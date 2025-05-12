НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

южн.

 749мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Отключение горячей воды
Когда станет теплее
Секреты храма Ильи Пророка
Сколько стоит «борщевой набор»
Когда высаживать рассаду в грунт
Предупреждение об опасной погоде
Стала популярной в 71 год
Угадай предмет из СССР
Куда сдать ненужные вещи
Образование Правила поступления в 10-й класс и привилегии для не сдавших ОГЭ: что нужно знать ученикам и родителям

Правила поступления в 10-й класс и привилегии для не сдавших ОГЭ: что нужно знать ученикам и родителям

Объясняем, почему школы могут не принять ребенка в 10-й класс

324
2 комментария
В этом году некоторые девятиклассники могут сдавать экзамены лишь по двум предметам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ этом году некоторые девятиклассники могут сдавать экзамены лишь по двум предметам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В этом году некоторые девятиклассники могут сдавать экзамены лишь по двум предметам

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Уже не первый год родители девятиклассников сталкиваются с тем, что их детям массово отказывают при зачислении в 10-й класс. Зачастую дети не проходят отбор в профильные классы, а универсальные во многих регионах отсутствуют. Примечательно, что дело может быть совсем не в успеваемости ребенка, школьник может даже хорошо сдать ОГЭ, однако и в этом случае получить отказ в приеме в 10-й класс. Рассказываем, почему так происходит и какие нюансы в этом вопросе стоит изучить.

Как работает система

В конце девятого класса ученики сдают четыре предмета на ОГЭ — два обязательных предмета (русский язык и математика) и два по выбору (можно выбрать физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки и информатику).

В этом учебном году для получения аттестата об основном общем образовании некоторые девятиклассники будут сдавать только два обязательных предмета из четырех — русский язык и математику. Изначально в Госдуме в этот эксперимент планировали включить Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Республику Северная Осетия — Алания. Но ко второму чтению список расширили, добавив Краснодарский край, Липецкую, Саратовскую и Кемеровскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Камчатку. Если этот эксперимент покажет хорошие результаты, то его распространят на другие регионы.

Если ученик не набирает во время сдачи ОГЭ определенного минимума баллов, то вместо продолжения учебы в 10-м классе он получает привилегию в виде учебы в колледже на бюджете в своем регионе. Регионы сами будут определять список дисциплин, а также результаты ГИА, которые станут ключевыми при зачислении в 10–11 классы.

Как рассказала Городским медиа магистр управления НИУ ВШЭ, эксперт образовательных программ, автор научных статей о профессиональном развитии педагогов Наталья Баранова, у каждой школы должен быть нормативно-правовой акт согласно ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Его обычно размещают на официальном сайте организации в разделе «Документы» под названием «Правила приема обучающихся на обучение по образовательной программе среднего общего образования». Эти правила регулирует Минпросвещения РФ.

В этом документе ученик и родитель могут ознакомиться с правилами поступления в 10-й класс. Кроме того, если школа отказывается принять ребенка в 10-й класс и называет какие-то причины, то эти причины должны быть обязательно прописаны в этом документе.

Почему могут отказать в приеме в 10-й класс

Причин для отказа продолжить обучение в 10-м классе может быть достаточно. Например, из-за отсутствия свободных мест в классах, когда ученик пришел с заявлением поздно, а все места заняты. Тогда количество доступных мест для поступления в 10-й класс должно быть обозначено и утверждено. Также причиной отказа часто является и низкая общая успеваемость. По информации Барановой, все данные об этом должны быть прописаны и открыты.

Не возьмут в 10-й класс и в случае низкого уровня сдачи ОГЭ. Эксперт отметила, что уровень баллов и условий при поступлении в 10-й класс обязательно фиксируется. Кроме того, могут быть прописаны и результаты участия в олимпиадах и конкурсах (особенно в высокоселективных школах). Основное требование — всё должно быть прозрачно и понятно с фиксацией в правилах приема.

