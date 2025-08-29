Школьникам в Ярославле вручат подарки на линейках 1 сентября. Что войдет в набор

Ярославским первоклассникам вручат подарочные наборы на линейках, посвященных Дню знаний 1 сентября. Как ранее сообщали в областной администрации, в новом учебном году в школу отправятся почти 13 тысяч малышей. Всего за парты сядут около 144 тысяч человек.
«Рассчитываем, что детям понравится подарок, а родители смогут немного сэкономить на подготовке ребенка к школе», — ранее комментировал идею губернатор Михаил Евраев.
Что входит в набор первоклассника:
сумка на молнии;
альбом для рисования;
календарь;
расписание уроков;
пенал;
карандаши и ручки;
кисти и акварельные краски;
цветные бумага и картон;
клей;
светоотражающий брелок;
пластилин;
два набора тетрадей — в клетку и в линейку;
тренажер для постановки правильного письма.
Кроме того, в регионе ввели единовременную выплату для малообеспеченных семей в размере 1649 рублей на каждого ребенка-школьника.
Ранее мы публиковали предварительные даты каникул в новом учебном году.