает более высокие требования к образовательным результатам, больший объем изученного материала, что влияет на готовность школьников к профильному обучению в 10 и 11 классах с обязательным изучением не менее 2 предметов на углубленном уровне», — добавили в Министерстве.

По данным Минобра, в школах Ярославской области достаточно мест в 10-х классах для удовлетворения образовательных потребностей всех желающих получить среднее общее образование.