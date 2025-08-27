В каких школах Ярославля остались места в 10-е классы? Список по районам

В депобре рассказали, в каких школах остались места в 10-е классы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

До начала нового учебного года остаются считанные дни, при этом в ярославских школах еще продолжается прием заявлений от желающих попасть в 10-е классы. В учебных учреждениях остались считаные места. К примеру, в центре только в одной школе продолжают набор будущих десятиклассников.

Всего по данным департамента образования мэрии Ярославля на 25 августа, свободно 354 места, из них: 125 мест — на универсальный профиль, 14 мест — на естественно-научный профиль, 73 места — на универсальный профиль, 96 мест — на социально-экономический профиль и 46 мест — на технологический профиль.

Публикуем список по районам.

В каких школах остались места в 10-е классы

Дзержинский район:

гимназия № 2 (Ленинградский просп., 87): 1 место — на естественно-научный профиль, 6 мест — на гуманитарный профиль и 8 мест — на социально-экономический профиль;

образовательный комплекс «Вектор», школа № 39 (ул. Урицкого, 32а): 2 места — на естественно-научный профиль, 1 место — на социально-экономический профиль и 5 мест — на технологический профиль;

образовательный комплекс «Вектор», школа № 72 (ул. Елены Колесовой, 26): 2 места — на естественно-научный профиль, 4 места — на социально-экономический профиль;

образовательный комплекс «Вектор», школа № 81 (ул. Блюхера, 32а): 3 места — на естественно-научный профиль, 4 места — на технологический профиль;

школа № 5 (ул. Туманова, 10в): 6 мест — на гуманитарный профиль;

школа № 11 (ул. Громова, 10а): 2 места — на естественно-научный профиль, 1 место — на социально-экономический профиль;

школа № 17 (Красноперевальский пер., 4): 12 мест — в класс с универсальным профилем;

школа № 27 (ул. Труфанова, 4): 4 места — на социально-экономический профиль;

школа № 29 (Архангельский просп., 13): 8 мест — на социально-экономический профиль, 1 место — на технологический профиль;

школа № 56 (просп. Моторостроителей, 10): 2 места — на универсальный профиль, по одному месту — на естественно-научный и технологический профили;

школа № 60 (ул. Большая Любимская, 71, поселок Норское): 5 мест — на универсальный профиль;

школа № 62 (ул. Труфанова, 16): 1 место — на социально-экономический профиль;

школа № 80 (ул. Елены Колесовой, 38): 4 места — на технологический профиль;

школа № 99 (ул. Труфанова, 25а): 2 места — на универсальный профиль.

Заволжский район:

школа № 47 (ул. Клубная, 23): 1 место — на универсальный профиль;

школа № 51 (ул. Клубная, 62): 3 места — на гуманитарный профиль;

школа № 59 (ул. Серго Орджоникидзе, 35А): 2 места на универсальный профиль, по одному месту — на социально-экономический и технологический профили;

школа № 69 (ул. Лебедева, 3а): 5 мест — на социально-экономический профиль;

школа № 77 (ул. Комарова, 1а): 1 место — на социально-экономический профиль.

Кировский район:

образовательный комплекс «Лидер», школа № 71 (ул. Свердлова, 62): 8 мест — на универсальный профиль и 6 мест — на социально-экономический профиль.

Ленинский район:

школа № 3 (ул. Жукова, 7а): 4 места — в класс универсального профиля и 5 мест — в гуманитарный класс;

школа № 37 (ул. Советская, 66): 2 места — в класс гуманитарного профиля, по одному месту — в классы социально-экономического и технологического профилей;

школа № 57 (ул. Советская, 71): 1 место — в класс с социально-экономическим уклоном;

школа № 76 (ул. Автозаводская, 69д): 1 место — на гуманитарный профиль, 2 места — на технологический профиль;

сменная школа № 94 (ул. Зои Космодемьянской, 4а): 16 мест на универсальный профиль.

Красноперекопский район:

школа № 8 (ул. Бахвалова, 3): 6 мест — на универсальный профиль;

школа № 12 (ул. Курчатова, 8): 2 места — на социально-экономический профиль, 4 места — на технологический профиль;

школа № 15 (ул. Павлова, 37): по одному месту — в классы социально-экономического и технологического профилей;

школа № 31 (ул. Нефтяников, 26): 11 мест — на социально-экономический профиль и 4 места — на технологический профиль;

школа № 32 (ул. Лесная, 1б, Большая Федоровская, 62): по 15 мест — в классах гуманитарного и социально-экономического профиля, 6 мест — на технологический профиль;

школа № 40 (ул. Будкина, 11): 3 места — на социально-экономический профиль;

школа № 75 (ул. Рыкачёва, 1): 8 мест — на универсальный профиль и 7 мест — на социально-экономический профиль;

сменная школа № 96 (ул. Стачек, 57): 22 места — в класс универсального профиля.

Фрунзенский район:

гимназия № 1 (просп. Ушакова, 11): 5 мест — на гуманитарный профиль и по два места — в классах социально-экономического и технологического профилей;

школа № 6 (просп. Подвойского, 11): 14 мест — в гуманитарный класс, 4 места — в социально-экономический класс;

школа № 14 (ул. Гоголя, 7): 14 мест — в гуманитарный класс;

школа № 16 (ул. Туговская, 11): 25 мест — на универсальный профиль;

школа № 23 (ул. Светлая, 36): 2 места — на универсальный профиль;

школа № 28 (ул. Калинина, 35а): 7 мест — на социально-экономический и 6 мест — на технологический профиль;

школа № 66 (Суздальское ш., 15): 8 мест — на универсальный профиль;

школа № 68 (ул. Калинина, 37а): 2 места — на гуманитарный профиль;

школа № 88 (ул. Звездная, 11): 2 места — на универсальный, 3 места — на естественно-научный, 2 места — на социально-экономический и 4 места — на технологический профиль.