Такие требования в основном касаются селективных школ или предпрофессиональных классов. Изменения в правила приема в 10-й класс в сторону ужесточения могут вносить непосредственно и сами регионы. Это делается еще и для того, чтобы заполнить количество образовательных мест в колледжах и увеличить прием на рабочие специальности.

Селективные школы — это образовательные учреждения, которые отбирают своих учеников на конкурсной основе. Такие школы зачастую предлагают углубленное обучение, повышенные требования к успеваемости и особые программы развития.
Селективные школы привлекают самых талантливых детей из разных регионов страны, развивают их способности и обеспечивают поступление в престижные университеты.

Предпрофессиональный класс — это возможность для школьников официально получить профессию и стать специалистом еще в школе.
Обучение начинается в 10-м классе и предполагает углубленное изучение профильных предметов в зависимости от выбранного направления. Например, в медицинских классах изучают химию и биологию, в инженерных — математику, физику и информатику.

Например, чтобы в 2025 году поступить в предпрофессиональный 10-й класс города Москвы, необходимо выбрать четыре экзамена согласно профилю и стандартам зачисления в данные классы и сдать их не ниже чем на 4. Как отметила Баранова, если ребенок сдал на 3 хоть один предмет из выбранных, то продолжить обучение получится только в колледже.

«Да, многие скажут, что есть профильные классы, а не только предпрофессиональные, но рейтинг московских школ не позволяет набирать в 10-е классы детей с удовлетворительными образовательными результатами», — подчеркнула Баранова.

Если говорить о школах с профильными классами, то в Москве их не так уж и много. А в регионах ситуация с приемом учеников в профильные классы немного проще. По информации Барановой, там обычно стараются брать всех, кто хочет, но также учитывают тенденцию на увеличение контингента в средних профессиональных организациях.

Профильный класс — это специализированная программа обучения в 10-х и 11-х классах школы, которая позволяет школьнику более интенсивно изучать предметы в выбранной области знаний и готовиться к поступлению в профильный вуз.

«Наверное, это правильное решение. У нас в стране обязательным является основное общее образование, дальше уже селект или профессиональное образование. Обижаться на это не стоит, стоит хорошо учиться, стремиться к знаниям и разговаривать со своими детьми о будущем и планах, заниматься ранней профориентацией», — уверяет эксперт.

Законно ли это

Адвокат, член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов согласен с тем, что школы, имеющие различные профильные 10–11-е классы, при наборе учеников имеют право учитывать их индивидуальные достижения и результаты предыдущего обучения.

«Школы и местные органы управления образованием обязаны обеспечить возможность получения среднего общего образования как обязательного уровня образования всем выпускникам 9-х классов, желающим продолжить обучение. Нормы, разрешающие школам отказывать в приеме ученика в 10-11-й класс, отсутствуют», — утверждает Агапов.

При этом конфликтные ситуации, которые связаны с выбором учениками пути получения образования по окончании 9-го класса, можно предупредить. Например, предоставить школьникам и их родителям наиболее полную информацию обо всех доступных возможностях и перспективах: специальностях в колледжах и вузах, перспективах трудоустройства и так далее.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование Школа Экзамены ОГЭ Поступление в 10-й класс
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Дурь вся эта творится уже не первый десяток лет.
Гость
41 минута
Вот только тесты под вопросом. Реально точную оценку могут дать только специалисты при наблюдении за выполнением экзаменационных работ и обсуждении их с кандидатом. Только обсуждение может выявить реальные способности кандидата к мышлению, к логике, к анализу, к тому что состояло главную ценность в традиционом Российском образовании дававшем на протяжении более века инженеров и ученых в самых разных областях знаний. Не покупится на настройку на логику тестов, как это бывает зачастую в настоящее время. Как это не звучит пародоксально по мере усложнения науки для ее развития требуются люди с широким диапазоном знаний, имеющие энциклопедичекое мировозрение. ВТ, ИИ это прежде всего инструмент использование которых требует знания не только в основной области или смежных, но и в областях отстающих достаточно далеко,
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление