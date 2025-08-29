НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Школьникам в Ярославле вручат подарки на линейках 1 сентября. Что войдет в набор

Школьникам в Ярославле вручат подарки на линейках 1 сентября. Что войдет в набор

Публикуем обзор

423
4 комментария
Первоклассникам в Ярославской области вручат подарочные наборы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПервоклассникам в Ярославской области вручат подарочные наборы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Первоклассникам в Ярославской области вручат подарочные наборы

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославским первоклассникам вручат подарочные наборы на линейках, посвященных Дню знаний 1 сентября. Как ранее сообщали в областной администрации, в новом учебном году в школу отправятся почти 13 тысяч малышей. Всего за парты сядут около 144 тысяч человек.

«Рассчитываем, что детям понравится подарок, а родители смогут немного сэкономить на подготовке ребенка к школе», — ранее комментировал идею губернатор Михаил Евраев.

Что входит в набор первоклассника:

  • сумка на молнии;

  • альбом для рисования;

  • календарь;

  • расписание уроков;

  • пенал;

  • карандаши и ручки;

  • кисти и акварельные краски;

  • цветные бумага и картон;

  • клей;

  • светоотражающий брелок;

  • пластилин;

  • два набора тетрадей — в клетку и в линейку;

  • тренажер для постановки правильного письма.

Ярославским первоклассникам вручат подарочные наборы на линейке

Источник:

правительство Ярославской области

Ярославским первоклассникам вручат подарочные наборы на линейке

Источник:

правительство Ярославской области

Кроме того, в регионе ввели единовременную выплату для малообеспеченных семей в размере 1649 рублей на каждого ребенка-школьника.

Ранее мы публиковали предварительные даты каникул в новом учебном году.

Анастасия Вязигина

заместитель главного редактора
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гость
31 минута
Дайте подарочные наборы пенсионерам! Мы работали, делали отчисления!
Гость
33 минуты
Это ж все такой дефицит и никто ни разу не подготовил ничего из этого списка...
