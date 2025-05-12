Правила поступления в 10-й класс и привилегии для не сдавших ОГЭ: что нужно знать ученикам и родителям

В этом году некоторые девятиклассники могут сдавать экзамены лишь по двум предметам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Уже не первый год родители девятиклассников сталкиваются с тем, что их детям массово отказывают при зачислении в 10-й класс. Зачастую дети не проходят отбор в профильные классы, а универсальные во многих регионах отсутствуют. Примечательно, что дело может быть совсем не в успеваемости ребенка, школьник может даже хорошо сдать ОГЭ, однако и в этом случае получить отказ в приеме в 10-й класс. Рассказываем, почему так происходит и какие нюансы в этом вопросе стоит изучить.

Как работает система

В конце девятого класса ученики сдают четыре предмета на ОГЭ — два обязательных предмета (русский язык и математика) и два по выбору (можно выбрать физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки и информатику).

В этом учебном году для получения аттестата об основном общем образовании некоторые девятиклассники будут сдавать только два обязательных предмета из четырех — русский язык и математику. Изначально в Госдуме в этот эксперимент планировали включить Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Республику Северная Осетия — Алания. Но ко второму чтению список расширили, добавив Краснодарский край, Липецкую, Саратовскую и Кемеровскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Камчатку. Если этот эксперимент покажет хорошие результаты, то его распространят на другие регионы.

Если ученик не набирает во время сдачи ОГЭ определенного минимума баллов, то вместо продолжения учебы в 10-м классе он получает привилегию в виде учебы в колледже на бюджете в своем регионе. Регионы сами будут определять список дисциплин, а также результаты ГИА, которые станут ключевыми при зачислении в 10–11 классы.

Как рассказала Городским медиа магистр управления НИУ ВШЭ, эксперт образовательных программ, автор научных статей о профессиональном развитии педагогов Наталья Баранова, у каждой школы должен быть нормативно-правовой акт согласно ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Его обычно размещают на официальном сайте организации в разделе «Документы» под названием «Правила приема обучающихся на обучение по образовательной программе среднего общего образования». Эти правила регулирует Минпросвещения РФ.

В этом документе ученик и родитель могут ознакомиться с правилами поступления в 10-й класс. Кроме того, если школа отказывается принять ребенка в 10-й класс и называет какие-то причины, то эти причины должны быть обязательно прописаны в этом документе.

Почему могут отказать в приеме в 10-й класс

Причин для отказа продолжить обучение в 10-м классе может быть достаточно. Например, из-за отсутствия свободных мест в классах, когда ученик пришел с заявлением поздно, а все места заняты. Тогда количество доступных мест для поступления в 10-й класс должно быть обозначено и утверждено. Также причиной отказа часто является и низкая общая успеваемость. По информации Барановой, все данные об этом должны быть прописаны и открыты.

Не возьмут в 10-й класс и в случае низкого уровня сдачи ОГЭ. Эксперт отметила, что уровень баллов и условий при поступлении в 10-й класс обязательно фиксируется. Кроме того, могут быть прописаны и результаты участия в олимпиадах и конкурсах (особенно в высокоселективных школах). Основное требование — всё должно быть прозрачно и понятно с фиксацией в правилах приема.

Такие требования в основном касаются селективных школ или предпрофессиональных классов. Изменения в правила приема в 10-й класс в сторону ужесточения могут вносить непосредственно и сами регионы. Это делается еще и для того, чтобы заполнить количество образовательных мест в колледжах и увеличить прием на рабочие специальности.

Селективные школы — это образовательные учреждения, которые отбирают своих учеников на конкурсной основе. Такие школы зачастую предлагают углубленное обучение, повышенные требования к успеваемости и особые программы развития.

Селективные школы привлекают самых талантливых детей из разных регионов страны, развивают их способности и обеспечивают поступление в престижные университеты.

Предпрофессиональный класс — это возможность для школьников официально получить профессию и стать специалистом еще в школе.

Обучение начинается в 10-м классе и предполагает углубленное изучение профильных предметов в зависимости от выбранного направления. Например, в медицинских классах изучают химию и биологию, в инженерных — математику, физику и информатику.

Например, чтобы в 2025 году поступить в предпрофессиональный 10-й класс города Москвы, необходимо выбрать четыре экзамена согласно профилю и стандартам зачисления в данные классы и сдать их не ниже чем на 4. Как отметила Баранова, если ребенок сдал на 3 хоть один предмет из выбранных, то продолжить обучение получится только в колледже.

«Да, многие скажут, что есть профильные классы, а не только предпрофессиональные, но рейтинг московских школ не позволяет набирать в 10-е классы детей с удовлетворительными образовательными результатами», — подчеркнула Баранова.

Если говорить о школах с профильными классами, то в Москве их не так уж и много. А в регионах ситуация с приемом учеников в профильные классы немного проще. По информации Барановой, там обычно стараются брать всех, кто хочет, но также учитывают тенденцию на увеличение контингента в средних профессиональных организациях.

Профильный класс — это специализированная программа обучения в 10-х и 11-х классах школы, которая позволяет школьнику более интенсивно изучать предметы в выбранной области знаний и готовиться к поступлению в профильный вуз.

«Наверное, это правильное решение. У нас в стране обязательным является основное общее образование, дальше уже селект или профессиональное образование. Обижаться на это не стоит, стоит хорошо учиться, стремиться к знаниям и разговаривать со своими детьми о будущем и планах, заниматься ранней профориентацией», — уверяет эксперт.

Законно ли это

Адвокат, член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов согласен с тем, что школы, имеющие различные профильные 10–11-е классы, при наборе учеников имеют право учитывать их индивидуальные достижения и результаты предыдущего обучения.

«Школы и местные органы управления образованием обязаны обеспечить возможность получения среднего общего образования как обязательного уровня образования всем выпускникам 9-х классов, желающим продолжить обучение. Нормы, разрешающие школам отказывать в приеме ученика в 10-11-й класс, отсутствуют», — утверждает Агапов.